5 августа в матче первого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Балтика». Начало встречи — 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Зенит»
Турнирное положение: питерцы здорово стартовали в новом сезоне российского чемпионата.
«Сине-бело-голубые» выиграли два матча, набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.
Питерский коллектив смог за два матча забить целых восемь мячей, а не пропустил ни одного.
Последние матчи: в первых матчах нового сезона РПЛ команда с берегов Невы разгромила «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0).
До этого коллектив из Санкт-Петербурга также в серии пенальти победил «Спартак» в матче за Суперкубок России.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: действующие чемпионы России в новом сезоне точно намерены защитить свой титул. Именно подопечные Сергея Семака являются главными фаворитами сезона.
В Кубке России «Зенит» тоже находится в числе главных фаворитов турнира. Старт сезона подтвердил намерение команды.
«Балтика»
Турнирное положение: команда из Калининграда взяла не совсем удачный старт в новом сезоне чемпионата страны.
Балтийцы смогли набрать три очка и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Последние матчи: в первых двух матчах сезона калининградский коллектив проиграл ЦСКА (1:2), но выиграл у «Динамо» (2:1).
До этого же в спарринге калининградцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Андрея Талалаева по итогам прошлого сезона РПЛ стали шестыми, поэтому в новой кампании намерены выступить как минимум не хуже. «Балтика» продолжает быть грозным оппонентом для всех команд.
Старт нового сезона показал, что у «Балтики» есть амбиции и она точно навяжет борьбу за высокие места.
Статистика для ставок
- «Зенит» выиграл семь официальных матчей подряд
- «Балтика» выиграла один из последних десяти официальных матчей
- В последнем очном матче «Зенит» победил «Балтику» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценивается в 4.40, тогда как победа «Балтики» — в 8.50.
Тотал больше 2,5 котируется в 2.07, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.75.
Прогноз: это кубковая встреча, будет ротация состава, поэтому команды могут забить много и пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.07.
Прогноз: «Зенит» играет дома, он в отличной форме и сильнее соперника, поэтому должен побеждать.
Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.25.