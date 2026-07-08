The Athletic рассказывает о драматичном камбэке Аргентины против Египта в 1/8 финала ЧМ‑2026: от промаха Месси с пенальти до эмоционального преображения капитана в концовке.

Как только на стадионе в Атланте прозвучал финальный свисток, эмоции захлестнули Лионеля Месси. Он убрал ладони от лица, и стало видно, что по щекам уже текут слезы.

Слезы радости? Скорее, это было облегчение, похожее на катарсис. Еще 19 минут назад казалось, что его путь на чемпионате мира завершится неожиданно рано. Месси не реализовал пенальти, Аргентина уступала Египту со счетом 0:2 в матче 1/8 финала, а защита чемпионского титула буквально рассыпалась на глазах. В какой-то момент второго тайма он выглядел растерянным, словно не мог осознать, что происходит с ним и его командой.

А потом что‑то щелкнуло. Будто внутри него вспыхнул огонь. И почти в мгновение ока Аргентина уже вела 3:2, а Египет, находившийся в шаге от исторического выхода в четвертьфинал чемпионата мира, оказался выбит из турнира, став жертвой классической ремонтады.

Хулиан Альварес и Лионель Месси globallookpress.com

На 79-й минуте Месси создал первый гол — его навес замкнул головой Кристиан Ромеро. А еще через четыре минуты он сам забил второй: идеальный удар в касание, мяч влетел в ворота от перекладины.

И даже если к победному голу он прямого отношения не имел — блестящая контратака, которую завершил Энцо Фернандес, — казалось, что именно эффект Месси перевернул до того беспорядочную игру Аргентины.

В микст-зоне после матча Месси признался журналистам, что почувствовал огромное облегчение, поскольку в нем кипела «огромная злость» из-за второго нереализованного пенальти на турнире.

Лионель Месси globallookpress.com

Я чувствовал, что подвел команду в важнейший момент. Но, к счастью, судьба приберегла для меня что‑то особенное в конце, и мне удалось забить тот самый гол, который вернул нас в игру. Лионель Месси нападающий сборной Аргентины

Даже сейчас, спустя столько лет, в игре Месси остаются недооцененные грани.

Одна из них — то, что его критики в Аргентине когда-то считали недостатком по сравнению с великим Диего Марадоной: способность выходить на совершенно иной уровень, находить внутренние резервы и подчинять ход матча своей воле, а не полагаться исключительно на футбольный гений.

В студии американского телеканала Fox Тьерри Анри, наблюдая за происходящим, сказал, что все это напомнило ему времена, когда они играли вместе за «Барселону».

Не стоит будить зверя. Стоит взглянуть ему в глаза — и он включается. Когда он входит в это состояние, остановить его практически невозможно. Этот парень... когда команда нуждается в нем, он поднимает свою игру на новый уровень. Он берет мяч, обыгрывает соперников одного за другим и делает все, чтобы переломить ход матча. Тьерри Анри нападающий «Барселоны» (2007-2010)

Именно так это ощущалось на «Мерседес-Бенц Стэдиум». Египет до этого момента успешно справлялся со всеми испытаниями. Команда самоотверженно оборонялась, остро контратаковала, а вратарь Мостафа Шобейр, отразивший ранний пенальти Месси, совершал одно впечатляющее спасение за другим.

Игроки и болельщики сборной Аргентины ждали вдохновения от своего капитана. Но ничего не происходило... пока в нем не проснулась та самая сила.

Месси — весьма необычный супергерой.

На первый взгляд в нем нет той харизмы главного героя, которая всегда отличала его извечного соперника Криштиану Роналду. Португалец завершил выступление на чемпионате мира без особого блеска — днем ранее его сборная уступила Испании со счетом 0:1 на той же стадии турнира.

Сам Марадона после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки 2016 года говорил, что у Месси «нет личности» и ему не хватает «характера», чтобы быть настоящим лидером.

Но лидерство бывает разным. После многих лет, проведенных под тяжестью ожиданий всей страны и бесконечных сравнений с Марадоной, Месси научился откликаться на призыв своей нации и снова и снова вести эту сборную за собой.

Лионель Месси globallookpress.com

Когда-то он казался невозмутимым, почти бесстрастным — порой даже после поражений. Но после финального свистка во вторник эмоции полностью захлестнули его. Казалось, человек, который наконец-то завоевал Кубок мира на турнире в Катаре в 2022 году, уже не рассчитывал вновь пережить столь головокружительные эмоциональные качели.

