GOAL объясняет, как Райан Шерки превратился из головной боли для тренеров в человека, которому доверяет один из самых требовательных наставников в мире.

Если голы Эрлинга Холанна в ворота «Борнмута» в воскресенье выглядели делом предрешенным, то вот имя автора обеих голевых передач могло удивить. Райан Шерки впервые за 10 недель вышел в стартовом составе в АПЛ — до этого он восстанавливался после травмы бедра. Но еще до повреждения, полученного в августе, многие сомневались, подходит ли этот талантливый, но своенравный француз для команды Пепа Гвардиолы.

О Шерки заговорили рано — еще в 16 лет он стал самым молодым автором гола в истории «Лиона», отличившись в январе 2020 года. Внимание к нему было колоссальным, но за каждым комплиментом его мастерству неизменно следовало уточнение: характер у парня непростой. За время, проведенное в «Лионе», он успел поработать под руководством шести разных тренеров — и почти с каждым публично конфликтовал хотя бы раз.

Иными словами, Шерки не выглядел типичным игроком для Гвардиолы — тренера, который не раз сталкивался с трудными личностями вроде Самуэля Это’О, Златана Ибрагимовича, Серхио Агуэро и Жуана Канселу. Подписание Шерки казалось для «Сити» авантюрой, но сегодня этот риск начинает оправдываться.

Спорная фигура

Руди Гарсия, при котором Шерки дебютировал в «Лионе», предупреждал еще тогда: «Опасно внушать ему, что он уже один из лучших игроков планеты». Петер Бос неоднократно оставлял француза вне стартового состава, а Лоран Блан признавался, что у них случались «жаркие споры» из-за индивидуализма футболиста.

Райан Шерки globallookpress.com

Фабио Гроссо и вовсе отмахнулся от его таланта, заявив, что Шерки — «игрок как все остальные», а позже добавил: «Техника у него потрясающая, но есть другие аспекты, над которыми нужно работать». Пьер Саж пошел еще дальше — после серии матчей без попадания в заявку он вовсе исключил футболиста из состава на фоне конфликта по поводу нового контракта.

И дело было не только в тренерах. В утекших в прессу переписках владелец «Лиона» американец Джон Текcтор назвал воспитанника клуба «маленьким засранцем».

Реализация потенциала

Казалось, что в своем последнем сезоне в «Лионе» Райан Шерки наконец повзрослел. После подписания нового контракта Пьер Саж вернул его в состав — соглашение позволило клубу, испытывавшему финансовые трудности, гарантировать себе трансферную выплату при его продаже.

Райан Шерки и Пьер Саж globallookpress.com

Когда Саж был уволен в январе, Шерки одним из первых публично поблагодарил наставника, заявив: «Он оставляет после себя выдающееся наследие» — напоминая, как тот спас команду от вылета сезоном ранее.

Позже Шерки сумел расположить к себе нового тренера — Паулу Фонсеку. Француз поддержал португальца после того, как тот получил девятимесячную дисквалификацию за стычку с судьей. Но главное — Шерки наконец начал доказывать свое мастерство на поле. Он провел сезон на высочайшем уровне, завершив кампанию с 12 голами и 20 результативными передачами.

Его выступления впервые действительно соответствовали тем громким эпитетам, которыми его награждали раньше — например, когда бывший президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил: «По техническому уровню Шерки можно сравнить с Месси».

Гвардиола, который в «Барселоне» сумел раскрыть самого Месси, решил рискнуть и сделать ставку на Шерки, которому в августе исполнилось всего 22 года. Для «Манчестер Сити» сделка выглядела крайне выгодно: контракт с «Лионом» истекал через год, и трансфер обошелся всего в 34 миллиона фунтов (около 44 миллионов долларов) — сумма, которая сулила куда больше плюсов, чем рисков.

«Не видел никого лучше»

Стоит помнить, что и сам Лионель Месси, которого некоторые партнеры по «Барселоне» называли «маленьким диктатором», был не самым простым игроком для тренера. В конце концов, именно восьмикратный обладатель «Золотого мяча» после одного из матчей написал Гвардиоле сообщение, жалуясь на то, что тот ставит его в тень Златана Ибрагимовича. Но есть футболисты, ради которых стоит делать исключения.

Райан Шерки и Лионель Месси globallookpress.com

И хотя сравнение Шерки с Месси, сделанное Жаном-Мишелем Ола, возможно, звучало как преувеличение — или попытка повысить трансферную стоимость игрока, — президент «Лиона» был не единственным, кто видел в Райане талант особого поколения.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши, работавший с Шерки в молодежной сборной Франции U21 в штабе Тьерри Анри, высказался о нем с восторгом.

