GOAL анализирует, почему приход Антуана Семеньо из «Борнмута» способен перезапустить атакующую модель Гвардиолы.

Когда Антуана Семеньо попросили описать свой стиль игры сразу после перехода из «Борнмута» в «Манчестер Сити», он использовал четыре прилагательных.

«Быстрый», «мощный» и «сильный» — слова, которыми можно охарактеризовать большинство нападающих Премьер-лиги. Но именно последнее определение объясняет, почему «Сити» заплатил £65 млн ($87 млн) за его приобретение посреди сезона: «хладнокровный».

Интерес «горожан» к Семеньо, проявившийся еще в начале кампании, вызывал недоумение у болельщиков и экспертов. Команда Пепа Гвардиолы и без того казалась укомплектованной в атаке. Жереми Доку в этом сезоне все чаще радует тренера и трибуны яркими и решающими выступлениями, а Райан Шерки регулярно выдает собственные вспышки магии.

Савиньо оставался отличным вариантом для выхода со скамейки, пусть и с оговоркой о недостаточной эффективности, а на флангах у «Сити» были еще Бернарду Силва и Оскар Бобб.

Но Семеньо дает то, чего не хватало всем перечисленным: стабильный поток голов, способный снять часть нагрузки с Эрлинга Холанна и сделать игру «Сити» менее предсказуемой.

Семеньо может стать трансфером, который изменит все — футболистом, способным не только усилить борьбу за трофеи уже в этом сезоне, но и перестроить динамику команды на годы вперед.

Трудный путь к «Этихаду»

Большинство новых партнеров Семеньо по «Сити» выступают на высочайшем уровне с начала своих двадцатых — а то и раньше — и прошли через лучшие академии Европы. У сборника Ганы путь был совершенно иным — куда более долгим и тернистым.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» отказали ему после просмотров, он не подошел даже «Миллуоллу». «Кристал Пэлас» наблюдал за ним восемь недель — и тоже сказал «нет».

Но бывший футболист и тренер Дэвид Хокадэй увидел в одном из тех неудачных просмотров то, чего не заметили другие.

В разговоре с The Athletic он рассказал, как вышел на семью Антуана и убедил его переехать из лондонского Гринвича в Суиндон — изучать спортивную науку в академии Wiltshire Sports Academy и выступать за колледж South Gloucestershire and Stroud, команду Хокадэя, которая регулярно играла против клубных академий.

После того как Семеньо в одном из матчей буквально разорвал молодежку «Бристоль Сити», Хокадэй ве же убедил клуб подписать нападающего. Затем последовали аренды: в полупрофессиональный «Бат Сити», «Ньюпорт Каунти» в Лиге 2 и «Сандерленд» в Лиге 1. Вернувшись в «Бристоль», Семеньо был уже готов к суровым реалиям Чемпионшипа.

Когда в его первый полноценный сезон главным тренером стал Найджел Пирсон, он дал Антуану максимально простую, но поразительно точную установку: «Твои лучшие качества — это бег и удар. Значит, все, что тебе нужно делать, — это бежать и бить по воротам».

Атакуя весь мир

Семеньо прислушался к этому совету — и уже в следующем сезоне поучаствовал в 20 голах команды в чемпионате. В середине последующей кампании он перешел в «Борнмут» за £10 млн.

Мне пришлось стать очень сильным человеком. И эмоционально, и ментально я закалился по-настоящему. Рядом со мной семья, друзья и невеста — они поддерживают и постоянно подталкивают вперед. Мне пришлось много работать над собой, чтобы пройти через тяжелые моменты. Все это сделало меня тем, кем я являюсь сегодня: сильным, бесстрашным и готовым атаковать весь мир. Антуан Семеньо вингер «Манчестер Сити»

Именно этим он и занялся в «Борнмуте». В своем первом полноценном сезоне в Премьер-лиге Семеньо забил восемь мячей и отдал две результативные передачи, а в прошлом чемпионате добавил еще 11 голов и пять ассистов.

В нынешнем он почти повторил этот показатель уже к середине кампании: 10 забитых мячей — больше только у Холанна и нападающего «Брентфорда» Игора Тиаго, причем оба — классические центрфорварды.

В результате Семеньо приходит в «Манчестер Сити» с количеством результативных действий, уступающим в команде лишь Холанну, а его цифры выглядят особенно убедительно на фоне других фланговых игроков.

У Шерки всего два гола, хотя именно его семь ассистов бросаются в глаза, у Доку — один мяч и четыре передачи. Бернарду Силва, Омар Мармуш, Савиньо и Оскар Бобб в Премьер-лиге пока вовсе не отличались.

Ближе всех к Холанну и теперь уже Семеньо остается Фил Фоден с семью голами, однако в последнее время его игра оставляет желать лучшего: англичанин выглядел бледно, как и весь «Сити», который трижды подряд сыграл вничью и отстал от «Арсенала» в чемпионской гонке уже на шесть очков.

Снимая нагрузку с Холанна

Приход Семеньо мгновенно повышает шансы «Сити» догнать «Арсенал», даже если «канониры» по-прежнему остаются фаворитами в борьбе за титул. Он же резко усиливает надежды манчестерцев в Лиге чемпионов.

Но главный эффект от этого трансфера должен проявиться в долгосрочной перспективе: «Сити» станет менее зависимым от Холанна и сможет выигрывать матчи даже тогда, когда результативного норвежца удается нейтрализовать.

Главная сила команды Гвардиолы в ее первых четырех чемпионских сезонах до прихода Холанна заключалась именно в непредсказуемости. Соперники не знали, кого закрывать в первую очередь: если не забивал Серхио Агуэро, то наказывал Рахим Стерлинг. Если эстафету не подхватывал Габриэл Жезус, то всегда оставались Лерой Зане и Рияд Махрез.

