Даже если она открыто не провоцирует скандалы, они, кажется, всегда находят ее. 22-летняя Эйлин Гу участвует во вторых Олимпийских играх, часто оказываясь в центре внимания, пишет The Athletic.
«Иногда мне кажется, что я несу на своих плечах груз двух стран», — сказала Гу в Ливиньо на прошлой неделе, где в понедельник вечером лышница-фристайлистка завоевала свою пятую медаль в карьере, получив серебро в соревнованиях по биг-эйру среди женщин. Она делает это, находясь под пристальным вниманием в свете одних из самых ярких софитов на этих Играх, но, в отличие от Ильи Малинина, Микаэлы Шиффрин и Марко Одерматта, это внимание почти не связано с ее выступлением.
Каждый раз, когда Гу отстегивает ботинки от лыж, её ждёт толпа, почти в сто человек. Ей может потребоваться до двух часов, чтобы выполнить свои обязательства перед международными СМИ, и её часто задают одни и те же вопросы снова и снова. В этой обстановке она говорит увлекательно, познавательно и она склонна к самоанализу, используя эту самую большую сцену, чтобы продемонстрировать свои лучшие навыки, легко переключаясь между английским и китайским языками, обсуждая то президента Трампа, то физику своих прыжков. После завоевания серебра в слоупстайле на прошлой неделе Гу ненадолго оторвалась от бесконечного конвейера телекамер, чтобы отпраздновать победу с китайскими фанатами, которые час ждали на холоде, требуя её внимания.«Снежная принцесса», — так её называют.
«У неё самая сумасшедшая жизнь из нас всех», — сказала швейцарка Матильда Гремо, завоевавшая золото в этом виде соревнований. По словам медиа-менеджера спортивной площадки Эгона Тейнера, Гу стала самой востребованной спортсменкой в Ливиньо.«Я писатель, я работаю со словами, я слышу, как она говорит, и думаю: Боже мой!», — сказал 50-летний Тейнер.
Она стала больше, чем просто лыжница. Больше, чем просто спортсмен.«Слава никогда не была моей целью, — сказала Гу. — Речь идёт о том, чтобы познакомить с этим видом спорта больше людей».
Вопрос в том: верим ли мы ей?
Она — американка по происхождению, выросшая в Америке, студентка американского колледжа, которая слушает американскую музыку — Metro Boomin, A$AP Rocky, даже легенду блюза Би Би Кинга — в то время как она выступает под китайским флагом. Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом назвал её «предательницей», а консервативные эксперты окрестили её поведение «неблагодарным» и «позорным» за ее решение в 2019 году покинуть сборную США и выступать за родину её матери.
Она утверждает, что подверглась нападению в кампусе Стэнфордского университета, куда её приняли в 2022 году, несмотря на петицию, начатую родителями абитуриентов и американцами китайского происхождения, с требованием не допускать её к учёбе.«На меня напали на улице», — сказала Гу.«Вызывали полицию по этому поводу. Мне присылали угрозы смертью», — добавила Гу.«Моё общежитие ограбили».
Всё это — её спорное решение представлять Китай, её стремление войти в историю в женских соревнованиях по фристайлу на лыжах, её стремительно растущая популярность — имело свою цену.
«В свои 22 года я пережила такое, чего, я думаю, никто никогда не должен переживать», — сказала Гу.
Неоспоримым остается ее спортивное мастерство: она уже является самой титулованной женщиной-фристайлером на лыжах в истории, имея на своем счету рекордные 20 побед на Кубке мира, две золотые и три серебряные олимпийские медали.«Спортсменка, которая появляется раз в поколение», — сказал легенда американского сноубординга Шон Уайт.«Она одновременно участвует в показах мод, выигрывает медали и учится в Стэнфорде. Это безумие. Она такая аномалия».
Действительно, немногие современные спортсмены смогли так эффективно добиться успеха в малоизвестном виде спорта. Благодаря своему присутствию в двух самых густонаселенных странах мира, Гу — мечта любого спортивного маркетолога. Она работала моделью для Victoria’s Secret, позировала для специального выпуска Sports Illustrated, посвященного купальникам, и дефилировала по подиумам в Милане и Париже. Ее спонсируют Red Bull и Porsche на Западе, а также Alta и TCL Electronics на Востоке. Недавно Forbes сообщил, что Гу — самая высокооплачиваемая спортсменка, как среди мужчин, так и среди женщин, на этих Играх. Ее годовой доход составляет 23,1 миллиона долларов. Из них только 100 000 долларов приходится на горнолыжный спорт.
Она наслаждается свободами жизни в Америке, одновременно используя маркетинговые возможности, которые открывает представление Китая на спортивной арене. И то, как Гу оправдывает свое решение 2019 года, хотя и не удовлетворяет многих в США, по сути, так и не изменилось.
«В США, когда я росла, у меня было так много кумиров, на которых я могла равняться», — сказала она на последних Олимпийских играх, где ее слава взлетела после того, как она стала первой лыжницей-слоупстайлисткой, завоевавшей три медали на одних Играх.«Но в Китае, мне кажется, таких гораздо меньше. В Китае я смогла бы оказать гораздо большее влияние, чем в США, и именно поэтому я приняла такое решение».
Важно отметить, что на тот момент ей было 15 лет. Недавно она рассказала журналу Time, что финансовые соображения, связанные с представлением интересов китайских компаний, никогда не были для неё определяющим фактором.
