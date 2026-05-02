Автор ESPN Билл Коннелли вспоминает первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией» и объясняет, почему футбол в Английской Премьер-лиге совсем не похож на то, что зрители видели на «Парк де Пренс».

Вы смотрели матч «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» во вторник? Это было нечто! Первый матч полуфинала Лиги чемпионов показал нам еще более открытую, оптимистичную и невероятно техничную версию футбола, чем то, что мы видели, когда «Бавария» победила «Реал Мадрид» со счетом 4:3 во втором матче четвертьфинала.

Во вторник в Париже неточные пасы были редкостью, а атакующий настрой был очевиден. ПСЖ забил пять голов за 34 минуты, но на следующей неделе ему предстоит отправиться в Мюнхен, так и не решив исход матча, поскольку «Бавария» забила четыре своих гола. Невероятно.

Но какие более широкие выводы можно сделать из Лиги чемпионов на этой неделе?

Было забито девять голов, и даже не казалось, что защита была так уж плоха!

Действительно. Похоже, что в самых важных матчах сезона главный тренер «Баварии» Венсан Компани открыто решил, что лучший шанс его команды на победу заключается в почти безответственно открытой атаке и надежде на то, что его защитники, особенно Дайо Упамекано, смогут выиграть достаточно индивидуальных единоборств и пресечь достаточно потенциальных контратак, чтобы дать им преимущество.

На бумаге риск оправдался. «Бавария» выиграла 68% всех единоборств (58 против 27), создала на 63% больше ожидаемых голов xG (3,06 против 1,9), выполнила почти вдвое больше передач на продвижение мяча вперед (62 против 33) и совершила более чем вдвое больше касаний мяча как в атакующей трети поля (198 против 92), так и в штрафной (52 против 20). Да, эти цифры частично обусловлены ходом игры — вы лучше контролируете ситуацию на поле, когда проигрываете, потому что ваш соперник с большей вероятностью отдаст вам больше владения мячом, — но у них были лучшие показатели продвижения мяча на протяжении всего матча.

Конечно, очевидный риск игры таким образом против такой талантливой команды, как ПСЖ, заключается в том, что у них есть невероятные бомбардиры, и вы предоставите им несколько фантастических возможностей для завершения атак. И действительно, ПСЖ нанес пять из своих 12 ударов по воротам, и все пять попали в сетку. Хвича Кварацхелия, который иногда жалит словно распрямляющаяся как пружина змея, забил два великолепных гола — первый с передачи Дезире Дуэ, второй — Ашрафа Хакими, — а Усман Дембеле реализовал пенальти в первом тайме (Мануэль Нойер угадал направление, но удар Дембеле был слишком быстрым и мощным), а также забил в контратаке во втором тайме, которая, казалось, решила исход противостояния.

ПСЖ не привык играть от обороны; их владение мячом в Лиге 1 составляет 69%. Но даже имея всего 42% владения против «Баварии», они создавали хорошие моменты и блестяще их реализовывали. И, согласно текущим коэффициентам Opta, у них теперь 61% шансов выйти в финал, несмотря на превосходство «Баварии».

В общем, это был просто невероятный матч.

Кстати, «Бавария» и «ПСЖ» заняли первое и четвертое места соответственно в рейтинге «смотрибельности» на прошлой неделе. Шансы на то, что они покажут зрелищную игру, были довольно высоки, и они это сделали. Математика никогда не лжет. Единственными минусами стали спорное решение VAR и пенальти, сыгравшие ключевую роль (это, кстати, было проблемой в обоих полуфиналах), а также травма подколенного сухожилия, полученная в конце матча правым защитником «ПСЖ» Ашрафом Хакими, важным игроком как в атаке, так и в прессинге «ПСЖ».

Разве я не видел много жалоб на то, насколько скучным был футбол в этом году? Этот матч был совсем не скучным!

Позвольте мне выразиться так: чем больше вы жалуетесь на то, насколько скучен футбол, тем больше вы показываете, что смотрите только Английскую Премьер-лигу.

Почему же тогда в АПЛ такого не бывает?

Несколько причин. Во-первых, в Премьер-лиге нет «Баварии», «ПСЖ» и «Реала» (также ставшего зрелищной жертвой «Баварии» в четвертьфинале). В их составе собраны одни из лучших и самых ярких нападающих мира. У «Баварии» есть Гарри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас; у «ПСЖ» — Кварацхелия, Дембеле, Дуэ и Брадли Баркола; у «Реала» — Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и победитель «Манчестер Сити» Федерико Вальверде.

