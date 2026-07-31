прогноз на матч в чемпионате МЛС, ставка за 1.94

1 августа в рамках регулярного чемпионата МЛС сыграют «Нью-Йорк Сити» и «Торонто». Начало встречи — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Сити» после 17-ти поединков первенства США имеет 25 баллов в активе и борется за выход в плей-офф.

Команда занимает пятое место на Востоке с отрывом в пять пунктов от 10-й строчки, которая уже не позволяет сыграть в стыковых поединках.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках регулярного чемпионата МЛС франчайз на своем поле обыграл «Чикаго Файр» (3:1).

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Перед этим еще в одном поединке национального первенства коллектив также набрал три очка, когда теперь уже в чужих стенах одолел «Коламбус Крю» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Баера, Алонсо Мартинес, Макси Моралес, Эйден О'Нилл, Раул Густаву и Тревин, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на чемпионат МЛС, «Нью-Йорк Сити» выиграл после трех матчей кряду без побед.

Такая форма хозяев поля говорит об их высоких шансах на выигрыш, тем более на своем поле, а также если учесть перевес в классе над соперником.

Николас Меркау — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата МЛС с 12-ю голами.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» после 17-ти туров первенства США набрал 16 баллов в активе и борется за попадание в плей-офф.

Команда занимает 12-ю позицию, на шесть очков отставая от зоны плей-офф, а также на один пункт опережая своего ближайшего преследователя — «Монреаль».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках чемпионата МЛС коллектив в чужих стенах потерпел поражение от «Ди Си Юнайтед» — 1:2.

Перед этим в предыдущей игре регулярного первенства франчайз уже набрал один балл, когда снова-таки на выездном поле сыграл вничью с «Нью-Инглэнд» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Матеуш Перейра и Паласио, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Торонто» проиграл пять раз, а в 12 последних играх ни разу не победил.

Гости, очевидно, переживают кризис в игре и результатах, поэтому их надежды даже на мировой исход выглядят иллюзорными, тем более против набравшего форму соперника, да еще и на его поле.

Даниель Шаллои — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата МЛС с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних домашних матчей «Нью-Йорк Сити» не выиграл

в трех из шести последних матчей «Нью-Йорк Сити» забивали меньше трех голов

в пяти из семи последних матчей «Торонто» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: У букмекеров фаворитом в предстоящей игре называется «Нью-Йорк Сити». Его победа оценивается 1.66. Ничья — в 3.80, выигрыш «Торонто» — также в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.00.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев поля забивали боольше двух мячей. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в пяти из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.94 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Нью-Йорк Сити» — «Торонто» принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.94.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку такой расклад сыграл в пяти из девяти последних домашних поединков «Нью-Йорк Сити».

2.25 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Нью-Йорк Сити» — «Торонто» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.25