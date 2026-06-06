The Athletic рассказывает, что произошло с ярчайшими героями чемпионата мира в Катаре спустя почти четыре года после турнира.

На чемпионатах мира чаще всего побеждают самые функциональные команды, однако в памяти болельщиков обычно остаются яркие индивидуальные выступления.

Неважно, происходит это в финале или на групповом этапе — один удачный удар по мячу или своевременное вмешательство способны превратить малоизвестного футболиста в мировую знаменитость. Иногда для этого достаточно даже ролика с разминки у бровки — но об этом чуть позже.

Чемпионат мира предоставляет уникальную возможность заявить о себе на весь мир или окончательно закрепить собственное наследие, и турнир 2022 года не стал исключением. Для одних такие вспышки славы оказываются кратковременными. Другие же продолжают движение по восходящей траектории.

Аззедин Унаи

Всего за год Аззедин Унаи прошел путь от третьего дивизиона французского футбола до места в стартовом составе в полуфинале чемпионата мира. Многие считали, что это лишь первый серьезный шаг на пути к звездной карьере.

Аззедин Унаи и Рубен Невеш globallookpress.com

На ЧМ‑2022 Унаи был великолепен. Сборная Марокко шокировала мир, добравшись до полуфинала и выбив по пути Испанию и Португалию.

22-летний полузащитник провел на поле все 120 минут матча с испанцами и был заменен только перед серией пенальти, которую выиграли «атласские львы». Затем он полностью контролировал центр поля в четвертьфинале против Португалии, завершившемся победой Марокко со счетом 1:0.

После поражения в полуфинале от Франции Унаи вошел в число самых ярких открытий чемпионата мира, и, по сообщениям СМИ, привлек внимание ряда ведущих европейских клубов. Более того, Луис Энрике, который недавно выиграл третью Лигу чемпионов с «ПСЖ», а тогда возглавлял сборную Испании, признал, что Унаи удивил его на турнире больше всех...хотя сперва он даже не вспомнил его имя.

Но, увы, к 26 годам Унаи так и не оправдал ожиданий. В январе 2023‑го, через месяц после финала ЧМ, он перешел в «Марсель», но провел в чемпионате всего 28 матчей и спустя полтора года был отправлен в аренду в греческий «Панатинаикос».

Аззедин Унаи globallookpress.com

Перед началом прошлого сезона полузащитник окончательно покинул французский клуб и присоединился к «Жироне», но в последний день чемпионата вылетел с ней из Ла Лиги. Тем не менее Унаи вновь получил вызов в сборную Марокко и наверняка рассчитывает провести еще один сильный международный турнир, чтобы вдохнуть новую жизнь в свою карьеру.

Софьян Амрабат

Чуть глубже в полузащите Марокко рядом с Унаи играл Софьян Амрабат. Его жесткий стиль игры и умение выигрывать единоборства позволяли партнерам чаще проявлять себя в атаке, а самому полузащитнику — привлечь внимание ведущих клубов Европы.

Софьян Амрабат globallookpress.com

Перед чемпионатом мира 2022 года Амрабат оставался относительно малоизвестным игроком для болельщиков, которые не следили за Серией А.

К тому моменту он уже два года выступал за «Фиорентину», однако именно в Катаре сумел громко заявить о себе. Во многом благодаря его игре марокканцы сумели нейтрализовать звездные линии нападения Испании и Португалии на пути к историческому полуфиналу.

Как и Унаи, Амрабат после турнира регулярно фигурировал в трансферных слухах и мог покинуть Флоренцию уже зимой. Однако полузащитник остался в клубе до лета, после чего отправился в аренду в «Манчестер Юнайтед» — один из самых известных клубов мира.

Однако, как и его партнер по сборной, Амрабат не произвел большого фурора. В Манчестере Амрабат не смог закрепиться в составе, а руководство клуба отказалось выкупать его контракт по окончании аренды.