Если говорить о качестве игрока, я не видел никого лучше. Заявление громкое, но если он подтянет игру без мяча до нужного уровня, то мы можем говорить о футболисте, способном показывать цифры, как у Кевина Де Брёйне. В узких пространствах, в ключевых зонах поля он создает опасность — а именно это и нужно «Манчестер Сити». Гаэль Клиши бывший защитник «Манчестер Сити»

Остерегайтесь его главной слабости

Да, в матче против «Борнмута» Шерки наказал соперника за высокий прессинг, но Гаэль Клиши уверен: настоящая ценность француза проявится тогда, когда «Сити» столкнется с более закрытыми командами, готовыми 90 минут обороняться всей пятеркой защитников. Именно в таких встречах у команды Гвардиолы чаще всего возникали проблемы.

Когда играешь против соперника, который закрывается в пять защитников, свободного пространства почти нет. В таких ситуациях важна индивидуальная острота на флангах, а этого «Сити», как мне кажется, сейчас немного не хватает. Раньше у них были Стерлинг, Махрез, Зане — для меня, как для крайнего защитника, они были настоящим кошмаром. Сейчас этого нет. Гаэль Клиши бывший защитник «Манчестер Сити»

При этом Клиши не стал скрывать, над чем Шерки предстоит работать больше всего.

Он должен показать, что способен быть полезен и без мяча — ведь все знают, что именно это его слабая сторона. Так было и во Франции, и, судя по всему, пока в Англии мнение о нем такое же. Если Пепу удастся поднять его игру без мяча на новый уровень, из Шерки получится выдающийся игрок для «Сити». И, думаю, именно такие футболисты нужны Гвардиоле. Сейчас в АПЛ важно не только владение, но и то, как ты действуешь в переходных фазах. И вот здесь у Пепа будет основная работа. Гаэль Клиши бывший защитник «Манчестер Сити»

Склонность к авантюрам

Первые признаки того, что артистизм Шерки может раздражать Гвардиолу, проявились еще в дебютном матче за «Сити» на клубном чемпионате мира против «Видада» из Касабланки: тренер явно был недоволен, когда новичок потерял мяч.

Райан Шерки globallookpress.com

Однако уже тогда было видно и другое — насколько нестандартное мышление делает Шерки опасным для соперников. В своем дебюте в Премьер-лиге против «Вулверхэмптона» он выдал эффектный пас пяткой на Нико О’Райли, а затем сам завершил комбинацию, забив четвертый гол команды.

Дальше продемонстрировать талант он не успел — уже в домашнем матче против «Тоттенхэма» (0:2) получил травму и выбыл более чем на два месяца. Вернулся он в Кубке английской лиги против «Суонси» и сразу напомнил о себе: попал в штангу, изящным касанием вывел Омара Мармуша на гол и сам забил третий.

Полностью восстановившись, Шерки вышел в старте против «Борнмута» менее чем через четыре дня после 90 минут в Южном Уэльсе. И француз вновь стал главным поставщиком передач для Холанна: сначала скинул ему мяч головой, затем выдал филигранный пас в одно касание, после которого норвежец оформил дубль.

Постепенно становится очевидно: нынешняя тактическая схема «Сити» все больше строится вокруг того, чтобы доставлять мяч Холанну в его излюбленные зоны. Если в предыдущем туре против «Астон Виллы» это не удавалось, то с возвращением Шерки задача вдруг перестала казаться сложной.

«Уникальный»

После матча Пеп Гвардиола отметил у Шерки «смелость в игре» и подчеркнул «его особый талант и уникальную связь с партнерами в атаке». Но еще больше о причинах симпатии к французу рассказал тренер в предматчевом интервью Sky Sports — там он объяснил, почему готов мириться с индивидуализмом нового подопечного.

Все тренеры играют в шахматы, говоря игрокам: «Ты должен делать это, ты должен делать то». А он — вольный художник. Он особенный футболист и еще очень молод. Надеюсь, он будет открыт к обучению, будет понимать, чего команда ждет от него с мячом и без мяча, какие действия мы от него хотим. Но, конечно, в атаке он приносит то, что не может дать никто другой. Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити»

Гвардиола, пожалуй, как никто другой известен своим подходом, при котором игроки становятся фигурами на его тактической шахматной доске. Он когда-то выжал всю непредсказуемость и индивидуальность из Джека Грилиша, чтобы сделать его максимально полезным для «Сити».

Джек Грилиш и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Но в случае с Шерки ситуация немного иная: хотя Пеп и не позволит ему делать абсолютно все на свое усмотрение, он уже видит в нем игрока из той редкой категории, кому можно доверять принимать решения в атаке интуитивно.

«В больших клубах нужно сочетание таланта и дисциплины, — добавил Гвардиола. — Дисциплина — это быть вместе, понимать, что и как мы должны делать. Без этого в современном футболе не выжить. Но в последней трети поля я никогда не говорил Стерлингу, Савиньо, Зане или Махрезу: "Теперь иди налево" или "беги направо". Просто действуй по вдохновению, придумывай».

Шерки всегда умел творить именно в этой зоне — в финальной трети. Но теперь у него в распоряжении еще и лучший нападающий мира. И если он сохранит взаимопонимание с Холанном и освоит то, чего от него ждет Гвардиола без мяча, то станет для «Сити» настоящей находкой — выгодной и в спортивном, и в финансовом смысле.