Безумный Рюдигер и еще шесть игроков и тренеров, которых надолго отстраняли от футбола

Финал Кубка Испании 2024/25 запомнился не только третьей по ходу сезона победой «Барселоны» над мадридским «Реалом», но и безумством немецкого защитника «королевского» клуба Антонио Рюдигера.

В компенсированное ко второму экстра-тайму время главный арбитростановил атаку «Реала» из-за отмашкив адрес. Это возмутило скамейку запасных мадридцев, в том числе замененного к тому времени Рюдигера. Он кинул кусочек льда в сторону судьи, за что последний удалил футболиста.

Антонио в ответ на это просто взбесился и чуть ли не полез в драку с рефери — его всей командой удерживали, успокаивали и в конечном итоге увели в подтрибунное помещение. Теперь, согласно действующему Дисциплинарному кодексу, Рюдигер может быть дисквалифицирован на долгий срок: от 4 до 12 матчей.

Такое строгое наказание в современном футболе не редкость, причем его не всегда назначают за действительно общественно опасное поведение. Перечислим те случаи, которые произошли в этом сезоне.

Сложные отношения с арбитром

Вообще, решения судей нередко провоцируют игроков на необдуманные, эмоциональные, противоправные поступки.

Не далее как два месяца назад в Испании уже был один скандал с агрессивным поведением футболиста в отношении арбитра. Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа в конце матча 27-го тура Ла Лиги с «Хетафе» совершил грубый подкат против соперника. Главный судья Куадр Фернандес посчитал, что фол аргентинского полузащитника заслуживает прямой красной карточки.

Анхель Корреа globallookpress.com

Игрок был настолько не согласен с этим решением, что эмоционально обратился к судье: «Сын тысячи шлюх, засранец. ## твою мать». В этом случае Корреа тоже угрожало применение максимальной санкции в виде 12 матчей дисквалификации. Однако в итоге ему выписали всего 5 матчей: 4 — за оскорбление арбитра и 1 — за удаление.

Не только заграницей, но и в России случаются многоматчевые отстранения футболистов. Так, в октябре 2024 года Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал полузащитника миасского «Торпедо» Дениса Замятина на шесть матчей Второй лиги, из которых три — условно.

Причиной для такого наказания стал плевок в главного арбитра Артема Катайкина во время остановки матча с «Краснодаром-2». Со слов футболиста, плевок у него получился ненамеренно, как результат всплеска эмоций после полученной желтой карточки — она стала четвертой в сезоне, и следующую игру полузащитник должен был пропустить, что стало обидно для него.

Над южнокорейскими футболистами лучше не шутить

В современном футболе много внимания уделяется противодействию различным видам дискриминации, прежде всего, расовой.

Прошлым летом во время товарищеского предсезонного матча южнокорейский нападающий английского «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхан стал жертвой расизма. Защитник итальянского «Комо» Марко Курто допустил в отношении игрока сборной Южной Кореи расистские высказывания.

В клубе Серии А не нашли ничего уничижительного в словах своего футболиста, потому что он всего лишь сказал: «Думает, что он Джеки Чан, игнорируй его».

Марко Курто globallookpress.com

Однако в ФИФА придерживались иного мнения и вынесли решение дисквалифицировать Марко Курто на 10 матчей. При этом отбывание половины этого наказания отложено на два года в качестве испытательного срока. Сверх того, защитника обязали заниматься общественно полезной деятельностью и проходить специальные образовательные курсы.

Почему-то с корейцами в этом сезоне случилась какая-то напасть. Следующим в центре расистского скандала оказался уругвайский полузащитник английского «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур. На самом деле расизм с его стороны был зафиксирован не во время футбольного матча, а в эфире телешоу в межсезонье.

Ведущий попросил у Бентанкура футболку его одноклубника, игрока сборной Южной Кореи Сон Хын Мина. В ответ на это уругваец сказал: «Сонни? Это может быть футболка и его двоюродного брата. Они все выглядят одинаково».

Родриго Бентанкур globallookpress.com

Позднее Бентанкур принёс извинения перед своим партнером по команде и назвал своё высказывание «плохой шуткой». Южнокорейский нападающий принял извинения и отметил, что Родриго «никогда не стал бы намеренно говорить что-то обидное».

Тем не менее, Футбольная ассоциация Англии признала шутку игрока «Тоттенхэма» оскорблением на расовой почве и в ноябре вынесла наказание в виде 7-матчевой дисквалификации и штрафа в размере 100 тысяч фунтов.

Тренеры могут еще дать фору игрокам

Большую дисквалификацию могут схватить не только футболисты, но и тренеры. Так, в этом сезоне наказание получил аж целый тренерский штаб греческого ПАОКа во главе с Рэзваном Луческу.

Дисциплинарный комитет Греческой федерации футбола дисквалифицировал тренеров на 1,5 месяца и оштрафовал на 10 тысяч евро каждого. И это еще благодаря апелляции срок отстранения сократили с первоначальных 4 месяцев.

Рэзван Луческу globallookpress.com

В чем же дело? В декабре ПАОК на выезде в первом матче 1/4 финала Кубка Греции играл с АЕКом (0:1). После игры к автобусу гостей подошли трое болельщиков хозяев, которые стали провоцировать представителей соперника.

Наставник ПАОК Рэзван Луческу вместе со своими помощниками вышел из автобуса, желая выяснить отношения с приставшими фанатами. На парковке возникла суматоха, и в дело вмешалась полиция.

Еще одним тренером-нарушителем в этом сезоне стал наставник «Лиона» Паулу Фонсека. В концовке матча 24-го тура Лиги 1 с «Брестом» ВАР стал проверять эпизод на предмет возможного пенальти в ворота «Лиона». Этот факт вызвал у португальского специалиста бурное негодование.

Пауло Фонсека globallookpress.com

Главный арбитр встречи Бенуа Мийо показал Фонсеке за его поведение красную карточку. Но тренера это еще больше раззадорило, и он начал кричать судье прямо в лицо с расстояния в несколько сантиметров, после чего покинул стадион (отметим, что ВАР в итоге отклонил возможность назначения пенальти).

По некоторым данным, 52-летний специалист последнее время находится в не очень хорошем психологическом состоянии. Однако это обстоятельство вряд ли как-то сказалось на решении Дисциплинарного комитета LFP: дисквалифицировать Фонеску на 9 месяцев.