Тем не менее Амрабат вошел в историю: стал первым марокканцем, выигравшим Кубок Англии — старейший национальный кубковый турнир мира — и вышел в стартовом составе финала, где «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» на «Уэмбли».

Софьян Амрабат globallookpress.com

Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в испанском «Бетисе», куда перешел из турецкого «Фенербахче», и вновь получил вызов в сборную Марокко на чемпионат мира.

Салим аль-Давсари

Салим аль-Давсари навсегда останется в истории благодаря своему великолепному закрученному удару в ворота сборной Аргентины — в матче, где Саудовская Аравия сотворила, пожалуй, главную сенсацию современного футбола, победив будущих чемпионов 2:1 в стартовой игре.

Салим аль-Давсари globallookpress.com

Впрочем, еще до того памятного гола аль-Давсари уже считался настоящей иконой саудовского футбола. Уроженец Джидды прошел через академию «Аль-Хиляля» задолго до того, как клуб оказался под контролем Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, и практически всю карьеру провел именно там. Исключением стала лишь краткосрочная аренда в «Вильярреал» в 2018 году, во время которой он сыграл всего один матч.

На международной арене статус национального героя он заслужил еще до мундиаля в Катаре. В 2018 году его гол принес Саудовской Аравии победу над Египтом со счетом 2:1 — первую для команды на чемпионатах мира.

Салим аль-Давсари globallookpress.com

Сейчас аль-Давсари 34 года. На его счету уже 108 матчей за национальную сборную, а также капитанская повязка. За последние четыре года он играл бок о бок с мировыми звездами в Саудовской Про‑лиге, и потому нынешнее поколение саудовских футболистов выглядит как никогда готовым к борьбе на самом высоком международном уровне.

Килиан Мбаппе

В определенном смысле финал чемпионата мира 2022 года символизировал смену поколений. Лионель Месси наконец-то завоевал главный трофей мирового футбола, однако индивидуальные лавры достались Килиану Мбаппе, оформившему блестящий хет-трик.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Тогда казалось, что именно француз готов окончательно закрепить за собой статус лучшего футболиста планеты. Получилось ли это? Ответ зависит от того, кого спросить.

Нет сомнений в том, что Мбаппе достоин участия в этом споре. После затянувшейся трансферной саги, исход которой многие считали неизбежным, летом 2024 года он покинул «Пари Сен-Жермен» и перешел в «Реал», став одним из самых высокооплачиваемых футболистов Европы.

Сегодня Мбаппе — главная звезда роскошного состава мадридцев. За время выступлений в Испании он забил 56 голов в 65 матчах чемпионата. Но с момента его ухода «ПСЖ» дважды подряд выиграл Лигу чемпионов, а сам француз, что довольно неожиданно, за этот период не завоевал ни одного крупного национального или европейского трофея.

В мае болельщики «Реала» даже освистали Мбаппе после его выхода на замену в матче против «Овьедо», завершившемся победой мадридцев со счетом 2:0. Впрочем, подобное на «Сантьяго Бернабеу» случалось и с другими звездами — под свист требовательной публики когда-то попадал даже Криштиану Роналду.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

На чемпионат мира Мбаппе отправится уже в качестве капитана сборной Франции и попытается вывести ее в третий подряд финал.

Лионель Месси

В июле 2023 года, всего через восемь месяцев после того, как он «прошел весь футбол», пополнив свою коллекцию титулов долгожданным Кубком мира, Лионель Месси удивил многих решением покинуть Европу и перейти в «Интер Майами» из МЛС. В США аргентинец делает именно то, чего от него все ожидали, — продолжает блистать.

Лионель Месси globallookpress.com

К началу чемпионата мира Месси исполнится 39 лет, однако возраст пока никак не сказался на его результативности. За американский клуб он забил 90 голов в 104 матчах и отдал 54 результативные передачи. Значительная часть этих ассистов пришлась на Луиса Суареса — бывшего партнера аргентинца по «Барселоне».

