Даже если она открыто не провоцирует скандалы, они, кажется, всегда находят ее. 22-летняя Эйлин Гу участвует во вторых Олимпийских играх, часто оказываясь в центре внимания, пишет The Athletic.

«Иногда мне кажется, что я несу на своих плечах груз двух стран», — сказала Гу в Ливиньо на прошлой неделе, где в понедельник вечером лышница-фристайлистка завоевала свою пятую медаль в карьере, получив серебро в соревнованиях по биг-эйру среди женщин. Она делает это, находясь под пристальным вниманием в свете одних из самых ярких софитов на этих Играх, но, в отличие от Ильи Малинина, Микаэлы Шиффрин и Марко Одерматта, это внимание почти не связано с ее выступлением.

Каждый раз, когда Гу отстегивает ботинки от лыж, её ждёт толпа, почти в сто человек. Ей может потребоваться до двух часов, чтобы выполнить свои обязательства перед международными СМИ, и её часто задают одни и те же вопросы снова и снова. В этой обстановке она говорит увлекательно, познавательно и она склонна к самоанализу, используя эту самую большую сцену, чтобы продемонстрировать свои лучшие навыки, легко переключаясь между английским и китайским языками, обсуждая то президента Трампа, то физику своих прыжков. После завоевания серебра в слоупстайле на прошлой неделе Гу ненадолго оторвалась от бесконечного конвейера телекамер, чтобы отпраздновать победу с китайскими фанатами, которые час ждали на холоде, требуя её внимания.«Снежная принцесса», — так её называют.

«У неё самая сумасшедшая жизнь из нас всех», — сказала швейцарка Матильда Гремо, завоевавшая золото в этом виде соревнований. По словам медиа-менеджера спортивной площадки Эгона Тейнера, Гу стала самой востребованной спортсменкой в Ливиньо.«Я писатель, я работаю со словами, я слышу, как она говорит, и думаю: Боже мой!», — сказал 50-летний Тейнер.

Она стала больше, чем просто лыжница. Больше, чем просто спортсмен.«Слава никогда не была моей целью, — сказала Гу. — Речь идёт о том, чтобы познакомить с этим видом спорта больше людей».

Вопрос в том: верим ли мы ей?

Эйлин Гу globallookpress.com

Она — американка по происхождению, выросшая в Америке, студентка американского колледжа, которая слушает американскую музыку — Metro Boomin, A$AP Rocky, даже легенду блюза Би Би Кинга — в то время как она выступает под китайским флагом. Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом назвал её «предательницей», а консервативные эксперты окрестили её поведение «неблагодарным» и «позорным» за ее решение в 2019 году покинуть сборную США и выступать за родину её матери.

Она утверждает, что подверглась нападению в кампусе Стэнфордского университета, куда её приняли в 2022 году, несмотря на петицию, начатую родителями абитуриентов и американцами китайского происхождения, с требованием не допускать её к учёбе.«На меня напали на улице», — сказала Гу.«Вызывали полицию по этому поводу. Мне присылали угрозы смертью», — добавила Гу.«Моё общежитие ограбили».

Всё это — её спорное решение представлять Китай, её стремление войти в историю в женских соревнованиях по фристайлу на лыжах, её стремительно растущая популярность — имело свою цену.

«В свои 22 года я пережила такое, чего, я думаю, никто никогда не должен переживать», — сказала Гу.

Эйлин Гу globallookpress.com

Неоспоримым остается ее спортивное мастерство: она уже является самой титулованной женщиной-фристайлером на лыжах в истории, имея на своем счету рекордные 20 побед на Кубке мира, две золотые и три серебряные олимпийские медали.«Спортсменка, которая появляется раз в поколение», — сказал легенда американского сноубординга Шон Уайт.«Она одновременно участвует в показах мод, выигрывает медали и учится в Стэнфорде. Это безумие. Она такая аномалия».

