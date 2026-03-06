LiveSport.Ru объясняет, почему Александр Большунов лишился всенародной любви и главным фаворитом для болельщиков стал Савелий Коростелёв.
Титулы не дают индульгенции за поведение
Последние несколько лет главным лицом российских лыж был Александр Большунов. Широкая публика узнала о нём в 2018 г., когда уроженец Брянской области проводил свой первый полноценный сезон на взрослом уровне. После нескольких третьих мест на этапах Кубка мира настоящий прорыв случился на Олимпийских играх в Пхенчхане, где ему удалось выиграть три серебра и одну бронзу.
В новом олимпийском цикле Большунов выступал по нарастающей: если сезон 2018/19 прошёл в серебряных тонах (второе место в общем зачете Кубка мира и 4 серебра на чемпионате мира 2019), то следующие два года Александр забирал Хрустальный глобус и выиграл золото ЧМ-2021 в скиатлоне. Олимпиада-2022 стала пиком триумфа: за успехи в Пекине (3 золота, 1 серебро и 1 бронза) Большунова, ставшим рекордсменом страны по числу олимпийских наград на зимних Играх, прозвали «Королём лыж».
Поэтому на отстранение россиян от международных стартов в нашей стране смотрели так: западники делают себе же хуже — лишаются возможности лицезреть возможно одно из самых главных противостояний в истории мировых лыж между Клебо и Большуновым. Но прошло 4 года, норвежец теперь — 11-кратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира, 5-кратный обладатель Кубка мира, и никто в мире не беспокоится, что он стал автором этих достижений в отсутствие героя прошлых Игр.
А вот на Большунове бан, видимо, сказался. Он, конечно, продолжает гоняться, выигрывать гонки Кубка и чемпионата России, даже несмотря на частые проблемы со здоровьем. Но нельзя не заметить токсичность, которая исходит от Александра и проявляется в разборках с другими лыжниками и в резких высказываниях. Всё это уже заставило развернуть общественное мнение о нем на 180 градусов.
Чего только стоит последнее интервью Большунова. Он говорит о себе в третьем лице, намекает на преднамеренную работу против его лыж (вдобавок к высказанным ранее обвинениям лыжников группы Егора Сорина в ведении нечестной борьбы в контактных гонках), назвал Елену Вяльбе не менее великой, чем Клебо и др.
Людей также возмутила история с апелляцией Большунова в специальную комиссию CAS на непредоставление нейтрального статуса. Изначально было понятно, что выездная комиссия не будет ее принимать для рассмотрения — требовалось обращаться в обычном порядке. Со стороны эта ситуация выглядит так, будто пошли в суд просто не для реального решения вопроса, а для вида, чтобы показать, что иностранцы всеми силами не пускают Александра на турниры.
Большунов продолжает выигрывать гонки и сохранять за собой звание сильнейшего лыжника страны. Так, на чемпионате России, который в эти дни проходит в Южно-Сахалинске, он дважды выиграл золото (хотя трижды уступал соперникам на финишной прямой). Но восстановить у болельщиков положительное отношение к своей персоне будет проблематично.
В отстранении прошли мои лучшие годы. На самом деле сложно, и я думаю, что любой другой спортсмен с таким багажом медалей, как у меня, сказал бы: «До свидания, я ухожу». И пошел бы любым другим делом заниматься, хватит спорта, но я пока здесь.Александр Большунов3-кратный олимпийский чемпион в лыжных гонках
Со слов Александра, главный стимул к выступлению на внутренних стартах — быть примером для молодых спортсменов и вдохновлять их на новые свершения. Но большой вопрос, насколько хватит этого энтузиазма, с учётом недопуска, возраста (29 лет), проблем со здоровьем, чувства предвзятости к себе, испорченного отношения публики. Тем более, уже есть реальный претендент на звание главного лыжника страны.
Конкурентов не допустили, но это проблема не Коростелёва
Савелий Коростелёв получил мощный буст к своей популярности в декабре после получения нейтрального статуса. Всё-таки для нашего общества важным маркером остаются международные старты. Тем более, 22-летний лыжник демонстрирует достойные результаты: на этапах Кубка мира и Олимпиаде уже не раз заезжал в топ-5. А на недавнем чемпионате мира среди молодежи завоевал серебро в коньковом масс-старте на 20 км.
Так что все перспективы для того, чтобы в ближайшем будущем имя Савелия стало синонимом российских лыж, безусловно есть. Хотя стоит признать, со спортивной точки зрения Коростелёв не был безусловно лучшим. Да, в сезоне 2024/25 он выиграл Кубок России (после второго места годом ранее), но на чемпионатах страны личных побед не одерживал: 2 золота завоеваны в эстафете и 2 золота — в командном спринте (причем во всех случаях вместе с Большуновым).
Кроме того, посоперничать за единственную квоту от России вполне мог Сергей Ардашев, который дважды побеждал в 50-километровом марафоне на ЧР, а в двух последних Кубках России становился третьим и вторым. Однако в сегодняшних реалиях получить допуск представителям ЦСКА капитану Росгвардии Большунову и прапорщику Ардашеву не представляется возможным.
В этих условиях было бы неплохо поддержать Савелия, который вместе с Дарьей Непряевой получил возможность соревноваться с иностранными спортсменами. Но по всей видимости, Большунова и его команду этот факт очень задевает.
Олимпиада — это цирк в плане доступа. Кого захотели, того пригласили: кто, так сказать, не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали — того и пригласили. Это неправильно.Александр Большунов3-кратный олимпийский чемпион в лыжных гонках
Все ждали медалей, попадания в призы. Поэтому любое другое место, хоть четвертое, хоть пятое, не имеет никакого значения. Ожидания были совсем другие.Юрий Бородавкотренер сборной России по лыжным гонкам
Однако эти комментарии играют против своих авторов — поддержку получает именно Коростелев, который, в свою очередь, признался, что пытается «фильтровать информацию и класть болт на негатив». Он, конечно, открыто заявил, что у него эмпатию вызывает Сергей Устюгов, а не Большунов, но обижаться на подобное признание и публичными высказываниями пытаться уколоть пермского лыжника не стоит.
Что до спортивных результатов Коростелёва, то они, конечно, далеки от тех высот, на которых привыкли находиться российские лыжники: в общем зачете занимает 13-е место, а призовых мест пока нет. Но нужно делать скидку на ряд объективных факторов:
- первое за 4 года попадание в новые соревновательные условия;
- системный провал отечественных лыж в подготовке к спринтерским гонкам;
- ограниченная сервис-бригада, которой к тому же приходится работать с новой смазкой и изучать ее.
Всё это позволяет ожидать прогресса в следующем сезоне. Да и этот ещё не завершён. Согласимся с заслуженным тренером Юрием Каминским, который назвал Савелия восходящей звездой с огромным потенциалом. Надеемся, что с каждым стартом она будет гореть всё ярче и ярче.