The Athletic рассказывает о безумной встрече Мохаммеда Салаха перед переходом в «Трабзонспор» и вспоминает другие случаи, когда турецкие фанаты превращали появление звездных новичков в грандиозное шоу.

Через несколько часов после объявления о том, что Мохаммед Салах отправляется в Турцию для продолжения переговоров о переходе в «Трабзонспор», болельщики клуба начали собираться на улицах.

В турецкой Суперлиге уже привыкли встречать звезд такого масштаба, но Салах — двукратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов-2019 с «Ливерпулем» — возможно, самый громкий из них. 34-летний египтянин прилетел не в Трабзон, черноморский город, где базируется клуб, а в Стамбул. Там болельщики «Трабзонспора» уже ждали его и скандировали имя Салаха.

Салах, покинувший «Ливерпуль» в июне на правах свободного агента, проехал по улицам Стамбула в сопровождении болельщиков на мопедах и автомобилях. Вокруг гудели клаксоны, а из окон развевались флаги.

Когда Салах наконец встретился со своими новыми болельщиками, было заметно, что он и сам хочет включиться в празднование и даже возглавить его — хотя масштаб страсти, с которой его встретили, явно застал египтянина врасплох.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Перед его прибытием в Трабзон клуб выпустил заявление с просьбой к болельщикам сохранять спокойствие и не зажигать файеры. Послушались ли они? Конечно нет. Вот такая встреча ждала Салаха после прибытия в город.

В этом сезоне Салах останется без Лиги чемпионов: «Трабзонспор» сыграет в квалификации Лиги Европы. Но, принимая любовь болельщиков и подхватывая кричалки в футболке клуба с десятым номером, египтянин выглядел абсолютно счастливым. Впереди — его грандиозная презентация на «Папара Парк» 6 августа.

Салах далеко не первый футболист, которого турецкие фанаты встречают подобным образом, и точно не последний. Клубы Суперлиги регулярно объявляют о скором подписании новичков еще до окончательного оформления всех документов — и тем самым дают болельщикам возможность заранее организовать такие встречи.

Причем подобный прием достается далеко не только суперзвездам. Спросите хотя бы Дариуса Васселла.

Виктор Осимхен («Галатасарай», 2024)

Виктор Осимхен приветствует болельщиков «Галатасарая» в 2024 году gettyimages.com

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен впервые перешел в «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи» в сентябре 2024 года и прилетел в Стамбул глубокой ночью. Его прибытие задержалось на несколько часов, но для преданных болельщиков «жёлто‑красных» время не имело особого значения.

В аэропорту его встретили сотни фанатов: вокруг сверкали вспышки камер, болельщики скандировали имя новичка. Они фотографировались с Осимхеном и держали баннер, на котором форвард был изображен в футболке «Галатасарая», с короной на голове и сидящим на троне.

Осимхен фотографировался с болельщиками всех возрастов, а затем улицы Стамбула озарились файерами. Кортеж нигерийца отправился в город, где ему предстояло пройти медосмотр, а фанаты бросали в его сторону цветы.

Дариус Васселл («Анкарагюджю», 2009)

Дариус Васселл globallookpress.com

Когда Дариус Васселл приехал в Турцию в 2009 году, лучшие годы его карьеры уже были позади. Но бывшего игрока сборной Англии встретили так, словно в страну прилетела мировая суперзвезда.

В столице Турции Анкаре форварда ждали около трех тысяч болельщиков, хором распевавших его имя. Пока экс-игрок «Астон Виллы» и «Манчестер Сити» пробирался сквозь толпу, на него набрасывали шарфы и футболки. Васселлу вручили букет цветов, а сам он с трудом пытался найти дорогу к ожидавшим его автомобилям.

«Такой прием можно было бы ожидать разве что в честь Нельсона Манделы», — вспоминал он в отрывке из своей книги, опубликованном The Guardian в 2017 году.

Причем Васселл приехал в Анкару не для немедленного подписания контракта — он лишь хотел присмотреться к потенциальному новому клубу. Однако долго убеждать англичанина не пришлось, хотя «Анкарагюджю» и не относился к числу традиционных турецких грандов.