Винисиус Жуниор два года назад занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», Дембеле выиграл его в прошлом году, а Кейн — нынешний фаворит. Дайте лучшим атакующим игрокам мира возможность действовать в открытом пространстве, и они обязательно покажут себя с лучшей стороны.

Однако ответ выходит за рамки фразы «Мюнхен, Париж и Мадрид находятся не в Англии». Когда у вас есть лучшая и самая богатая лига в мире — а Премьер-лига, безусловно, является и тем, и другим, — это имеет определенные последствия.

В рейтинге Deloitte Football Money League этого года «Реал», «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ» занимали первые четыре места — все они также находятся в числе лидеров по показателю «смотрибельность», — но следующие шесть команд и 14 из 30 лучших принадлежали Англии. В текущем рейтинге Opta английские команды занимают 12 из 24 верхних позиций. «Ньюкасл» занимает 18-е место в мире по версии Opta, но 14-е место в Премьер-лиге. «Ноттингем Форест» занимает 23-е место в мире, что подтверждается их участием в полуфинале Лиги Европы, но они только недавно начали выбираться из зоны вылета АПЛ.

Такая экстремальная глубина состава имеет два эффекта. Во-первых, в Премьер-лиге нельзя распределять игровое время равномерно. «Бавария» завершает один из самых доминирующих и результативных сезонов в Бундеслиге за всю свою историю; Они установили рекорд результативности Бундеслиги за несколько матчей до конца сезона, и если бы выиграли три последних матча, то повторили бы свой собственный рекорд сезона 2012/13 с 91 очком. (В том году они также выиграли Лигу чемпионов, если это имеет какое-либо значение.) Часть их философии заключается в постоянной атаке, но когда вы выиграли 17 из 31 матча с разницей не менее трех голов, можно с уверенностью сказать, что вы не работаете на полную мощность все 90 минут.

ПСЖ, тем временем, на протяжении всего сезона подвергался сильной ротации состава как по собственному желанию, так и из-за травм. Они теряли очки то тут, то там и позволяли «Лансу» (еще одной очень зрелищной команде) довольно долго оставаться в чемпионской гонке, но в последние недели они, как и следовало ожидать, прибавили в темпе.

Лидеры Премьер-лиги, «Арсенал» и «Манчестер Сити», не имели возможности ждать марта, чтобы включить максимальную скорость. Весь год они играли против элитных или почти элитных соперников, и хотя «Арсенал» большую часть сезона демонстрировал лучшую в мире игру, его уровень явно снизился за последние месяц-два. Поскольку всё должно создавать максимально негативный нарратив, мы превратили это в серьёзное обвинение в адрес «Арсенала» за то, что он «сдулся».

Конечно, сдуться гораздо легче, когда у тебя самый сложный график игр из возможных.

Другой важный эффект заключается в том, что когда у ваших команд самая большая глубина состава, у вас также самый глубокий состав из талантливых игроков. Это означает больше хороших защитников и больше команд, способных наказывать соперников, которые слишком много времени уделяют атаке. Вот исторический пример: в сезоне 1989-90 Серия А правила мировым футболом. Итальянские клубы выиграли Кубок европейских чемпионов («Милан»), Кубок УЕФА («Ювентус») и Кубок обладателей кубков («Сампдория»), а также подготовили финалиста Кубка УЕФА («Фиорентина»). Возможно, это был пик для лиги, которая в начале 1990-х годов воспитала большинство самых доминирующих клубов мира.

В том сезоне в число лучших бомбардиров лиги входили Марко ван Бастен, Роберто Баджо, Диего Марадона, Тото Скиллачи, Руди Фёллер, Юрген Клинсманн, Роберто Манчини, Лотар Маттеус: настоящий список лучших нападающих мира. А в том сезоне Серии А команды в среднем забивали всего 1,11 гола за матч. Конечно, в Италии было преобладание лучших защитников мира, и даже при полном успехе «Милана» Арриго Сакки, катеначчо (ориентированное на оборону и контратаки) всё ещё оставалось общепринятым стилем игры. Но когда у вас самое большое общее число талантов, у вас, вероятно, не будет самой результативной лиги.

И действительно, команды Премьер-лиги в среднем забивают всего 1,37 гола за игру в этом сезоне, 0,90 из которых — с игры. Это меркнет по сравнению с открытой игрой, которую мы видели в Лиге чемпионов (1,74 гола на команду, 1,23 с игры) или Бундеслиге (1,60, 1,10). Вероятно, весьма показательно, что даже «Арсенал», команда с, возможно, худшей репутацией в отношении предполагаемой скучности Премьер-лиги, был гораздо более открытым и результативным в Лиге чемпионов: в среднем они наносили на 5% больше ударов и генерировали на 25% больше ожидаемых голов и на 14% больше забитых мячей в Лиге чемпионов, где все еще можно найти соперников, готовых играть рискованно и с открытым забралом, чем в матчах Премьер-лиги.

