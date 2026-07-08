1/8 финала закончилась двумя как будто бы специально противоположными по сценарию матчами. Аргентина снова прошла по краю, проигрывала Египту 0:2, но всё равно совершила один из самых великих камбэков этого ЧМ. Швейцария и Колумбия, наоборот, играли почти без риска и большого количества моментов, но в серии пенальти швейцарцы оказались спокойнее. Теперь сетка четвертьфиналов собрана полностью, а до конца турнира осталось всего восемь матчей.

Аргентина — Египет 3:2

1/8 финала

Аргентина на этом ЧМ будто решила защищать титул, испытывая максимальный спектр эмоций. В прошлом раунде она едва справилась с Кабо-Верде, теперь почти вылетела от Египта. И снова спаслась так, что после финального свистка хотелось не разбирать тактику, а просто проверять пульс. Египет начал совсем не как команда, которая хочет с лучших мест посмотреть на Месси. Уже на 15-й минуте Яссер Ибрагим выиграл воздух и головой открыл счёт. Аргентина впервые за 16 лет ушла на перерыв в матче ЧМ, проигрывая. Ещё до паузы она получила шанс вернуться, но Месси не забил пенальти — Мостафа Шобейр прочитал удар, прыгнул в нужный угол и достал мяч.

Яссер Ибрагим празднует гол globallookpress.com

Шобейр вообще очень долго был главным героем матча и вполне мог стать тем, кто отправит Аргентину домой. Вратарь взял пенальти Месси, справился с опасным ударом Хулиана Альвареса, тащил после стандартов и вообще не нервничал. После Возиньи из Кабо-Верде вратари на этом ЧМ особенно верят в себя, особенно в небольших сборных.

Аргентина давила, но Египет всё чаще находил пространство за спинами. Команда Хоссама Хассана уходила в низкий блок, местами почти в линию из шести защитников, а потом резко выбегала через фланги. Хайсам Хассан постоянно цеплял правую зону, Салах, пусть не в идеальной форме, но оставался угрозой для аргентинской защиты. На 67-й минуте Мостафа Зико забил второй, а для Аргентины это уже было похоже на приговор.

Мостафа Зико globallookpress.com

Правда, перед этим ещё один гол Египта отменили после просмотра ВАР: арбитры нашли нарушение Марвана Атьи на Лисандро Мартинесе в самом начале египетской атаки. Решение получилось крайне спорным, поскольку контакт был минимальным, и Египет после матча закономерно был в ярости. Но даже с этой отменой он всё равно вёл 2:0 — и тогда началась сумасшедшая аргентинская концовка.

Безумный камбэк Аргентины

На 79-й минуте Месси подал, Кристиан Ромеро выиграл верх и сократил разницу. Через четыре минуты и 18 секунд Месси сам грамотно выбрал позицию, пробил, мяч ударился о перекладину и влетел в ворота. 2:2, стадион взорвался, а Египет, который ещё недавно стоял в шаге от исторической победы, вдруг всё растерял.

Лионель Месси globallookpress.com

Но даже при равном счёте сборная Египта не посыпалась и могла забивать ещё. Леандро Паредес успел сделать последний подкат в ситуации, которая вполне могла стать концом для Аргентины. Египтяне спорили, требовали пенальти после контакта с Салахом уже ближе к финальной развязке, но арбитр снова не увидел полноценного контакта в штрафной. Ну а в добавленное время Аргентина забила третий. На 92-й минуте Лаутаро Мартинес подал, Энцо Фернандес подключился из глубины и головой отправил мяч в ворота. Месси не сдержал слёз во время празднования — Аргентина пережила ещё одну невероятную драму и отыгралась в ситуации, когда победа казалась невозможной.

Энцо Фернандес празднует гол globallookpress.com

Египет покидает турнир злым и разочарованным. Хоссам Хассан говорил о несправедливости, Зико после матча заявил, что кубок будто «специально направлен к Аргентине». Эмоции, честно говоря, понятны. Египет провёл один из лучших матчей турнира, забил, защищался, контратаковал, имел основания спорить с отменой гола — и всё равно проиграл. Аргентина идёт дальше, но вопросы к ней никуда не делись. Кабо-Верде и Египет забили ей по два мяча, а могли и ещё больше. Команда Скалони по-прежнему не контролирует свои матчи, но умеет включать какой-то уникальный аварийный режим, когда Месси творит магию. Против Швейцарии этого, кстати, вполне может хватить, а против Франции, Испании, Англии или Норвегии — большой вопрос.

