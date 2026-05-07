8 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Леванте — Осасуна с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Леванте»
Турнирное положение: «Лягушки» бьются за сохранение прописки в Ла Лиге. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Леванте» на 3 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лягушки» с треском уступили «Вильярреалу» (1:5).
До того команда подписала мировую с «Эспаньолом» (0:0). Зато поединок с «Севильей» завершился викторией (2:0).
В пяти своих последних матчах «Леванте» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Лягушки» нынче несколько приуныли в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча подряд.
Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Осасуне». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Красные» еще борются за еврозону. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Осасуна» на 5 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» уступили «Барселоне» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Севилье» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Атлетика» (0:1).
При этом «Осасуна» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Красные» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда в трех последних матчах смогла победить лишь один раз.
При этом «Осасуна» крайне неудачно выступает на чужих полях. В 17 выездных матчах команда набрала всего 10 очков.
«Красные» крепки, однако стабильностью не блистают. Зато «Оса» одолела «Леванте» в двух последних очных поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Леванте» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
Прогноз: «Леванте» бьется за выживание, к тому же победил в трех своих последних домашних поединках.
Ставка: Победа «Леванте» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Красные» неудачно выступают в гостях
- «Леванте» максимально мотивирован выбраться из зоны вылета
- «Осасуна» крайне нестабильна в плане результатов
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Лягушки» победили в трех своих последних домашних поединках