Хотите знать, почему значительная часть сверхдорогих новых центральных нападающих в Премьер-лиге в этом сезоне показала себя не очень хорошо? Потому что все сложнее, когда играешь в лучшей лиге.

Я бы не возражал, если бы команда АПЛ наняла Компани, Луиса Энрике («ПСЖ») или Ханси Флика («Барселона»).

Безусловно. «Барселона» Луиса Энрике забивала в среднем 2,9 гола за игру, а его «ПСЖ» — 2,5. Его тренерский стиль гарантирует красивый футбол в любой лиге, и ничто в мире не остановит Флика (3,0 гола за игру в «Баварии», 2,8 в «Барселоне») от попыток использовать стиль с самой нелепо и восхитительно высокой оборонительной линией в мире. И прямо сейчас, хотя он бельгиец, а не голландец, никто в мире не пытается одновременно придерживаться и модернизировать принципы старой школы голландского тотального футбола так, как Компани.

Компани продемонстрировал проблеск того, что ждало «Баварию» еще в конце прошлого сезона, когда травмы помешали ему использовать левого защитника Рафаэля Геррейро в качестве центрального атакующего полузащитника; он был, по сути, «десяткой» во владении мячом, но при этом часто возвращался назад в обороне в качестве крайнего защитника. Один из главных принципов тотального футбола всегда заключался в том, что игроки могут быть взаимозаменяемыми, защитники способны выполнять атакующие роли, и наоборот. И, судя по всему, в этом сезоне «Бавария» довела свою взаимозаменяемость до абсурдной степени. Гарри Кейн всегда был способен опускаться вглубь поля, чтобы помочь обеспечить и развить владение мячом, и во вторник его и Майкла Олисе можно было увидеть в этой роли.

Тем временем опорный полузащитник Александр Павлович был буквально повсюду.

Посмотрите на его игру во вторник:

Павлович отметился голевой передачей и занял первое место в команде по созданным моментам (два), общему количеству полученных передач (56) и общему количеству касаний мяча (79). Он также был первым в команде по общему количеству оборонительных действий (19), отборам мяча (10), заблокированным ударам (два) и попыткам отбора мяча (семь) и успешным отборам (шесть).

Упамекано был вторым по оборонительным действиям, а также забил гол со стандартного положения и совершил несколько опасных вылазок с длинными, поступательными рывками. Всего за один тайм левый защитник Конрад Лаймер совершил семь оборонительных действий, получил две передачи в штрафной площади и попытался (и промахнулся) нанести один из самых ценных ударов вечера — удар с показателем xG 0,54 на 54-й минуте.

Все были повсюду.

Всего за второй сезон в «Баварии» Компани создал свою собственную уникальную и привлекательную версию классического стиля.

Подождите, разве Компани не был недавно уволен из команды АПЛ?

Да. Всегда было ясно, какой стиль игры хочет использовать Компани, но это работает только тогда, когда в вашем распоряжении есть таланты, чтобы это осуществить.

Компани возглавил «Бернли» сразу после того, как «бордовые» вылетели в Чемпионшип в 2022 году, и они набрали невероятные 101 очко (2,20 за игру) благодаря доминирующему стилю игры с мячом. Они были первыми в лиге по владению мячом (64,0%), голам (1,89 за игру), ударам по воротам за владение (0,11), передачам (55,5 за игру), прорывам (92,3) и касаниям в атакующей трети поля (177,3 за матч), а благодаря своей экстремальной игре в обороне они также были первыми по большинству этих показателей.

В следующем сезоне «Бёрнли» вышел в Премьер-лигу, продолжал пытаться играть в обороне, используя точный контроль мяча и атакующие действия, но уже не имел преимуществ в таланте или опыте, и финишировал 19-м в лиге. Компани был немедленно уволен, и его приход в «Баварию» в конце мая 2024 года стал большим шоком.

В том же сезоне «Тоттенхэм» Энджа Постекоглу временно добился некоторых преимуществ благодаря своему мощному прессингу и сильной игре во владении мячом, но финишировал последним по показателю xG на удар и к концу сезона опустился на пятое место. Постекоглу был уволен после того, как в следующем году занял 17-е место. В сезоне 2024-25 «Борнмут» Андони Ираолы попытался применить свой собственный, прямолинейный, быстрый стиль игры, но выдохся и финишировал девятым. В этом году он немного снизил темп, и команда поднялась на седьмое место.

