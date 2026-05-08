прогноз на АПЛ, ставка за 2.45

9 мая в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Сандерленд» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Сандерленд — Манчестер Юнайтед с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Сандерленд»

Турнирное положение: За 3 тура до конца сезона команда уже гарантировала себе место в следующем сезоне АПЛ, опережая зону вылета на 11 пунктов. «Сандерленд» после 35-и туров занимает 12-е место с 47-ю баллами.

Команда также располагается на 12-й позиции в лиге по результатам домашних встреч. «Сандерленд» сумел набрать 29 очков из 51-го возможного при родных трибунах.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ команда сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), упустив минимальное преимущество на 54-й минуте. Матчем ранее «Сандерленд» крупно проиграл «Ноттингем Форест» (0:5).

Команда не может победить на протяжении 3-х последних матчей. За этот отрезок «Сандерленд» также уступил «Астон Вилле» со счетом 3:4, пропустив решающий гол на 90+3-й минуте.

Не сыграют: Баллард (красная карточка) и Мандл (травма).

Состояние команды: «Сандерленд» провел довольно неплохой сезон, закрепившись в середине турнирной таблицы. Команда даже теоретически может побороться за еврокубки, отставая от топ-7 на 4 пункта.

«Сандерленду» непросто даются матчи против «Манчестер Юнайтед». В последних 5-и очных встречах «красные дьяволы» 4 раза победили и однажды проиграли.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манкунианцы» занимают 3-е место в таблице АПЛ с 64 очками в актив после 35-и туров. «Манчестер Юнайтед» опережает «Ливерпуль» (4-е место) на 6 пунктов за три тура до конца сезона.

«Красные дьяволы» чуть хуже выступают в гостях, нежели дома. Команда занимает 5-ю строчку в лиге по результатам встреч на чужом поле, набрав 25 очков из 51-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2, забив решающий гол на 77-й минуте. До этого «красные дьяволы» одолели «Брентфорд» (2:1).

У команды продолжается победная серия в АПЛ, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Манчестер Юнайтед» также одолел «Челси» со счетом 1:0.

Состояние команды: «Красные дьяволы» сделают все возможное, чтобы остаться в тройке лидеров по итогам сезона. Главный тренер команды Майкл Каррик отлично проявил себя во второй части сезона.

У «Манчестер Юнайтед» продолжает приносить много пользы нападающий Беньямин Шешко, который забил по голу в последних двух встречах. Форвард занимает 12-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.80, а победа «Сандерленда» — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» одержит уверенную победу и продлит свою победную серию.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.45.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют активно, забив минимум парочку голов.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.45.