3 августа в 4-м туре первенства России по футболу сыграют «Велес» и «Ротор». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.53.
«Велес»
Турнирное положение: «Крылатые быки» стартовали лучше ожидаемого. Команда Алексея Стукалова находится на 7-м месте турнирной таблицы.
При этом «Велес» забил всего 3 мяча в 3 первых турах. Команда стартовала с двух побед, добытых с изрядной долей везения.
Последние матчи: минувший тур команда Стукалова полностью провалила, разгромно уступив «Енисею» (1:4).
До того команда поочередно одолела «Нефтехимик» (1:0) и «Челябинск» (1:0). Москвичи только привыкают к реалиям лучшей лиги мира.
При этом «Велес» твердо намерен закрепиться в первом дивизионе. Вот только для этого нужно прибавлять во всех компонентах.
Состояние команды: «Крылатые быки» в двух стартовых матчах сыграли почти образцово. Правда, тактических изысков команде Стукалова явно не хватает.
При этом «Велес» традиционно сложно противостоит «Ротору». В пяти последних очных поединках соперники по два раза огорчили друг друга. Причем москвичи победили в двух последних очных встречах.
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы выдали не столь продуктивный старт. «Ротор» пребывает на 6-м месте турнирной таблицы первенства.
При этом «Ротор» набрал 6 зачетных баллов. Волгоградцы забили 5 мячей, пропустив в свои ворота четыре.
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела переиграть проблемный КАМАЗ (2:0).
До того команда минимально одолела «СКА-Хабаровск». А вот в первом туре подопечные Дмитрия Парфёнова уступили «Нижнему Новгороду» (2:4).
И уж точно «Ротор» постарается побороться за прямое повышение в классе. Волгоградцы постепенно прибавляют, не пропустив в двух последних поединках.
Состояние команды: волгоградцы имеют довольно качественный подбор игроков. Да и стартовая неудача не сломила подопечных Парфёнова.
Вот только беспокоит отсутствие ярко выраженного забивалы. Абу-Саид Эльдарушев пока отличился всего одним голом.
Волгоградцы мотивированы продолжить свой победный путь. «Ротор» выглядит сильнее оппонента и наверняка будет максимально активен у его ворот.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.28, а победа «Велеса» — в 4.43.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.37, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.60.
Прогноз: Подопечные Парфёнова намерены как можно скорее запрыгнуть в топ-4, да и «Велесу» явно недостает опыта на этом уровне.
Ставка: Победа «Ротора» в 1-м тайме за 2.53.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.37.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Крылатые быки» в среднем забивают гол за матч
- «Ротор» не пропускал в двух последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
- «Ротор» после стартовой коллизии победил дважды кряду
- Волгоградцы в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника