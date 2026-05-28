GOAL представляет рейтинг 20-ти лучших трансферов европейского сезона 2025/26.

Европейский сезон-2025/26 практически завершен. В субботнем финале Лиги чемпионов встретятся «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен», которые уже успели оформить чемпионские титулы в Англии и Франции соответственно.

В Германии триумфатором стала «Бавария», а в Италии золотой дубль покорился «Интеру». В Испании «Барселона» уверенно защитила чемпионский титул, тогда как мадридский «Реал» провел концовку сезона в атмосфере хаоса и разочарования.

Как и в любом сезоне, целый ряд новичков сыграл ключевую роль в успехах своих команд. Однако найти настоящий бриллиант на трансферном рынке — задача далеко не из простых. При этом даже дорогостоящие сделки с уже состоявшимися звездами несут в себе серьезный риск: за огромные суммы клубы требуют мгновенного результата и практически не прощают неудач.

К счастью для ряда европейских команд, многие инвестиции за последние девять месяцев полностью себя оправдали. После голосования редакций FootballCo по всей Европе GOAL составил рейтинг 20 лучших трансферов сезона, учитывая уровень игры футболистов, ожидания перед переходом и соотношение цены и качества.

Примечание: игроки, чьи трансферы были оформлены до летнего окна 2025 года (например, Эли Жуниор Крупи), а также футболисты, у которых аренда просто стала полноценным переходом (например, Виктор Осимхен), в рейтинг не включены.

20. Хоакин Паникелли («Страсбург») — €17 млн

Год назад Хоакин Паникелли завершил сезон в Сегунде, выступая за «Мирандес». Сейчас, если бы не тяжелая травма колена, полученная в марте, он вполне мог бы готовиться к чемпионату мира в составе сборной Аргентины. Такой прорывной получилась его первая кампания в «Страсбурге».

Французский клуб подписал форварда у «Алавеса» после того, как он забил 20 мячей в аренде за «Мирандес», и Паникелли моментально адаптировался к Лиге 1. До травмы 23-летний нападающий успел провести 27 матчей чемпионата и забить 16 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Еще четыре мяча он добавил в других турнирах, а его яркая игра быстро породила слухи об интересе со стороны «Челси» и мадридского «Атлетико».

19. Антуан Семеньо («Манчестер Сити») — £62,5 млн

Антуан Семеньо был одним из лучших игроков первой половины сезона в АПЛ. Поэтому, когда стало известно о наличии в его контракте с «Борнмутом» пункта о выкупе, который можно было активировать уже в начале январского трансферного окна, ведущие клубы Англии немедленно вступили в борьбу за ганца.

Победителем гонки в итоге стал «Манчестер Сити», и Семеньо практически безболезненно пережил переход на новый уровень. В первых 12 матчах за команду Пепа Гвардиолы он забил семь мячей и стал важной частью чемпионской гонки.

И хотя удержать такой темп результативности до конца сезона ему не удалось, Семеньо оставался незаменимым игроком стартового состава «Манчестер Сити». А его изящный гол пяткой, который принес победу в финале Кубка Англии, стал одним из украшений сезона.

18. Жуан Педро («Челси») — £60 млн

Жуану Педро было сложно удержать тот сумасшедший темп, с которым он ворвался в «Челси» на клубном чемпионате мира, но экс‑форвард «Брайтона» все равно оставался постоянной угрозой для защитников АПЛ в свой первый сезон на «Стэмфорд Бридж».

Бразилец завершил сезон с 20 голами во всех турнирах, а в гонке за «Золотую бутсу» чемпионата Англии занял пятое место, отметившись 15 мячами. Болельщики быстро полюбили форварда за цепкость, грамотную игру корпусом и эффективный дриблинг.

Неудивительно, что именно Жуан Педро был признан лучшим игроком сезона в «Челси». На этом фоне еще более странным выглядит тот факт, что нападающий не попал в заявку сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира.

17. Эндрик («Лион») — аренда

Честно говоря, карьера Эндрика в «Реале» пока идет совсем не по плану. Первая половина сезона стала для молодого бразильца особенно тяжелой — при Хаби Алонсо он провел в Ла Лиге всего 11 минут.

В какой-то момент стало очевидно, что бывшему вундеркинду необходима перезагрузка вдали от Мадрида, и зимой Эндрик отправился в аренду в «Лион», чтобы вернуть уверенность и игровую практику.

Уже в третьем матче за французский клуб форвард оформил хет-трик в игре с «Мецем», мгновенно оказавшись в центре внимания мировой прессы. Однако на этом Эндрик не остановился и продолжал делать разницу до самого конца сезона.

