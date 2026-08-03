Победить в основное время никому не удастся?

прогноз на матч Пути РПЛ Кубка России, ставка за 3.55

4 августа в матче первого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало встречи — 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.55.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Локомотив»

Турнирное положение: в чемпионате России москвичи стартовали крайне неудачно и пока что не добыли ни одной победы.

В настоящий момент в активе «железнодорожников» одно очко и 12-е место турнирной таблицы РПЛ.

Последние матчи: в стартовых матчах нового сезона московский коллектив сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До этого же в спаррингах команда из Москвы победила и проиграла «Рубину» (3:1 и 1:3). Также «зелено-красные» выиграли у ЦСКА (1:0), «Спартака» (2:0) и «Акрона» (3:0).

Календарь и таблица РПЛ

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова провалили старт нового сезона, однако дистанция длинная и все еще можно будет наверстать.

В прошлом сезоне «Локомотив» стал третьим и выиграл бронзовые медали, поэтому сейчас хочет выступить как минимум не хуже. В Кубке же говорить о перспективах пока что слишком рано, но москвичи точно обязаны выходить из группы.

ЦСКА

Турнирное положение: старт «армейцев» в новом сезоне получился точно не провальным, но и не полностью удачным.

Коллектив из Москвы смог одну игру выиграть, одну сыграл вничью и набрал четыре зачетных балла в двух матчах.

Последние матчи: в первых двух матчах сезона московская команда победила «Балтику» (2:1) и поделила очки с «Крыльями Советов» (1:1).

Перед этим в товарищеских матчах «красно-синие» проиграли «Динамо» (2:5) и «Локомотиву» (0:1). Также москвичи сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Дмитрия Игдисамова точно намерены провести ударный сезон. ЦСКА хочет залезть в тройку призеров в РПЛ и выиграть Кубок России.

Летом состав у ЦСКА существенно не обновился, начало сезона выдалось добротным, поэтому перспективы у команды радужные.

На что ставят в матче Локомотив — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч Локомотив — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Локомотив» не может победить на протяжении трех официальных матчей

ЦСКА не проигрывает на протяжении четырех официальных матчей

В последнем очном матче ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: « Букмекеры не видят фаворита перед предстоящей игрой. Победа и "Локомотива", и ЦСКА оценивается букмекерами с коэффициентом 2.60, ничья — в 3.55.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.80, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.00.

Прогноз: команды примерно равны и будут прибегать к ротации, поэтому вполне могут сыграть вничью.

3.55 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.55 на матч «Локомотив» — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 2550₽, общая выплата — 3550₽

Ставка: ничья за 3.55

Прогноз: вряд ли игра получится результативной, поэтому много голов не ждем.

2.00 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Локомотив» — ЦСКА принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00