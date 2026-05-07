Дортмундцы уверенно закрепятся на второй позиции

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.20

8 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Айнтрахт». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Боруссия Д — Айнтрахт с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Чёрно-желтые» так и не сумели навязать борьбу за чемпионство «Баварии». Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» Д на 5 очков опережает третью строчку. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-желтые» уступили одноклубникам из Менхенгладбаха (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда разгромила «Фрайбург» (4:0). Правда, поединок с «Хоффенхаймом» завершился неудачей (1:2).

В пяти своих последних матчах «Боруссия» Д разжилась 2 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Чёрно-желтые» уже почти утратили турнирную мотивацию. Зато дома команда победила трижды в 4 последних матчах.

Причем «Боруссия» Д традиционно удачно противостоит «Айнтрахту». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Орлы» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» на один балл отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает два мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» уступили «Гамбургу» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Аугсбург» (1:1). А вот чуть ранее она была бита крепким «РБ Лейпцигом» (1:3).

При этом «Айнтрахт» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлы» нынче крайне нестабильны. Команда не побеждает 3 матча кряду.

При этом «Айнтрахт» в среднем пропускает 2 мяча за матч. Да и на выезде команда добыла всего четыре победы в 16 поединках Бундеслиги.

Зато «орлы» уже без малого 2 года не проигрывают дортмундцам. А вот в двух последних очных поединках соперники расписывали мировую.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Боруссия» Д в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: «Боруссия» Д постарается де-юре обеспечить себе вторую позицию, да и оппонент не преуспевает в выездных поединках.

2.20 Фора «Боруссии» Д -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Боруссия» Д — «Айнтрахт» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Боруссии» Д -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.50 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Боруссия» Д — «Айнтрахт» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Обе не забьют за 2.50

Пять причин, почему ставка зайдет