9 мая в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Сельта». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Атлетико — Сельта с коэффициентом для ставки за 3.25.

«Атлетико»

Турнирное положение: мадридская команда уже ни за что не борется в испанском чемпионате.

Сейчас в активе «матрасников» 63 зачетных балла и четвертая строчка в турнирной таблице. За 34 матча мадридцы смогли забить 58 мячей, а пропустили 37.

Последние матчи: в прошлых турах испанской Примеры «индейцы» обыграли «Валенсию» (2:0) и «Атлетик» (3:2), но проиграли «Эльче» (2:3).

Также коллектив из Мадрида в серии пенальти уступил «Реал Сосьедаду» в финале Кубка Испании.

Не сыграют: в лазарете Александр Серлот, Джулиано Симеоне, Маркос Льоренте, Хосе Мария Хименес и Нико Гонсалес.

Состояние команды: подопечные Диего Симеоне с вероятностью в 99 процентов финишируют четвертыми в турнирной таблице. «Атлетико» останется без медалей, но зато сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Сельта»

Турнирное положение: команда из Виго намерена сыграть в следующем розыгрыше еврокубков и стремится к этому.

«Кельты» в настоящий момент имеют в своем активе 47 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице.

У «небесных» положительная разница забитых и пропущенных мячей — 48:44.

Последние матчи: в прошлых турах «Сельта» победила «Эльче» (3:1), но проиграла «Вильярреалу» (1:2), «Барселоне» (0:1) и «Овьедо» (0:3).

Также подопечные Клаудио Хиральдеса дважды уступили «Фрайбургу» (0:3, 1:3) и покинули розыгрыш Лиги Европы.

Не сыграют: в лазарете Мигель Роман, Карл Старфельт и Матиас Весино.

Состояние команды: сейчас «Сельта» уже вряд ли поднимется выше, поскольку отставание от «Бетиса» составляет шесть очков, но команде нужно сделать все, чтобы остаться шестой.

За четыре тура до конца «Сельта» на три очка опережает «Хетафе» и «Атлетик», с которыми и будет спорить за шестое, еврокубковое место.

Статистика для ставок

«Сельта» проиграла 5 из последних 6 матчей

«Атлетико» не проигрывает на протяжении 4 матчей

В последнем очном поединке команд «Сельта» и «Атлетико» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» считается небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа «Сельты» — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: сейчас команды почти равны, а «Атлетико» еще и после Лиги чемпионов и ему ничего не нужно, поэтому ничья вполне возможна.

Ставка: ничья за 3.25.

Прогноз: в последнее время команды показывают результативный футбол, поэтому ожидаем много голов.

Ставка: тотал больше 3 за 2.15.