После триумфа в Катаре Месси стал реже выступать за сборную Аргентины, однако он вышел в стартовом составе финала Кубка Америки 2024 года, который аргентинцы выиграли на территории США.

Безусловно, к своему шестому чемпионату мира Месси подходит уже не на пике возможностей. Но мало кто рискнет поставить против того, что величайший аргентинец снова подарит болельщикам очередной волшебный момент на мировой арене.

Джуд Беллингем

Учитывая нынешний статус одного из самых узнаваемых футболистов мира, легко забыть, что еще в 2022‑м Джуд Беллингем считался скорее восходящей звездой.

Сейчас полузащитнику всего 22 года (23 ему исполнится 29 июня), а на прошлом чемпионате мира он и вовсе был подростком. Однако уже тогда Беллингем демонстрировал зрелость и физическую мощь, совершенно нехарактерные для его возраста.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Он открыл счет голам сборной Англии на турнире, забив головой в матче с Ираном (6:2). После этого Беллингем прочно занял место мотора сборной в центре поля, пока команда Гарета Саутгейта не вылетела в четвертьфинале от Франции.

Следующим летом «Реал» оформил трансфер англичанина более чем за 100 миллионов евро, и с тех пор его популярность продолжила стремительно расти.

Дебютный сезон в Мадриде получился блестящим: Беллингем помог клубу завоевать 15-й титул победителя Лиги чемпионов, а затем отметился важнейшими голами на пути сборной Англии к финалу Евро-2024.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Однако третий сезон в испанской столице оказался омрачен травмами, и в Англии все чаще спорят о том, должен ли Беллингем гарантированно выходить в стартовом составе сборной на чемпионате мира при новом главном тренере Томасе Тухеле. Похоже, даже сам немецкий наставник пока не до конца убежден в этом.

Более того, Тухель однажды признался в интервью, что его мать считает вспыльчивое поведение Беллингема на поле «отталкивающим», за что тренеру впоследствии пришлось извиняться.

Тем не менее и на клубном, и на международном уровне Беллингем уже неоднократно доказывал, что способен в одиночку решать судьбу больших матчей. И если Англия действительно намерена прервать свое 60-летнее ожидание крупного трофея, он наверняка сыграет в этом ключевую роль.

Гонсалу Рамуш

После чемпионата мира 2022 года казалось, что именно Гонсалу Рамуш станет новым основным центрфорвардом сборной Португалии, постепенно сменив на этом посту Криштиану Роналду, чья карьера уже приближалась к закату.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Все изменилось в матче 1/8 финала, когда Рамуш неожиданно вышел в стартовом составе вместо неудачно проводившего турнир Роналду.

Молодой нападающий ответил на доверие хет-триком, став первым футболистом со времен Томаша Скухравы из сборной Чехословакии в 1990 году, которому удалось забить три мяча в матче плей-офф чемпионата мира. Кроме того, он стал первым игроком после Мирослава Клозе в 2002 году, оформившим хет-трик в своем дебютном матче в стартовом составе на мундиале.

После яркого выступления в Катаре Рамуш помог «Бенфике» выиграть чемпионат Португалии, а затем летом 2023 года перебрался в «ПСЖ» в рамках сделки стоимостью до 80 миллионов евро. Тем временем Роналду после скандального ухода из «Манчестер Юнайтед» отправился в саудовский «Аль-Наср».

Но на предстоящем чемпионате мира именно 41-летний Роналду, как ожидается, вновь будет основным нападающим команды Роберто Мартинеса.

Причин тому несколько: высокая результативность Роналду в Саудовской Аравии, нежелание Мартинеса отказываться от величайшего футболиста в истории страны, а также застой в карьере Рамуша в Париже.