Действительно, немногие современные спортсмены смогли так эффективно добиться успеха в малоизвестном виде спорта. Благодаря своему присутствию в двух самых густонаселенных странах мира, Гу — мечта любого спортивного маркетолога. Она работала моделью для Victoria’s Secret, позировала для специального выпуска Sports Illustrated, посвященного купальникам, и дефилировала по подиумам в Милане и Париже. Ее спонсируют Red Bull и Porsche на Западе, а также Alta и TCL Electronics на Востоке. Недавно Forbes сообщил, что Гу — самая высокооплачиваемая спортсменка, как среди мужчин, так и среди женщин, на этих Играх. Ее годовой доход составляет 23,1 миллиона долларов. Из них только 100 000 долларов приходится на горнолыжный спорт.

Эйлин Гу на Мет Гала globallookpress.com

Она наслаждается свободами жизни в Америке, одновременно используя маркетинговые возможности, которые открывает представление Китая на спортивной арене. И то, как Гу оправдывает свое решение 2019 года, хотя и не удовлетворяет многих в США, по сути, так и не изменилось.

«В США, когда я росла, у меня было так много кумиров, на которых я могла равняться», — сказала она на последних Олимпийских играх, где ее слава взлетела после того, как она стала первой лыжницей-слоупстайлисткой, завоевавшей три медали на одних Играх.«Но в Китае, мне кажется, таких гораздо меньше. В Китае я смогла бы оказать гораздо большее влияние, чем в США, и именно поэтому я приняла такое решение».

Важно отметить, что на тот момент ей было 15 лет. Недавно она рассказала журналу Time, что финансовые соображения, связанные с представлением интересов китайских компаний, никогда не были для неё определяющим фактором.

Моей главной целью всегда было привлечение к спорту большего числа молодых людей, особенно девушек. Я произнесла свою первую речь о Законе о равенстве полов и женском спорте, когда мне было 11 лет, и всё это время я была довольно последовательна в этом вопросе. Эйлин Гу фристайлистка

Однако Гу часто умалчивает о моральной неоднозначности, связанной с выбором страны, которая подвергается резкой критике со стороны правозащитных организаций за отрицание прав на свободу выражения мнения и преследование критиков правительства. (Некоторые из них также указывали на США как на страну, отрицающую свободы и преследующую критиков при администрации Трампа, как тогда, когда Гу решила представлять Китай, так и сейчас). Не вызывает сомнений лишь то, насколько значительную финансовую выгоду Гу получила от своего решения.

Эйлин Гу globallookpress.com

Недавно Wall Street Journal сообщила, что Гу и её коллега, фигуристка американского происхождения Чжу И, которая также выступает за Китай на этих зимних Играх, получили в общей сложности 6,6 миллиона долларов от Пекинского муниципального спортивного бюро в 2025 году, а за последние три года им было выплачено 14 миллионов долларов. Ни представители Гу, ни китайский национальный организационный комитет не ответили на запрос о комментарии, когда с ними связалось издание The Athletic. Олимпийский и Паралимпийский комитет США предлагает бонусы за медали (до 37 500 долларов за золотые медали) в рамках своей программы «Операция Золото», но не выплачивает зарплаты спортсменам.

Гу на протяжении многих лет подвергалась резкой критике по этим вопросам, особенно в Америке. Сколько бы раз её ни спрашивали, её история остаётся неизменной. Она считает себя первопроходцем, маленькой девочкой из Сан-Франциско, которая ненавидела тот факт, что её первая лыжная команда состояла из мальчиков.«Я очень хотела быть мальчиком, чтобы у меня были друзья», — сказала она. Это проявлялось в том, как она одевалась и как говорила. По мере взросления именно расцветающая любовь к моде помогла Гу найти своё предназначение. Её эссе для поступления в Стэнфорд было посвящено пересечению женственности и силы, «используя спорт и моду в качестве этих двух векторов», — объяснила она.