В общей сложности он набрал 16 результативных действий — восемь голов и восемь ассистов — в 24 матчах во всех турнирах. Его вклад помог «Лиону» пробиться в Лигу чемпионов, а самому нападающему — вернуться в сборную Бразилии перед чемпионатом мира.

16. Эстебан Леполь («Ренн») — €13,5 млн

Если вы не слишком внимательно следили за Лигой 1 в этом сезоне, имя Эстебана Леполя может быть вам незнакомо. Однако во Франции форвард «Ренна» стал настоящим открытием.

26-летний нападающий несколько лет постепенно поднимался по ступеням французского футбола и в сезоне-2025/26 наконец по-настоящему заявил о себе на высшем уровне. Леполь завершил чемпионат лучшим бомбардиром Лиги 1, забив 21 мяч и на пять голов опередив ближайших преследователей.

Форвард перебрался в «Ренн» из «Анже» в конце августа и уже в дебютном матче отличился против бывшей команды. Но особенно мощно он провел концовку сезона: 12 голов в последних 14 играх позволили «Ренну» финишировать шестым и завоевать путевку в Лигу Европы.

15. Маркус Рашфорд («Барселона») — аренда

После перезапуска карьеры во время короткой аренды в «Астон Вилле» в прошлой кампании Маркусу Рашфорду нужно было сделать новый шаг в сезоне 2025–2026, чтобы окончательно не раствориться в тени на фоне падения статуса в «Манчестер Юнайтед».

Переход в «Барселону», где и без того собрана мощнейшая атакующая линия, выглядел рискованным, однако ставка полностью оправдала себя. Хотя Рашфорд не был стабильным игроком стартового состава, он практически никогда не подводил Ханси Флика и завершил сезон в Каталонии с 14 голами и 11 результативными передачами во всех турнирах.

В среднем 28-летний англичанин оформлял результативное действие практически в каждом втором матче, поэтому неудивительно, что «Барселона» всерьез рассматривает возможность выкупа нападающего на постоянной основе.

14. Мартин Субименди («Арсенал») — £56 млн

Летом 2024 года Мартин Субименди отказался от перехода в «Ливерпуль», однако спустя 12 месяцев все же оказался в АПЛ, подписав контракт с «Арсеналом» — несмотря на отчаянную попытку мадридского «Реала» оставить полузащитника в Испании.

С первых матчей Субименди образовал одну из сильнейших центральных связок чемпионата вместе с Декланом Райсом, добавив полузащите «канониров» энергии, интеллекта и надежности. Бывший игрок «Реала Сосьедад» также отметился пятью забитыми мячами.

К концовке сезона полузащитник, похоже, начал сдавать физически и даже потерял место в старте на последние недели АПЛ, однако это не помешало ему принять участие во всех матчах чемпионского сезона «Арсенала». Кроме того, он пропустил всего две игры на пути к финалу Лиги чемпионов.

13. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — £26 млн

Новость о том, что «ПСЖ» готов выслушать предложения по Джанлуиджи Доннарумме прошлым летом казалась невероятной. Итальянец был одним из ключевых героев победы команды Луиса Энрике в Лиге чемпионов.

И хотя стиль Доннаруммы не совсем соответствует традиционным требованиям Пепа Гвардиолы к голкиперам, возможность подписать его за сравнительно скромную сумму оказалась слишком привлекательной для «Манчестер Сити».

Безусловно, у Доннаруммы возникали проблемы при игре ногами, а также периодически он испытывал трудности под давлением на стандартах. Однако с точки зрения отражения ударов итальянец после перехода в АПЛ оказался вне конкуренции.

Он стал лучшим в лиге как по проценту сейвов (72,9%), так и по количеству предотвращенных голов (5,8). А по числу «сухих» матчей (15) его превзошел только обладатель «Золотой перчатки» Давид Райя.

12. Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед») — £18 млн

В последние годы требования болельщиков «Манчестер Юнайтед» к вратарям заметно снизились, однако это не должно умалять того, насколько впечатляющим получился дебютный сезон Сенне Ламменса на «Олд Траффорд».

В концовке летнего трансферного окна «Юнайтед» рассматривал разные варианты, включая Эмилиано Мартинеса, но в итоге сделал ставку именно на голкипера «Антверпена», и бельгиец довольно быстро доказал правильность этого решения — несмотря на отсутствие серьезного опыта на высшем уровне.

23-летний Ламменс добавил уверенности обороне «красных дьяволов» и особенно хорошо проявил себя при игре на стандартах — одном из ключевых испытаний для современных вратарей в английском футболе. Что касается непосредственно отражения ударов, то по показателю предотвращенных голов (4,4) он уступил в АПЛ только Джанлуиджи Доннарумме.