Когда партнеры подбежали к нему, а команда устроила танец перед аргентинскими болельщиками на трибунах, слезы хлынули, и Месси пришлось вытирать глаза футболкой. Если бы кто‑то заполучил эту майку, ее можно было бы продавать как новую реликвию — «плащаницу Атланты».

Всего за четыре дня Аргентина превратила защиту титула в настоящий хаос. Сначала была драматичная победа над Кабо-Верде (3:2) в Майами в 1/16 финала после дополнительного времени, а теперь — повторение того же счета в матче с Египтом.

Это была победа из тех, которые трудно назвать устойчивой основой для будущих успехов: слишком много ошибок, слишком много эмоций, бьющих через край. Что бы ни говорили о силе окружения Месси и структуре команды в последние годы, оборона, которую Египет великолепно вскрывал контратаками, была ужасной.

Главный тренер сборной Египта Хусам Хасан после матча не скрывал разочарования характером поражения, обвинив аргентинских футболистов в том, что они оказывали «давление» на арбитра Франсуа Летексье. Автор второго гола египтян Мостафа Зико пошел еще дальше, заявив, что кто-то — правда, не уточнив, кого именно он имеет в виду, — «дарит» этот чемпионат мира Аргентине.

Но на протяжении 79 минут казалось, что Аргентину уже не способны спасти ни высшие силы, ни система VAR, ни даже вмешательство самого Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

Яссер Ибрахим уже в дебюте встречи вывел Египет вперед после небрежной игры Лисандро Мартинеса в обороне. Затем Месси во второй раз на этом чемпионате мира не реализовал пенальти. В отличие от промаха в матче группового этапа против Австрии, на этот раз он хотя бы попал в створ, но удар блестяще отразил Шобейр — главный претендент на звание лучшего вратаря чемпионата.

Анри после матча заметил, что промах с пенальти, и эмоции Месси после финального свистка, «напомнили нам, что он человек». А следом добавил, что то, что его бывший партнер по «Барселоне» сотворил в концовке встречи, «снова напомнило нам, что он не человек».

Конечно, это всего лишь фигура речи, которую не стоит воспринимать буквально. Но бывают моменты, когда, наблюдая за Месси, очень трудно избавиться именно от такого ощущения.

Гол получился великолепным. Месси в одно касание пробил по отскочившему мячу — мощно и филигранно, отправив его в сетку из переполненной штрафной. Этот гол стал для него восьмым на турнире — лучший показатель на чемпионатах мира со времен Герда Мюллера, забившего 10 мячей за ФРГ в 1970 году.

Восхищение вызывало даже не столько само техническое исполнение, сколько способность в такой напряженный момент, имея лишь долю секунды на принятие решения в окружении соперников и против вдохновенно игравшего вратаря, исполнить удар с безупречной точностью.

И ведь умение забивать — лишь одна из многочисленных граней таланта Месси наряду с видением поля, креативностью, дриблингом и хирургически точными передачами.

Лионель Скалони globallookpress.com

Я разговаривал с ребятами на скамейке запасных. Они смотрели на Месси и просто не могли поверить своим глазам. Я сказал им брать с него пример, равняться на него. После незабитого пенальти он продолжал просить мяч, продолжал открываться, пробовал снова и снова. У меня мурашки по коже, честно говоря. Но дело не только в Месси. Я не хочу говорить только о Месси. Это неотъемлемая часть того, чем является эта команда. Лионель Скалони главный тренер сборной Аргентины

Чаще всего все действительно крутится вокруг Месси. Но победный гол, поставивший точку в невероятном камбэке, был полностью заслугой его партнеров.

Стремительная контратака началась с великолепного перевода Хулиана Альвареса на правый фланг, затем вышедший на замену Лаутаро Мартинес идеально исполнил подачу, а Энцо Фернандес эффектным ударом головой отправил мяч в сетку. После этого на поле и трибунах началось настоящее безумие.

В тот момент Месси выглядел полностью опустошенным — не только эмоционально, но и физически. Возможно, он даже был благодарен судьбе за то, что Аргентине не пришлось играть еще полчаса, прежде чем снова пройти через все это в четвертьфинале против Швейцарии в Канзас‑Сити в субботу.