прогноз на матч чемпионата России по футболу, ставка за 2.33

1 августа в рамках 2-го тура РПЛ сыграют ЦСКА и «Крылья Советов». Начало встречи — в 16:15 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.33.

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ЦСКА

Перед матчем: ЦСКА после первого тура занимает пятое место в РПЛ, набрав 3 очка при разнице мячей 2:1.

Последние матчи: Предыдущий матч «армейцы» одержали волевую победу над «Балтикой в матче первого тура РПЛ — 2:1.

До того команда проиграла "Динамо" (2:5) и "Локомотиву" (0:1), а также разошлась миром с "Оренбургом" (2:2) в товарищеских встречах.

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Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: ЦСКА не лучшим образом провел межсезонье, не выиграв ни разу за шесть товарищеских встреч.

"Армейцы" начали сезон с волевой победы над главной сенсацией прошлого сезона, что должно придать положительный импульс коллективу на старте сезона.

"Крылья Советов"

Перед матчем: "Крылья" по итогам первого тура РПЛ набрал один балл и занимает десятое место без забитых и пропущенных мячей.

Последние матчи: В минувшей встрече 1-го тура РПЛ "Крылья" разошлась миром с "Динамо" — 0:0.

До того команда проиграла "Акрону" (1:2), "Рубину" (0:2) и "Спартаку" (2:3) в товарищеских матчах.

Состояние команды: Подопечные Сергея Булатова несмотря на не самую лучшую предсезонку провели достойную встречу против "Динамо", где имели моменты во втором тайме.

Самарцы вполне могут рассчитывать на место в середине таблицы, если будут дальше грызться за результат в каждой встрече.

На что ставят в матче ЦСКА — Крылья Советов Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Крылья Советов: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

"Крылья Советов" не побеждала в шести последних матчах

ЦСКА выиграл три матча подряд в РПЛ, считая игры прошлого сезона

Команды в прошлом сезоне играли друг против друга трижды — победа ЦСКА и ничья в РПЛ, а также "виктория" красно-синих в кубковом матче

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ЦСКА фаворитом с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа "Крыльев Советов" — в 5.80.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.12 и 1.66.

Прогноз: Разница между командами вроде и очевидна, но вряд ли "крылышки" просто так сдадутся в матче против ЦСКА и могут отобрать очки.

2.33 «Крылья Советов» не проиграют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч ЦСКА — «Крылья Советов» принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: "Крылья Советов" не проиграют за 2.33.

Прогноз: Также можно поставить на то, что матч не будет результативным.

2.12 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч ЦСКА — «Крылья Советов» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.12