11. Флорьян Товен («Ланс») — €6 млн

До перехода в «Ланс» летом 2025 года Флорьян Товен провел два вполне достойных сезона в «Удинезе» после непродолжительного этапа карьеры в мексиканском «Тигрес».

От опытного француза ждали лидерских качеств и помощи Пьеру Сажу в построении команды, однако бывший игрок «Марселя» дал клубу значительно больше, чем ожидалось.

Товен завершил сезон с 14 голами и 10 ассистами, а «Ланс» навязал серьезную борьбу «ПСЖ» в чемпионской гонке Лиги 1. Вишенкой на торте стал первый за 27 лет трофей клуба — победа в Кубке Франции.

Ранее по ходу сезона Товен заслужил возвращение в сборную Франции, а в финале против «Ниццы» отметился и голом, и результативной передачей.

10. Лука Вушкович («Гамбург») — аренда

У болельщиков «Тоттенхэма» в этом мрачном сезоне было мало поводов для радости, но выступления защитника Луки Вушковича в аренде за «Гамбург» все же позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

19-летний хорват стал ключевой фигурой команды, которая после выхода в Бундеслигу уверенно избежала борьбы за выживание, а сам Вушкович по итогам сезона был включен в символическую сборную чемпионата Германии.

Центральный защитник не только доминировал в обороне, но и полностью оправдал репутацию результативного футболиста, забив шесть мячей — лучший показатель среди всех защитников Бундеслиги.

«Тоттенхэму» остается лишь надеяться, что интерес «Барселоны» и других клубов не перерастет в конкретные предложения — ведь уже следующим летом Вушкович должен присоединиться к первой команде лондонцев.

9. Лука Модрич («Милан») — свободный агент

В сентябре Луке Модричу исполнилось 40 лет, однако, наблюдая за его игрой в составе «Милана» в этом сезоне, поверить в это было практически невозможно.

После ухода из мадридского «Реала» на правах свободного агента хорват продолжил легендарную карьеру на «Сан-Сиро» и стал одной из ключевых фигур в борьбе «россонери» за чемпионский титул на протяжении большей части сезона.

Диапазон и точность передач Модрича по-прежнему остаются на элитном уровне. И уж точно не он виноват в том, что «Милан» провалил концовку, вылетев не только из борьбы за скудетто, но и остался без путевки в Лигу чемпионов.

8. Луис Суарес («Спортинг») — €23 млн

Заменить Виктора Дьёкереша в «Спортинге» — задача почти невыполнимая. Но Луису Суаресу, похоже, об этом никто не сказал.

Колумбийский форвард перебрался из «Гранады» после того, как стал лучшим бомбардиром Сегунды в сезоне-2024/25, и сразу же начал оправдывать ожидания, стараясь поддерживать невероятную результативность своего предшественника в Лиссабоне.

Суарес завершил сезон с 38 голами во всех турнирах, из которых 28 пришлись на чемпионат Португалии — и это всего за 32 матча. Кроме того, на счету колумбийца оказалось восемь результативных передач. Как и в случае с Дьёкерешем, «Спортинг» снова нашел настоящий бриллиант за пределами топ-лиг и теперь пожинает плоды своей работы.

7. Джонатан Та («Бавария») — свободный агент

Абсолютно типичный трансфер в стиле «Баварии». Чемпион Германии не стал тянуть время и сразу после истечения контракта Джонатана Та с «Байером» подписал капитана леверкузенцев прошлым летом. И немецкий защитник без особых проблем адаптировался к жизни на «Альянц Арене».

Та быстро сформировал надежную связку в центре обороны с Дайо Упамекано. И хотя главные заголовки вокруг «Баварии» чаще доставались атакующим игрокам, команда Венсана Компани вряд ли смогла бы оформить золотой дубль без той оборонительной стабильности, которую помог обеспечить Та.

6. Жоан Гарсия («Барселона») — €25 млн

Переход Жоана Гарсии из «Эспаньола» в ненавистную для болельщиков клуба «Барселону» прошлым летом вызвал бурю негодования. Но любые опасения, что давление и критика скажутся на его игре, быстро исчезли. Гарсия превратился в лучшего вратаря Ла Лиги по ходу сезона, выдавая один решающий матч за другим.

25-летний вратарь пропустил всего 21 мяч в 30 матчах чемпионата, а команда Ханси Флика уверенно защитила титул. Гарсия стал лидером Ла Лиги сразу по нескольким ключевым показателям: количество «сухих» матчей (15), процент отраженных ударов (77,9%) и предотвращенные голы (10,2).

