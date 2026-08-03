4 августа в матче первого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало встречи — 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.55.
«Локомотив»
Турнирное положение: в чемпионате России москвичи стартовали крайне неудачно и пока что не добыли ни одной победы.
В настоящий момент в активе «железнодорожников» одно очко и 12-е место турнирной таблицы РПЛ.
Последние матчи: в стартовых матчах нового сезона московский коллектив сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2).
До этого же в спаррингах команда из Москвы победила и проиграла «Рубину» (3:1 и 1:3). Также «зелено-красные» выиграли у ЦСКА (1:0), «Спартака» (2:0) и «Акрона» (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова провалили старт нового сезона, однако дистанция длинная и все еще можно будет наверстать.
В прошлом сезоне «Локомотив» стал третьим и выиграл бронзовые медали, поэтому сейчас хочет выступить как минимум не хуже. В Кубке же говорить о перспективах пока что слишком рано, но москвичи точно обязаны выходить из группы.
ЦСКА
Турнирное положение: старт «армейцев» в новом сезоне получился точно не провальным, но и не полностью удачным.
Коллектив из Москвы смог одну игру выиграть, одну сыграл вничью и набрал четыре зачетных балла в двух матчах.
Последние матчи: в первых двух матчах сезона московская команда победила «Балтику» (2:1) и поделила очки с «Крыльями Советов» (1:1).
Перед этим в товарищеских матчах «красно-синие» проиграли «Динамо» (2:5) и «Локомотиву» (0:1). Также москвичи сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Дмитрия Игдисамова точно намерены провести ударный сезон. ЦСКА хочет залезть в тройку призеров в РПЛ и выиграть Кубок России.
Летом состав у ЦСКА существенно не обновился, начало сезона выдалось добротным, поэтому перспективы у команды радужные.
Статистика для ставок
- «Локомотив» не может победить на протяжении трех официальных матчей
- ЦСКА не проигрывает на протяжении четырех официальных матчей
- В последнем очном матче ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: « Букмекеры не видят фаворита перед предстоящей игрой. Победа и "Локомотива", и ЦСКА оценивается букмекерами с коэффициентом 2.60, ничья — в 3.55.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.80, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.00.
Прогноз: команды примерно равны и будут прибегать к ротации, поэтому вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.55
Прогноз: вряд ли игра получится результативной, поэтому много голов не ждем.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00