В рекордном сезоне-2017/18, когда «Сити» набрал 100 очков, сразу шесть игроков забили восемь и более мячей: Зане отличился 10 раз, Стерлинг — 18, поддержав Агуэро с его 21 голом и Жезуса с 13.

Год спустя, при повторении чемпионства с 98 очками, снова шесть футболистов достигли отметки в семь голов и выше: Зане вновь пробил двузначный рубеж, Стерлинг забил 17, а Агуэро снова стал лучшим бомбардиром с 21 мячом.

В сезоне-2019/20, когда титул ушел к «Ливерпулю», голы распределились еще равномернее: шесть игроков забили по 11 и более мячей, а Стерлинг обошел Агуэро в списке лучших снайперов команды.

В своем последнем сезоне Агуэро почти не играл, но «Сити» все равно сумел вернуть чемпионство — благодаря тому, что сразу шесть футболистов внесли вклад минимум семью голами в Премьер-лиге.

Возвращение во времена Стерлинга и Зане

В сезоне-2021/22 «Сити» часто играл вообще без ярко выраженного центрфорварда, но все равно снова стал чемпионом: восемь игроков забили по семь и более мячей.

Приход Холанна тем летом изменил конфигурацию атаки — норвежец взял на себя основную голевую нагрузку, однако даже в таком формате шесть футболистов достигли отметки в семь голов и выше, а «Сити» оформил третий подряд титул и исторический требл.

В сезоне-2023/24 это число сократилось до пяти, но ситуацию спасали 19 голов Фодена, 11 мячей Хулиана Альвареса и восемь точных ударов Родри. Однако в прошлом чемпионате баланс уже выглядел тревожным: лишь три игрока преодолели планку в семь голов.

К началу ноября вторым бомбардиром «Сити» в лиге после Холанна был защитник «Бернли» Максим Эстев… благодаря двум автоголам в одном матче. Позже Фоден и Тиджани Рейндерс добавили результативности, но команде отчаянно не хватало футболиста с хладнокровием Семеньо в решающей стадии атак.

Мы постоянно следим за игроками по всему миру. Антуан был тем, кого мы хотели больше всего. Он доказал, что способен играть на уровне Премьер-лиги. Он скромный, трудолюбивый, профессиональный и полностью сосредоточен на том, чтобы становиться лучше. Он идеально нам подходит. У него огромный класс: отличная работа обеими ногами, скорость, мощь, умение влиять на игру и, что особенно важно, большой потенциал для роста и развития. Мне очень интересно увидеть, каким футболистом Антуан станет в ближайшие недели, месяцы и годы. Угу Виана спортивный директор «Манчестер Сити»

Опасен с обеих ног

Умение Семеньо одинаково уверенно действовать обеими ногами и быть эффективным на любом фланге — одно из его главных достоинств. В «Борнмуте» он мог провести один матч справа, следующий — слева, а порой менялся флангами уже по ходу игры.

Так было и в памятной ничьей 4:4 с «Манчестер Юнайтед», когда, начав встречу на левом краю, Семеньо затем буквально разорвал Люка Шоу на правом фланге и прервал свою трехмесячную голевую засуху.

На эту универсальность Гвардиола указал сразу после подписания игрока...

Он может играть на обоих флангах — справа и слева, невероятно использует обе ноги. В «Борнмуте» он был великолепен последние годы. И на позиции нападающего он тоже может действовать благодаря своей скорости. Он знает Премьер‑лигу, многие клубы хотели его, но он выбрал нас, и я могу только сказать ему спасибо. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Больше всего от прихода Семеньо рискуют пострадать Савиньо и Оскар Бобб. Оба сейчас травмированы, при этом клуб уже ищет для Бобба вариант с арендой.

Савиньо выбыл как минимум на два месяца после мышечного повреждения в матче с «Сандерлендом», но трансфер Семеньо фактически ставит точку в истории игрока, который был одним из самых зрелищных футболистов «Сити»… ровно до того момента, как оказывался в штрафной.

Два упущенных момента подряд незадолго до той травмы в игре с «Сандерлендом» стали идеальным символом его карьеры на «Этихаде»: Савиньо раз за разом демонстрировал впечатляющую способность обыгрывать защитников и создавать моменты, но слишком часто оказывался неспособен их реализовать.

Дни Савиньо сочтены

С момента перехода из «Труа» летом 2024 года бразилец забил всего пять мячей во всех турнирах — и лишь один из них пришелся на Премьер-лигу. В прошлом сезоне он отдал восемь результативных передач, но в нынешнем чемпионате ассистировал лишь однажды и так и не отличился ни в Премьер-лиге, ни в Лиге чемпионов.

Его единственные голы в этом сезоне были забиты в Кубке английской лиги, причем последний — в ворота «Брентфорда» — стал возможен лишь благодаря мощному рикошету.

После того матча Гвардиола сказал...

В завершающей стадии, конечно, можно действовать лучше, но я всегда ценю его работоспособность — особенно за то, что он постоянно идет вперед, снова и снова. Со временем мы улучшим принятие решений, и он станет футболистом топ-топ уровня. Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Однако дела говорят громче слов. Подписание Семеньо фактически означает, что время Савиньо в «Сити» подходит к концу. Летом бразилец был заинтересован в переходе в «Тоттенхэм», когда лондонцы сделали предложение, но клуб отказался — просто потому, что нужно было сначала найти замену.

Теперь трудно не увидеть в Семеньо именно эту замену. И, в отличие от Савиньо, в новом приобретении «Сити» никто не сомневается в наличии настоящего хищного инстинкта у ворот соперника.