Неудивительно, что его всерьез начали рассматривать как кандидата на роль основного вратаря сборной Испании на чемпионате мира.

5. Гранит Джака («Сандерленд») — £17 млн

Прошлым летом мало какой трансфер удивил сильнее, чем решение Гранита Джаки покинуть «Байер» и перейти в только что вышедший в АПЛ «Сандерленд». Даже главный тренер леверкузенцев Эрик тен Хаг оказался застигнут врасплох переездом швейцарца на Уирсайд.

«Чёрные коты» понимали, что провернули сделку века, и сразу отдали Джаке капитанскую повязку — и он полностью оправдал доверие. Полузащитник стал настоящим лидером команды Режиса Ле Бри, добавив опыта и характера составу, которому после выхода через плей-офф Чемпионшипа явно не хватало авторитетных фигур.

Передачи Джаки по-прежнему остаются на элитном уровне, а его шесть ассистов — результат, который превзошли лишь пять игроков во всей лиге. Без мяча швейцарец также был крайне полезен: он вошел в топ-5% полузащитников чемпионата по числу заблокированных ударов и выносов мяча. Его вклад на обеих половинах поля стал ключевым фактором выхода «Сандерленда» в Лигу Европы.

4. Ян Дьоманде («Лейпциг») — €20 млн

Ян Дьоманде перешел в «Лейпциг» прошлым летом за €20 млн, имея за плечами всего 10 матчей за «Леганес». Спустя год он, скорее всего, уйдет за сумму почти в пять раз больше — настолько ярким получился его сезон, завершившийся наградой «Лучший новичок Бундеслиги».

19‑летний ивуариец покорил болельщиков бесстрашным дриблингом и зрелищностью. Дьоманде забил за сезон 13 голов и 10 результативных передач во всех турнирах, а его форма стала одним из главных факторов возвращения «Лейпцига» в Лигу чемпионов.

Интерес со стороны «Ливерпуля» и «ПСЖ» к игроку сборной Кот-д’Ивуара перед чемпионатом мира выглядит абсолютно закономерным.

3. Дониелл Мален («Рома») — аренда

Среди зимних трансферов сезона едва ли можно найти более эффективное подписание, чем переход Дониелла Малена в «Рому». Голландский форвард перешел в римский клуб в аренду из «Астон Виллы», когда Джан Пьеро Гасперини искал атакующее усиление к уже выстроенной железобетонной обороне.

Впрочем, даже сам тренер «джаллоросси» вряд ли ожидал, насколько быстро Мален адаптируется к жизни на «Стадио Олимпико». 27-летний футболист забил 14 голов всего в 18 матчах Серии А, благодаря чему «Рома» взлетела на третье место и впервые с сезона-2018/19 гарантировала себе возвращение в Лигу чемпионов.

И хотя он пришел в команду только в январе, Мален все равно финишировал вторым в гонке бомбардиров, уступив лишь Лаутаро Мартинесу.

2. Райан Шерки («Манчестер Сити») — £30,5 млн

Райан Шерки переходил в «Манчестер Сити» на фоне множества сомнений. В Англии задавались вопросами и о его характере, и о том, сможет ли столь яркий и нестандартный футболист вписаться в строгую систему Пепа Гвардиолы.

И хотя Шерки далеко не всегда был первым кандидатом на место в стартовом составе «Сити», он стал одним из самых зрелищных футболистов АПЛ в своем дебютном сезоне. Только Бруну Фернандеш, установивший рекорд турнира, отдал больше результативных передач, чем француз со своими 12 ассистами.

Еще четыре голевые передачи Райан добавил в других турнирах, а также забил 10 голов. Уже сейчас очевидно, что после ухода Гвардиолы именно Шерки станет одной из ключевых фигур команды Энцо Марески. Ему всего 22 года, а значит лучшие годы карьеры еще впереди.

1. Луис Диас («Бавария») — €70 млн

Ох, как же «Ливерпуль», должно быть, жалеет о своем решении отпустить Луиса Диаса прошлым летом! Колумбиец действительно хотел покинуть «Энфилд», однако наблюдать за тем, как ярко он раскрылся в «Баварии», наверняка больно для всех болельщиков на Мерсисайде — особенно на фоне того, как тяжело команде Арне Слота далась защита титула АПЛ.

В составе стремительной атакующей тройки мюнхенцев Диас провел выдающийся сезон: 26 голов и 19 результативных передач во всех турнирах, а также победы в Бундеслиге и Кубке Германии.

В отдельные моменты колумбиец выглядел просто неудержимым — его резкий дриблинг, быстрые ноги и способность обыгрывать один в один превращали жизнь защитников соперника в настоящий кошмар.