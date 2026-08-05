прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.88

6 августа в квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «Градец Кралове» и «Бешикташ». Начало встречи — 20:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Градец Кралове»

Турнирное положение: после двух туров «Градец Кралове» занимает 6-е место в чемпионате Чехии с 4 очками.

Последние матчи: в гостях против «Богемианса» (0:0) игра получилась не самой зрелищной, а все мысли игроков «Градец Кралове» были о квалификации ЛЕ.

Ранее была пройден «Тромсё» (1:0, 3:1) в квалификации ЛЕ, а также случилась победа над «Пардубице» (2:1) в чемпионате.

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Не сыграют: травмированы — Виснер (п), Влканова (п).

Состояние команды: летом два лидера «Градец Кралове» пошли на повышение, а взамен них пришли молодые футболисты. Состав клуба в основном состоит из чешских футболистов и тут лишь немного легионеров.

«Бешикташ»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Бешикташ» финишировал на 4-м месте в чемпионате Турции с 60 очками.

Последние матчи: по сумме двух игр был пройден датский «Мидтьюланн» (1:0, 2:0). «Бешикташ» был в этом противостоянии на голову сильнее и добился заслуженного успеха.

До этого было поражение от «Трнавы» (2:3) и ничья с «Мальзенице» (1:1) в товарищеских матчах.

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: летом «Бешикташ» возглавил известный специалист Винценцо Итальяно, успешно тренировавший «Фиорентину» и «Болонья». С ним связывают огромные надежды в предстоящем сезоне и ждут, что команда сможет вернуться в борьбу за золотые медали.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды между собой не играли

«Градец Кралове» не проигрывает последние 8 матчей с учетом товарищеских

Две последних игры «Бешикташ» выиграл с разницей 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Градец Кралове» дают 3,90, а на «Бешикташ» — 1,88, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,92, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

Прогноз: турецкий «Бешиикташ» является гораздо более мастеровитым клубом и комлектуется солидным образом, подписав летом Троссарда, Кекчю, Одзжана и Нюбеля. Команда уверенно прошла «Мидтьюланн», который гораздо сильнее «Градец Кралове».

1.88 «Бешикташ» выиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Градец Кралове» — «Бешикташ» принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Основная ставка: победа «Бешикташа» за 1,88.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, гости постараются решить все проблемы в первой игре.

2.90 Победа гостей плюс тотал больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Градец Кралове» — «Бешикташ» принесёт чистый выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Дополнительная ставка: победа «Бешикташа» плюс тотал больше 2,5 за 2,90.