Сейчас форварду 24 года, и в составе «ПСЖ» он постепенно отошел на второй план. В минувшем чемпионате Франции он вышел в стартовом составе лишь в 13 из 33 матчей команды и не сыграл в основе ни минуты в Лиге чемпионов.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Тем не менее в финале Лиги чемпионов в Будапеште Рамуш появился на поле вместо Усмана Дембеле и реализовал первый удар «ПСЖ» в серии пенальти. Возможно, успешное выступление на чемпионате мира поможет ему вновь придать карьере необходимый импульс.

Коди Гакпо

Еще до ЧМ-2022 Коди Гакпо считался одной из главных восходящих звезд ПСВ, а блестящий старт турнира лишь ускорил его путь к мировой известности. Он забил во всех трех матчах группового этапа за сборную Нидерландов, включая важный гол в концовке встречи с Сенегалом (2:0) в первом туре.

Коди Гакпо globallookpress.com

Спустя месяц после вылета с чемпионата мира Гакпо подписал контракт с «Ливерпулем» сроком на пять с половиной лет. С тех пор он провел за мерсисайдский клуб 180 матчей и забил 50 мячей.

Сезон-2024/25 стал для него особенно успешным. Гакпо помог «Ливерпулю» выиграть АПЛ, приняв участие в 35 матчах чемпионата и отметившись 10 голами. Под руководством своего соотечественника Арне Слота клуб завоевал 20-й титул чемпиона Англии в истории.

Прошлый сезон оказался менее удачным как для самого Гакпо, так и для «Ливерпуля». Команда заняла пятое место и только на самом финише обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов. Тем не менее этим летом Гакпо по‑прежнему рассматривается как один из ключевых игроков сборной Нидерландов.

Ашраф Хакими

Ашраф Хакими стал одним из главных героев чемпионата мира 2022 года. Он был лидером сенсационной сборной Марокко, которая добралась до полуфинала турнира, а одним из самых запоминающихся моментов стал его победный удар в серии пенальти против Испании — изящная «паненка» в ворота страны, где он родился и вырос.

Ашраф Хакими globallookpress.com

Не менее ярким получилось и празднование: фирменный танец, напоминающий походку пингвина, мгновенно разлетелся по всему миру. С тех пор Хакими превратился в мировую звезду и одного из лучших игроков планеты.

30 мая защитник помог «ПСЖ» выиграть вторую подряд Лигу чемпионов. Парижский клуб стал лишь второй командой в XXI веке, сумевшей защитить титул победителя главного клубного турнира Европы.

На чемпионат мира в Северной Америке Хакими отправится в качестве капитана и безоговорочного лидера сборной Марокко. Его цель — сделать еще один шаг вперед и помочь своей команде стать первой африканской сборной в истории, которая доберется до финала мирового первенства.

Чо Гю Сон

Чо Гю Сон стал звездой прошлого чемпионата мира вовсе не благодаря выдающейся игре или эффектным голам. Настоящую популярность в Южной Корее ему принесла внешность.

Чо Гю Сон globallookpress.com

С точки зрения футбольных качеств Чо — вполне обычный нападающий. На его счету 43 матча и 10 голов за сборную Южной Кореи, а на клубном уровне он выступает за датский «Мидтьюлланн».

Во время чемпионата мира фотографии и видео, на которых Чо разминается за бровкой, разлетелись по сети и мгновенно сделали его вирусной звездой. До мундиаля в Катаре у нападающего было около 20 тысяч подписчиков, а теперь их примерно полтора миллиона.

После чемпионата мира нападающий стал всего пятым мужчиной и вторым спортсменом, появившимся на обложке Vogue Korea. Кроме того, он превратился в одного из самых востребованных гостей корейских развлекательных телешоу.

Впрочем, внезапная слава не отвлекла его от футбола. Чо продолжил стабильно выступать в Дании и заслужил очередной вызов в национальную сборную на предстоящий турнир. И да — его фирменные скулы, словно выточенные ножом, снова будут в центре внимания.