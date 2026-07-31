1 августа в рамках 2-го тура РПЛ сыграют ЦСКА и «Крылья Советов». Начало встречи — в 16:15 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.33.
ЦСКА
Перед матчем: ЦСКА после первого тура занимает пятое место в РПЛ, набрав 3 очка при разнице мячей 2:1.
Последние матчи: Предыдущий матч «армейцы» одержали волевую победу над «Балтикой в матче первого тура РПЛ — 2:1.
До того команда проиграла "Динамо" (2:5) и "Локомотиву" (0:1), а также разошлась миром с "Оренбургом" (2:2) в товарищеских встречах.
Состояние команды: ЦСКА не лучшим образом провел межсезонье, не выиграв ни разу за шесть товарищеских встреч.
"Армейцы" начали сезон с волевой победы над главной сенсацией прошлого сезона, что должно придать положительный импульс коллективу на старте сезона.
"Крылья Советов"
Перед матчем: "Крылья" по итогам первого тура РПЛ набрал один балл и занимает десятое место без забитых и пропущенных мячей.
Последние матчи: В минувшей встрече 1-го тура РПЛ "Крылья" разошлась миром с "Динамо" — 0:0.
До того команда проиграла "Акрону" (1:2), "Рубину" (0:2) и "Спартаку" (2:3) в товарищеских матчах.
Состояние команды: Подопечные Сергея Булатова несмотря на не самую лучшую предсезонку провели достойную встречу против "Динамо", где имели моменты во втором тайме.
Самарцы вполне могут рассчитывать на место в середине таблицы, если будут дальше грызться за результат в каждой встрече.
Статистика для ставок
- "Крылья Советов" не побеждала в шести последних матчах
- ЦСКА выиграл три матча подряд в РПЛ, считая игры прошлого сезона
- Команды в прошлом сезоне играли друг против друга трижды — победа ЦСКА и ничья в РПЛ, а также "виктория" красно-синих в кубковом матче
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ЦСКА фаворитом с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа "Крыльев Советов" — в 5.80.
ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.12 и 1.66.
Прогноз: Разница между командами вроде и очевидна, но вряд ли "крылышки" просто так сдадутся в матче против ЦСКА и могут отобрать очки.
Ставка: "Крылья Советов" не проиграют за 2.33.
Прогноз: Также можно поставить на то, что матч не будет результативным.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.12