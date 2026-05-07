8 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Айнтрахт». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Боруссия Д — Айнтрахт с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: «Чёрно-желтые» так и не сумели навязать борьбу за чемпионство «Баварии». Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Боруссия» Д на 5 очков опережает третью строчку. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-желтые» уступили одноклубникам из Менхенгладбаха (0:1).
До того команда разгромила «Фрайбург» (4:0). Правда, поединок с «Хоффенхаймом» завершился неудачей (1:2).
В пяти своих последних матчах «Боруссия» Д разжилась 2 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Чёрно-желтые» уже почти утратили турнирную мотивацию. Зато дома команда победила трижды в 4 последних матчах.
Причем «Боруссия» Д традиционно удачно противостоит «Айнтрахту». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Орлы» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Айнтрахт» на один балл отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает два мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» уступили «Гамбургу» (1:2).
До того команда не сумела одолеть «Аугсбург» (1:1). А вот чуть ранее она была бита крепким «РБ Лейпцигом» (1:3).
При этом «Айнтрахт» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Орлы» нынче крайне нестабильны. Команда не побеждает 3 матча кряду.
При этом «Айнтрахт» в среднем пропускает 2 мяча за матч. Да и на выезде команда добыла всего четыре победы в 16 поединках Бундеслиги.
Зато «орлы» уже без малого 2 года не проигрывают дортмундцам. А вот в двух последних очных поединках соперники расписывали мировую.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Боруссия» Д в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.
Прогноз: «Боруссия» Д постарается де-юре обеспечить себе вторую позицию, да и оппонент не преуспевает в выездных поединках.
Ставка: Фора «Боруссии» Д -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Орлы» бледновато выступают на выезде
- «Боруссия» Д исторически успешно противостоит «Айнтрахту»
- Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч
- «Чёрно-желтые» уже почти 2 года не проигрывают «орлам»
- «Айнтрахт» в среднем пропускает 2 гола за матч