Глубина Премьер-лиги заставляет быть более гибким. Возможно, Компани усвоил этот урок и проявит немного больше осторожности, если сменит Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити» или займет какую-либо другую крупную должность в будущем. Или, может быть, у «Баварии» идеальное сочетание стиля и таланта, и Компани просто должен остаться там навсегда. В любом случае, это был забавный мысленный эксперимент о том, что делает тренера успешным.

С его очевидными способностями к управлению командой и стилем, который работает только при наличии значительного преимущества в талантах, Компани, очевидно, больше подходит для крупного клуба. Другим подходит модель Шона Дайча, когда они не умея находить общий язык с самыми талантливыми игроками мира, годами успешно разбираются с менее талантливыми командами и добиваются результатов лучше, чем ожидалось. Дайч был лучше Компани в «Бернли», но в «Баварии» он бы точно провалился.

Кстати, разве я не видел этого парня Олисе в АПЛ?

Да! И несмотря на то, что я видел его вблизи, никто в лиге не считал, что он стоит больше, чем 53 миллиона евро, которые «Бавария» заплатила «Кристал Пэлас» за его услуги в 2024 году. «Манчестер Юнайтед» был заинтересован, но вместо этого они выбрали Джошуа Зиркзе.

Александр Исак («Ливерпуль»), Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл») и Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед») перешли в команды Премьер-лиги за общую сумму в 370,7 миллиона евро в межсезонье, и на двоих они забили и отдали 42 гола и сделали 42 результативные передачи во всех соревнованиях в этом году. У Олисе 45 голов и 42 результативные передачи.

Прошлым летом «Ливерпуль» отпустил Луиса Диаса в «Баварию», по крайней мере, частично для того, чтобы освободить место для Флориана Виртца и Юго Экитике. Виртц и Экитике в сумме забили 24 гола и отдали 14 результативных передач в этом сезоне; у Диаса — 26 и 17. Да, жизнь для нападающих Премьер-лиги сложнее, но хорошая сделка есть хорошая сделка, и «Бавария» за последние пару лет совершила больше таких сделок, чем большинство команд Премьер-лиги.

На самом деле, «Бавария» уже много лет одержима приобретением талантов из Премьер-лиги, и это привело к некоторым неудачным сделкам для немецкой команды. Например, трата 51 миллиона евро на Жоао Палинью из «Фулхэма» была одним из самых непонятных шагов, когда-либо предпринятых клубом, особенно учитывая, что клуб уже уволил тренера (Томаса Тухеля), который так открыто мечтал о нём. Но приход Олисе и Диаса в дополнение к бывшей звезде «Тоттенхэма» Гарри Кейну оказался очень удачным решением, и, по сообщениям, следующим в команду хотят пригласить Энтони Гордона из «Ньюкасла».

Позволят ли ему покинуть лигу ведущие клубы Премьер-лиги? И смогут ли они остановить его в любом случае? «Бавария» и ПСЖ (и да, «Реал Мадрид» и «Барселона») хорошо платят, и во всех них работают игроки, которые, безусловно, не против того, чтобы избежать трудностей Премьер-лиги. Такие игроки, как Кварацхелия, Винисиус, Ламин Ямаль и Мбаппе, точно не переживают из-за того, что никогда не переезжали в Англию.

Кстати, о Мбаппе: почему ПСЖ никогда не был так хорош с ним?

Да, это совсем другая история, в которой слишком долго разбираться. Однако посмотрите, как агрессивно прессингует ПСЖ, и вы, безусловно, получите часть ответа.

Уверены ли мы, что это не сработало бы в Англии?

Эй, я только за то, чтобы они попробовали. Даже в лучшие времена Серии А, когда в основе лежала оборона и талант, Зденек Земан смог выигрывать матчи в «Фодже» и других командах, используя один из самых бескомпромиссных атакующих стилей, которые когда-либо видел футбол. Если объединить правильный талант с правильным тренером, практически любой стиль может в определенной степени сработать.

Между тем, ничего страшного, что Премьер-лига немного более атлетичная, выматывающая и скучная. Качество очевидно, и мы вольны смотреть все, что хотим. Чем больше вы будете смотреть другие лиги, тем больше вам понравится этот вид спорта.

В любом случае, на следующей неделе нас ждет как минимум еще 90 минут матча «Бавария» — «ПСЖ».