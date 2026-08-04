«Зенит» начнет пусть в Кубке России с победы

прогноз на матч Пути РПЛ Кубка России, ставка за 2.07

5 августа в матче первого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Балтика». Начало встречи — 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

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«Зенит»

Турнирное положение: питерцы здорово стартовали в новом сезоне российского чемпионата.

«Сине-бело-голубые» выиграли два матча, набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.

Питерский коллектив смог за два матча забить целых восемь мячей, а не пропустил ни одного.

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Последние матчи: в первых матчах нового сезона РПЛ команда с берегов Невы разгромила «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0).

До этого коллектив из Санкт-Петербурга также в серии пенальти победил «Спартак» в матче за Суперкубок России.

Календарь и таблица РПЛ

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: действующие чемпионы России в новом сезоне точно намерены защитить свой титул. Именно подопечные Сергея Семака являются главными фаворитами сезона.

В Кубке России «Зенит» тоже находится в числе главных фаворитов турнира. Старт сезона подтвердил намерение команды.

«Балтика»

Турнирное положение: команда из Калининграда взяла не совсем удачный старт в новом сезоне чемпионата страны.

Балтийцы смогли набрать три очка и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Последние матчи: в первых двух матчах сезона калининградский коллектив проиграл ЦСКА (1:2), но выиграл у «Динамо» (2:1).

До этого же в спарринге калининградцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Андрея Талалаева по итогам прошлого сезона РПЛ стали шестыми, поэтому в новой кампании намерены выступить как минимум не хуже. «Балтика» продолжает быть грозным оппонентом для всех команд.

Старт нового сезона показал, что у «Балтики» есть амбиции и она точно навяжет борьбу за высокие места.

На что ставят в матче Зенит — Балтика Букмекерские коэффициенты на матч Зенит — Балтика: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Зенит» выиграл семь официальных матчей подряд

«Балтика» выиграла один из последних десяти официальных матчей

В последнем очном матче «Зенит» победил «Балтику» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценивается в 4.40, тогда как победа «Балтики» — в 8.50.

Тотал больше 2,5 котируется в 2.07, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.75.

Прогноз: это кубковая встреча, будет ротация состава, поэтому команды могут забить много и пробить тотал.

2.07 тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Зенит» — «Балтика» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.07.

Прогноз: «Зенит» играет дома, он в отличной форме и сильнее соперника, поэтому должен побеждать.

2.25 победа Зенита с форой-1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Зенит» — «Балтика» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.25.