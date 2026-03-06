LiveSport.Ru объясняет, почему Александр Большунов лишился всенародной любви и главным фаворитом для болельщиков стал Савелий Коростелёв.

Титулы не дают индульгенции за поведение

Последние несколько лет главным лицом российских лыж был Александр Большунов. Широкая публика узнала о нём в 2018 г., когда уроженец Брянской области проводил свой первый полноценный сезон на взрослом уровне. После нескольких третьих мест на этапах Кубка мира настоящий прорыв случился на Олимпийских играх в Пхенчхане, где ему удалось выиграть три серебра и одну бронзу.

В новом олимпийском цикле Большунов выступал по нарастающей: если сезон 2018/19 прошёл в серебряных тонах (второе место в общем зачете Кубка мира и 4 серебра на чемпионате мира 2019), то следующие два года Александр забирал Хрустальный глобус и выиграл золото ЧМ-2021 в скиатлоне. Олимпиада-2022 стала пиком триумфа: за успехи в Пекине (3 золота, 1 серебро и 1 бронза) Большунова, ставшим рекордсменом страны по числу олимпийских наград на зимних Играх, прозвали «Королём лыж».

Поэтому на отстранение россиян от международных стартов в нашей стране смотрели так: западники делают себе же хуже — лишаются возможности лицезреть возможно одно из самых главных противостояний в истории мировых лыж между Клебо и Большуновым. Но прошло 4 года, норвежец теперь — 11-кратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира, 5-кратный обладатель Кубка мира, и никто в мире не беспокоится, что он стал автором этих достижений в отсутствие героя прошлых Игр.

А вот на Большунове бан, видимо, сказался. Он, конечно, продолжает гоняться, выигрывать гонки Кубка и чемпионата России, даже несмотря на частые проблемы со здоровьем. Но нельзя не заметить токсичность, которая исходит от Александра и проявляется в разборках с другими лыжниками и в резких высказываниях. Всё это уже заставило развернуть общественное мнение о нем на 180 градусов.

Александр Большунов vk.com/russianskiteam

Чего только стоит последнее интервью Большунова. Он говорит о себе в третьем лице, намекает на преднамеренную работу против его лыж (вдобавок к высказанным ранее обвинениям лыжников группы Егора Сорина в ведении нечестной борьбы в контактных гонках), назвал Елену Вяльбе не менее великой, чем Клебо и др.

Людей также возмутила история с апелляцией Большунова в специальную комиссию CAS на непредоставление нейтрального статуса. Изначально было понятно, что выездная комиссия не будет ее принимать для рассмотрения — требовалось обращаться в обычном порядке. Со стороны эта ситуация выглядит так, будто пошли в суд просто не для реального решения вопроса, а для вида, чтобы показать, что иностранцы всеми силами не пускают Александра на турниры.

Большунов продолжает выигрывать гонки и сохранять за собой звание сильнейшего лыжника страны. Так, на чемпионате России, который в эти дни проходит в Южно-Сахалинске, он дважды выиграл золото (хотя трижды уступал соперникам на финишной прямой). Но восстановить у болельщиков положительное отношение к своей персоне будет проблематично.

В отстранении прошли мои лучшие годы. На самом деле сложно, и я думаю, что любой другой спортсмен с таким багажом медалей, как у меня, сказал бы: «До свидания, я ухожу». И пошел бы любым другим делом заниматься, хватит спорта, но я пока здесь. Александр Большунов 3-кратный олимпийский чемпион в лыжных гонках

Со слов Александра, главный стимул к выступлению на внутренних стартах — быть примером для молодых спортсменов и вдохновлять их на новые свершения. Но большой вопрос, насколько хватит этого энтузиазма, с учётом недопуска, возраста (29 лет), проблем со здоровьем, чувства предвзятости к себе, испорченного отношения публики. Тем более, уже есть реальный претендент на звание главного лыжника страны.

Конкурентов не допустили, но это проблема не Коростелёва

Савелий Коростелёв получил мощный буст к своей популярности в декабре после получения нейтрального статуса. Всё-таки для нашего общества важным маркером остаются международные старты. Тем более, 22-летний лыжник демонстрирует достойные результаты: на этапах Кубка мира и Олимпиаде уже не раз заезжал в топ-5. А на недавнем чемпионате мира среди молодежи завоевал серебро в коньковом масс-старте на 20 км.

Савелий Коростелев globallookpress.com

Так что все перспективы для того, чтобы в ближайшем будущем имя Савелия стало синонимом российских лыж, безусловно есть. Хотя стоит признать, со спортивной точки зрения Коростелёв не был безусловно лучшим. Да, в сезоне 2024/25 он выиграл Кубок России (после второго места годом ранее), но на чемпионатах страны личных побед не одерживал: 2 золота завоеваны в эстафете и 2 золота — в командном спринте (причем во всех случаях вместе с Большуновым).

Кроме того, посоперничать за единственную квоту от России вполне мог Сергей Ардашев, который дважды побеждал в 50-километровом марафоне на ЧР, а в двух последних Кубках России становился третьим и вторым. Однако в сегодняшних реалиях получить допуск представителям ЦСКА капитану Росгвардии Большунову и прапорщику Ардашеву не представляется возможным.

Сергей Ардашев vk.com/russianskiteam

В этих условиях было бы неплохо поддержать Савелия, который вместе с Дарьей Непряевой получил возможность соревноваться с иностранными спортсменами. Но по всей видимости, Большунова и его команду этот факт очень задевает.

Олимпиада — это цирк в плане доступа. Кого захотели, того пригласили: кто, так сказать, не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали — того и пригласили. Это неправильно. Александр Большунов 3-кратный олимпийский чемпион в лыжных гонках

Все ждали медалей, попадания в призы. Поэтому любое другое место, хоть четвертое, хоть пятое, не имеет никакого значения. Ожидания были совсем другие. Юрий Бородавко тренер сборной России по лыжным гонкам

Однако эти комментарии играют против своих авторов — поддержку получает именно Коростелев, который, в свою очередь, признался, что пытается «фильтровать информацию и класть болт на негатив». Он, конечно, открыто заявил, что у него эмпатию вызывает Сергей Устюгов, а не Большунов, но обижаться на подобное признание и публичными высказываниями пытаться уколоть пермского лыжника не стоит.

Что до спортивных результатов Коростелёва, то они, конечно, далеки от тех высот, на которых привыкли находиться российские лыжники: в общем зачете занимает 13-е место, а призовых мест пока нет. Но нужно делать скидку на ряд объективных факторов:

первое за 4 года попадание в новые соревновательные условия;

системный провал отечественных лыж в подготовке к спринтерским гонкам;

ограниченная сервис-бригада, которой к тому же приходится работать с новой смазкой и изучать ее.

Всё это позволяет ожидать прогресса в следующем сезоне. Да и этот ещё не завершён. Согласимся с заслуженным тренером Юрием Каминским, который назвал Савелия восходящей звездой с огромным потенциалом. Надеемся, что с каждым стартом она будет гореть всё ярче и ярче.