Лыжный спорт просто стал тем средством, которое привлекло к ней внимание всего мира.«Прилив поднимает все лодки, поэтому для меня большая честь и привилегия иметь такую платформу, и я отношусь к этому с большой ответственностью», — сказала она.

Эйлин Гу globallookpress.com

Но, по словам Гу, лыжный спорт остается «мной в самом истинном виде».«Я здесь не потому, что я обязана», — сказала она после первого дня квалификации в Ливиньо, отвечая на вопрос о своем непревзойденном послужном списке в этом виде спорта.

Если бы я хотела сидеть сложа руки и ничего не делать, теоретически, я могла бы. Но я здесь, на 100 процентов, потому что я хочу быть здесь. Я здесь, потому что люблю это, потому что это то, для чего я родилась. Я здесь, потому что это величайшая привилегия на земле, и потому что это величайшее шоу на земле, и потому что я хочу представлять женский лыжный спорт и познакомить с ним больше людей. Эйлин Гу фрискиер

Гу — единственная лыжница, участвующая во всех трёх дисциплинах фристайла: слоупстайле, биг-эйре и хафпайпе, и она уже завоевала больше медалей в этих дисциплинах, чем любой другой фрискиер за всю историю (пять). После квалификации в финал биг-эйра в воскресенье вечером она раскритиковала конфликт в расписании, из-за которого ей придётся пропустить одну из трёхчасовых тренировок по хафпайпу, сказав, что это «реально несправедливо и усложняет все для меня».

В понедельник вечером она дала ответ на эту ситуацию, выполнив на последнем прыжке левый двойной корк-1260 с токсичным захватом, поднявшись с шестого на второе место и завоевав серебро.«О боже!» закричала Гу , когда её лыжи скользили вниз по склону.

Призерки финала в биг-эйре globallookpress.com

Удивительно, но она ни разу не участвовала в соревнованиях по биг-эйру с тех пор, как четыре года назад завоевала золото в этой дисциплине. В субботу вечером у неё будет последний шанс побороться за золото в хафпайпе.

«Большое соперничество», как назвала его швейцарка Гремо, подталкивает лучших фристайлерш на лыжах в мире к постоянному совершенствованию. Тем не менее, Гремо сказала, что они не так уж близки, описав Гу как человека, который «больше сама по себе», — черта, отмеченная другими участниками соревнований.

Однако существует явное взаимное уважение. После того, как 18-летняя итальянка Флора Табанелли завоевала бронзу на своей родной земле в своём олимпийском дебюте в понедельник вечером, Гу обняла её.«Она нас поддерживает, и мы поддерживаем её», — сказала другая фрискиерша, француженка Ким Дюмон Занелла.

Для Гу буря никуда не денется, по крайней мере, в ближайшее время. Показательным был момент на прошлой неделе, когда её спросили о таком контрасте, о том, как отчаянно она хочет вдохновлять юных девушек, одновременно делая такие вещи, как парение, вращения и сальто в воздухе на лыжах, что остается для большинства непонятным и не имеет никакого отношения к их жизни.

Эйлин Гу globallookpress.com

«Это непонятно для большинства только потому, что я стала очень хороша в этих вещах», — сказала она.«У каждого есть свои увлечения, цели и мечты». Она немного отклонилась от темы, прежде чем окончательно подчеркнуть свою мысль.«Особенно важно понять молодым людям — не ждите, пока станете старше», — сказала Гу.«Не ждите завтрашнего дня. Сделайте это сейчас. Сделайте это сейчас. Сделайте это сейчас… создайте свой собственный пруд, в котором будете плавать. Дело не в том, чтобы вписываться в существующие рамки. Дело не в том, чтобы быть лучшим в чем-то. Создайте свою собственную реальность».

Как и любой другой спортсмен на планете, Гу это сделала. И, похоже, она довольна тем восприятием себя — и привилегиями, — которые с этим связаны.