После перехода из «Сити» 29-летний Васселл стал свидетелем ритуала, который прежде успел шокировать и других приезжавших в Турцию футболистов — например, Леса Фердинанда и Дина Сондерса.

Перед первым матчем сезона в жертву принесли козла. Как написал Васселл в своей автобиографии, непосредственно перед ритуалом ему показалось, что животное «посмотрело прямо на меня».

Дидье Дрогба («Галатасарай», 2013)

Дидье Дрогба в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, февраль 2013 года gettyimages.com

Дидье Дрогба приехал в Турцию в январе 2013 года — через восемь месяцев после того, как забил победный пенальти за «Челси» в финале Лиги чемпионов-2011/12. И в Стамбуле ему устроили прием соответствующего масштаба.

Когда ивуарийский нападающий вышел из частного самолета, раздался оглушительный рёв. Дрогба наклонился над окружившими его фотографами, чтобы помахать сотням болельщиков «Галатасарая», которые собрались поприветствовать 34-летнюю звезду.

Во время презентации Дрогба в спортивном комплексе «Али Сами Ен» тысячи болельщиков заполнили стадион флагами и баннерами и без остановки скандировали кричалки. Многие оставались на трибунах еще долго после того, как новичка официально представили публике.

Шесть голов Дрогба во второй половине сезона помогли его новой команде стать чемпионом Турции, опередив принципиального соперника «Фенербахче» на 10 очков. Кроме того, «Галатасарай» добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Робин ван Перси («Фенербахче», 2015)

Робин ван Перси gettyimages.com

Как и Салах, Робин ван Перси перебрался напрямую из АПЛ в турецкую Суперлигу: он ушел из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче». И его новые болельщики были в полном восторге.

Голландец приземлился в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, примерно в 45 минутах езды к востоку от центра города. Там его уже ждали фанаты «Фенербахче», решившие с первых же минут познакомить новичка с местной футбольной культурой.

С клубным шарфом на шее ван Перси с широкой улыбкой прошел через оглушительный коридор болельщиков. Даже полицейские ограждения не могли помешать фанатам подобраться поближе и поприветствовать нового 11-го номера.

«Я видел многое за эти годы, но ничего подобного еще не встречал. Надеюсь, я смогу сделать вас счастливыми», — сказал тогда ван Перси болельщикам.

В итоге он забил 36 голов в 87 матчах за «Фенербахче», однако так и не сумел выиграть с клубом ни одного трофея и покинул команду в 2018 году.

Андре Онана («Трабзонспор», 2025)

Вратарей редко встречают с таким же размахом, как звезд атаки, но переход Андре Онана из «Манчестер Юнайтед» в «Трабзонспор» год назад стал исключением.

Онана вышел к толпе с бордово-голубым шарфом и сразу включился в празднование вместе с новыми болельщиками. Сначала камерунец жестом заставил фанатов замолчать, а затем сам завел кричалку.

Андре Онана gettyimages.com

В какой-то момент дыма от фанатских файеров стало настолько много, что Онана пришлось прикрыть шарфом лицо. Но камерунец полностью погрузился в атмосферу — вместе со всей страстью и огромными ожиданиями, которые сопровождают футбол в Турции.

Жозе Моуринью («Фенербахче», 2024)

Жозе Моуринью globallookpress.com

Подобные грандиозные встречи устраивают не только игрокам — назначение Жозе Моуринью главным тренером «Фенербахче» в июне 2024 года стало очередным подтверждением.

Частный самолет Моуринью приземлился в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, где болельщики «Фенербахче» уже ждали возможности хоть мельком увидеть 61‑летнего тренера, двукратного победителя Лиги чемпионов.

«Особенный» неспешно прошел мимо фанатов, помахав им рукой под оглушительные крики и скандирование своего имени. А затем автомобиль Моуринью буквально окружили обезумевшие от радости болельщики «Фенербахче».

После этого казалось, что на стадион «Шюкрю Сараджоглу» съехался весь Стамбул. Там Моуринью устроили часовую презентацию перед переполненными трибунами и совершенно обезумевшей от восторга публикой.

Как и многие другие большие имена, Моуринью усвоил первый урок турецкого футбола: больше нигде прибытие новичка не превращают в такое грандиозное зрелище.