Моей главной целью всегда было привлечение к спорту большего числа молодых людей, особенно девушек. Я произнесла свою первую речь о Законе о равенстве полов и женском спорте, когда мне было 11 лет, и всё это время я была довольно последовательна в этом вопросе.Эйлин Гуфристайлистка
Однако Гу часто умалчивает о моральной неоднозначности, связанной с выбором страны, которая подвергается резкой критике со стороны правозащитных организаций за отрицание прав на свободу выражения мнения и преследование критиков правительства. (Некоторые из них также указывали на США как на страну, отрицающую свободы и преследующую критиков при администрации Трампа, как тогда, когда Гу решила представлять Китай, так и сейчас). Не вызывает сомнений лишь то, насколько значительную финансовую выгоду Гу получила от своего решения.
Недавно Wall Street Journal сообщила, что Гу и её коллега, фигуристка американского происхождения Чжу И, которая также выступает за Китай на этих зимних Играх, получили в общей сложности 6,6 миллиона долларов от Пекинского муниципального спортивного бюро в 2025 году, а за последние три года им было выплачено 14 миллионов долларов. Ни представители Гу, ни китайский национальный организационный комитет не ответили на запрос о комментарии, когда с ними связалось издание The Athletic. Олимпийский и Паралимпийский комитет США предлагает бонусы за медали (до 37 500 долларов за золотые медали) в рамках своей программы «Операция Золото», но не выплачивает зарплаты спортсменам.
Гу на протяжении многих лет подвергалась резкой критике по этим вопросам, особенно в Америке. Сколько бы раз её ни спрашивали, её история остаётся неизменной. Она считает себя первопроходцем, маленькой девочкой из Сан-Франциско, которая ненавидела тот факт, что её первая лыжная команда состояла из мальчиков.«Я очень хотела быть мальчиком, чтобы у меня были друзья», — сказала она. Это проявлялось в том, как она одевалась и как говорила. По мере взросления именно расцветающая любовь к моде помогла Гу найти своё предназначение. Её эссе для поступления в Стэнфорд было посвящено пересечению женственности и силы, «используя спорт и моду в качестве этих двух векторов», — объяснила она.
Лыжный спорт просто стал тем средством, которое привлекло к ней внимание всего мира.«Прилив поднимает все лодки, поэтому для меня большая честь и привилегия иметь такую платформу, и я отношусь к этому с большой ответственностью», — сказала она.
Но, по словам Гу, лыжный спорт остается «мной в самом истинном виде».«Я здесь не потому, что я обязана», — сказала она после первого дня квалификации в Ливиньо, отвечая на вопрос о своем непревзойденном послужном списке в этом виде спорта.
Если бы я хотела сидеть сложа руки и ничего не делать, теоретически, я могла бы. Но я здесь, на 100 процентов, потому что я хочу быть здесь. Я здесь, потому что люблю это, потому что это то, для чего я родилась. Я здесь, потому что это величайшая привилегия на земле, и потому что это величайшее шоу на земле, и потому что я хочу представлять женский лыжный спорт и познакомить с ним больше людей.Эйлин Гуфрискиер
Гу — единственная лыжница, участвующая во всех трёх дисциплинах фристайла: слоупстайле, биг-эйре и хафпайпе, и она уже завоевала больше медалей в этих дисциплинах, чем любой другой фрискиер за всю историю (пять). После квалификации в финал биг-эйра в воскресенье вечером она раскритиковала конфликт в расписании, из-за которого ей придётся пропустить одну из трёхчасовых тренировок по хафпайпу, сказав, что это «реально несправедливо и усложняет все для меня».
В понедельник вечером она дала ответ на эту ситуацию, выполнив на последнем прыжке левый двойной корк-1260 с токсичным захватом, поднявшись с шестого на второе место и завоевав серебро.«О боже!» закричала Гу , когда её лыжи скользили вниз по склону.
Удивительно, но она ни разу не участвовала в соревнованиях по биг-эйру с тех пор, как четыре года назад завоевала золото в этой дисциплине. В субботу вечером у неё будет последний шанс побороться за золото в хафпайпе.
«Большое соперничество», как назвала его швейцарка Гремо, подталкивает лучших фристайлерш на лыжах в мире к постоянному совершенствованию. Тем не менее, Гремо сказала, что они не так уж близки, описав Гу как человека, который «больше сама по себе», — черта, отмеченная другими участниками соревнований.
Однако существует явное взаимное уважение. После того, как 18-летняя итальянка Флора Табанелли завоевала бронзу на своей родной земле в своём олимпийском дебюте в понедельник вечером, Гу обняла её.«Она нас поддерживает, и мы поддерживаем её», — сказала другая фрискиерша, француженка Ким Дюмон Занелла.
Для Гу буря никуда не денется, по крайней мере, в ближайшее время. Показательным был момент на прошлой неделе, когда её спросили о таком контрасте, о том, как отчаянно она хочет вдохновлять юных девушек, одновременно делая такие вещи, как парение, вращения и сальто в воздухе на лыжах, что остается для большинства непонятным и не имеет никакого отношения к их жизни.
«Это непонятно для большинства только потому, что я стала очень хороша в этих вещах», — сказала она.«У каждого есть свои увлечения, цели и мечты». Она немного отклонилась от темы, прежде чем окончательно подчеркнуть свою мысль.«Особенно важно понять молодым людям — не ждите, пока станете старше», — сказала Гу.«Не ждите завтрашнего дня. Сделайте это сейчас. Сделайте это сейчас. Сделайте это сейчас… создайте свой собственный пруд, в котором будете плавать. Дело не в том, чтобы вписываться в существующие рамки. Дело не в том, чтобы быть лучшим в чем-то. Создайте свою собственную реальность».
Как и любой другой спортсмен на планете, Гу это сделала. И, похоже, она довольна тем восприятием себя — и привилегиями, — которые с этим связаны.