Автор The Athletic и бывший арбитр АПЛ Грэм Скотт рассуждает о том, должны ли были судьи ЧМ-2026 удалить Лионеля Месси за его грубый фол в матче с Алжиром.

Да, суперзвездные игроки получают от судей особое отношение, хотя и не настолько, как многие болельщики считают.

Но верно и кое-что еще: все, что эти игроки делают на поле или вне его, привлекает такое непропорционально большое внимание, что в их случае невозможно обеспечить справедливое разбирательство.

Неуклюжий/неосторожный/безрассудный/откровенно опасный подкат Лионеля Месси (читатели, пожалуйста, удалите ненужное) против алжирского защитника Аиссы Манди во вторничном матче чемпионата мира — яркий тому пример, подтверждающий то, что некоторые наблюдатели считают тенденцией, когда аргентинец избегает наказания за нарушения, за которые были бы наказаны простые смертные.

Немногие судьи удалили бы его за этот подкат — не потому, что это был Месси, а потому, что в его действиях не было ни умысла, ни слишком большой грубости. Учтите, что арбитром был Шимон Марциняк, который судил финал чемпионата мира 2022 года. Речь идёт не о новичке.

Посмотрите на реакцию алжирских игроков, ни один из которых не увидел злого умысла. Футболисты встают на защиту товарища по команде, которому намеренно причинили вред, и в наши дни их учат устраивать шумиху, чтобы заставить VAR внимательно пересмотреть повторы.

Лионелю Месси даже не показали карточку за этот фол на Аиссе Манди globallookpress.com

Коллективное пожатие плечами со стороны алжирцев, вероятно, стало одним из факторов, повлиявших на обсуждение в комнате видеоповторов, учитывая, что VAR во всём мире подвергается критике за затягивание игры, когда никто на поле, похоже, не заинтересован в отмене решения судьи. Вам это может не нравиться, но это правда.

Если вы хотите более точного процесса с более стабильными результатами, вам придётся смириться с более длительными задержками и оставить судей в покое, чтобы они могли принимать свои решения. Я не думаю, что это произойдёт в ближайшее время.

При повторном просмотре решение становится более сложным, потому что нет сомнений в том, что шипы Месси вонзились в икру Манди. Это выглядело болезненно, и его реакция казалась искренней.

Некоторые арбитры VAR могли бы рекомендовать просмотр главным арбитром на поле из-за потенциально серьёзных последствий подката, который, похоже, подверг Манди риску травмы. В этом смысле Месси повезло, поскольку судья мог бы показать красную карточку, если бы ему показали замедленные повторы контакта на мониторе у поля.

Марциняк помогает Манди globallookpress.com

Для того чтобы игрок получил прямую красную карточку за серьёзное нарушение правил, должны быть доказательства того, что он подверг опасности безопасность соперника или применил чрезмерную силу.

При просмотре в реальном времени судья ничего подобного не увидел бы. Контакт выглядел случайным и непреднамеренным, а не сильным и преднамеренным, и достаточно было бы назначить штрафной удар. Конечно, Манди получил травму, но ему не потребовалась медицинская помощь, что затрудняет обоснование красной карточки.

Я понимаю, что некоторые воспримут этот анализ как разрешение игрокам симулировать травму (что многие и так делают) и агрессивно окружать судью, чтобы добиться удаления соперника (то же самое).

Но лучшие мировые арбитры достаточно умны, чтобы распознать разницу между игроком, испытывающим реальную боль, и тем, кто корчится, как капризный малыш, а также отличить естественную злость от искусственной ярости.

Если бы я был арбитром, я бы, как и Марциняк, назначил бы только штрафной удар. Я бы ошибся, но только потому, что это должна была быть жёлтая карточка.

Если бы я работал с VAR, многое зависело бы от первого показанного мне повтора, поскольку это оказывает существенное влияние на конечный результат. В Англии протокол предусматривает сначала просмотр подобных эпизодов на полной скорости с широкого угла, чтобы оценить характер подката. Исходя из этого, крайне маловероятно, что я бы вмешался, основываясь на статичных изображениях и повторах высокого разрешения.

Мне бы хотелось думать, что результат был бы таким же, если бы роли поменялись местами, и Месси оказался бы пострадавшей стороной. Это весьма вероятно, но я не смог бы утверждать это с уверенностью и искренне.

От судей требуется строгая беспристрастность, но в то же время от них ожидается большая снисходительность к нарушителям, которые обычно «не такие игроки», и при этом они не должны предвзято относиться к тем, кто имеет плохую репутацию, какой бы заслуженной она ни была.

Лионрель Месси globallookpress.com

Что касается суперзвезд, то к судьям можно относиться по-разному. Некоторые считают, что такой уровень споров возникает только из-за известности игрока; другие указывают на то, что нельзя иметь одни правила для одного футболиста и другие для менее известного. Оба аргумента имеют под собой основания.

Степень влияния или даже запугивания арбитров личностью виновного игрока варьируется от одного судьи к другому. Лучшие могут отбросить все предрассудки и оценивать каждый инцидент по существу и в контексте, и каждый судья поклянется, что всегда стремится к этому.

Но лишь немногие судьи могут достичь этой цели абсолютно, поскольку все знают, что то, что последует за неправильно показанной красной карточкой легенде футбола, будет невыносимо. Мы все всего лишь люди.

Вспомним случай с моим бывшим коллегой Майклом Оливером, чью жену засыпали гневными сообщениями после того, как он удалил с поля великого итальянского футболиста Джанлуиджи Буффона. Правота не спасла ни его, ни её.

Любая предвзятость, подсознательная или явная, находится на периферии и влияет на решения, которые могут быть приняты как в одну, так и в другую сторону. Я уверен, что Марчиняк принял бы такое же решение, даже если бы это Месси оказался под тем же подкатом.

Таков культ личности, окружающий таких игроков, как Месси и Криштиану Роналду, что рациональная дискуссия невозможна. Ютуберы, тиктокеры и другие онлайн-комментаторы будут набирать просмотры не за изучение нюансов, а только за принятие чьей-либо стороны.

После инцидента во вторник, все бросились искать видеозаписи или фотографии игры рукой Месси в матче против Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре — совершенно очевидной умышленной игры рукой, которая не была наказана жёлтой карточкой.

Месси в матче с Нидерландами globallookpress.com

Это решение также было спорным, поскольку нарушение не помешало голландцам начать многообещающую атаку, но легко могло привести к предупреждению, поскольку было слишком циничным. В результате Месси мог спокойно совершить фол, за который получил жёлтую карточку, зная, что это будет лишь первое предупреждение.

Фол Месси во вторник имел больше оттенков серого, хотя большинство людей увидят его только в замедленном повторе или на статичном изображении, а не в прямом эфире, и их выводы будут сделаны соответственно.

Если бы только игроки подтвердили своё часто цитируемое утверждение о том, что всё, чего они хотят, — это чтобы судьи принимали «правильные» решения, предоставив арбитрам такую возможность, вместо того чтобы окружать, преследовать и запугивать их, пытаясь заставить подчиниться....

Знаю, это лишь мечты.