2 августа в 4-м туре первенства России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Торпедо». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.54.

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«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки поставили цель попасть в пятерку. Вот только на деле поединок с «Торпедо» становится моментом истины для Дмитрия Гунько. Скамейка под ним шатается.

При этом «Арсенал» Тула на данный момент пребывает на 14-м месте. Команда в трех стартовых турах первенства набрала всего 3 очка.

Последние матчи: минувший тур команда Гунько полностью провалила, пропустив пять безответных мячей от «Сочи».

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До того команда проиграла слабенькому «Нефтехимику» (0:1) и обыграла скромный «Текстильщик» (2:1). При всем при этом «канониры» крепко укрепились летом.

При этом «Арсенал» Тула не забивал в двух своих последних матчах. Несмотря на хороший контакт с игроками, Гунько не справляется с поставленными задачами.

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Состояние команды: Туляки слишком часто допускают простейшие ошибки в обороне. А вот реализация хромает на обе ноги.

При этом «Арсенал» Тула традиционно неудачно противостоит «Торпедо». В пяти последних очных поединках команда один раз уступила сопернику при четырех ничьих.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи выдали вполне продуктивный старт. «Торпедо» пребывает на 4-м месте турнирной таблицы первенства.

При этом «Торпедо» набрало 7 зачетных баллов. Москвичи забили 5 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела переиграть неуступчивый «Шинник» (1:1).

До того команда минимально одолела «Урал», после чего не оставила шансов «Волге» (3:1). Вот только кадровая пробоина в виде травмы Александра Юшина бьёт по атакующему потенциалу команды.

Наверняка «Торпедо» постарается побороться за прямое повышение в классе. Москвичи сильны на стандартах, да и подбор игроков у них на зависть многим.

Состояние команды: потеря очков в матче с «Шинником» неприятна, но не критична. К тому же у торпедовцев весьма качественная скамейка.

В отсутствие Юшина роль забивалы должен взять на себя Алексей Каштанов. Правда, пока на его счету всего один забитый мяч.

Москвичи мотивированы сходу вернуться на победный путь. Даже без своей атакующей примы Юшина торпедовцы не должны иметь проблем с кризисными «пушкарями». Да и для Александра Сторожука выезд в Тулу особенно принципиальный.

На что ставят в матче Арсенал Тула — Торпедо Букмекерские коэффициенты на матч Арсенал Тула — Торпедо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.11, а победа «Арсенала» Тула — в 3.02.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.27, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.65.

Прогноз: Торпедовцы намерены вернуться на победную дорогу, к тому же «канониры» ныне угодили в психологическую яму.

2.54 Победа «Торпедо» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Арсенал» Тула — «Торпедо» принесёт чистый выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.27 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч «Арсенал» Тула — «Торпедо» принесёт чистый выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.27.

Пять причин, почему ставка зайдет