Швейцария — Колумбия 0:0, пен. 4:3

1/8 финала

После аргентинского пожара матч Швейцарии и Колумбии выглядел другим видом спорта. Там всё разгоралось, здесь была сплошная засуха. Две организованные команды настолько аккуратно перекрывали друг другу пространство, что уже к середине первого тайма стало ясно — если кто-то и забьёт, то либо после ошибки, либо уже в серии. Ошибок почти не было, моментов тоже. За 90 минут суммарный xG двух команд составил всего 0,7. Вратари не превращались в героев до пенальти, защитники не давали нападающим развернуться, а атакам постоянно не хватало последней передачи. Швейцарии явно не хватало Йоана Манзамби, Колумбии — того огня, который был в группе и в матче с Ганой.

Швейцария — Колумбия globallookpress.com

Прощание Хамеса?

Колумбийские болельщики снова превратили стадион в жёлтое море, они ездили за командой через три страны, встречали игроков у отелей, пели, кричали и создавали ощущение, что Колумбия играет дома в любом городе. На поле даже такой энергии оказалось мало — Колумбия провела неплохой турнир, но закончила его матчем, где так и не смогла раскрыться. Луис Диас не получал пространства, а против швейцарской дисциплины одного контроля было мало.

Хамес Родригес начал матч несколькими красивыми касаниями, разворотами и передачами, в которых был виден класс игрока мирового уровня. После часа влияние Хамеса стало угасать, на 66-й минуте его заменили, и тысячи колумбийцев встали, чтобы проводить легенду аплодисментами. Сложно в такой момент не думать о прощании: Родригесу скоро 35, он без клуба, а каждый его уход с поля за сборную теперь может оказаться последним в карьере.

Хамес Родригес globallookpress.com

Пенальти и Грегор Кобель

Всё, чего не хватило игре, серия пенальти вернула с процентами. Хуан Фернандо Кинтеро и Гранит Джака начали точно. Потом Давинсон Санчес попал в перекладину: мяч отскочил прямо на линию, но не пересёк её. Зеки Амдуни вывел Швейцарию вперёд, Хаминтон Кампас в ответ пробил под Грегором Кобелем. Дальше дрогнул уже Мануэль Аканджи — пробил намного выше. Казалось, Колумбия вернулась в серию, но Кобель сделал главный сейв, потащив мощный удар Кучо Эрнандеса в правом углу. Седрик Иттен забил по центру, Луис Диас сравнял, а решающий удар остался Рубену Варгасу, который развёл вратаря и мяч по разным углам и отправил Швейцарию в четвертьфинал.

Рубен Варгас globallookpress.com

Для Колумбии это второй подряд вылет в 1/8 финала по пенальти после 2018 года. Для Швейцарии — редкий шаг за привычный потолок. Эта сборная много лет выглядела командой, которая почти всегда хороша и неудобна, но чаще всего останавливается на одном и том же уровне. Теперь она в четвертьфинале и сыграет с Аргентиной.

Швейцарцы празднуют победу в серии пенальти globallookpress.com

Может ли Швейцария доставить проблемы чемпионам мира? Да. Она умеет делать матч вязким, защищается организованно и не боится долгих отрезков без владения. А вот Аргентина, наоборот, уже два раунда подряд показывает, что её можно ранить. Если Манзамби восстановится, у Швейцарии появится ещё и дополнительная скорость впереди, так что фавориту придётся серьёзно поработать ради места в полуфинале.

Финальная восьмёрка

1/8 финала завершена, четвертьфинальная сетка собрана. Аргентина сыграет со Швейцарией после двух подряд триллеров, Норвегия с Холанном выйдет против Англии с Кейном, Франция встретится с Марокко, а Испания — с Бельгией. Через две недели кто-то из них станет чемпионом мира, но сколько же эмоций предстоит испытать перед этим! О всём этом мы обязательно расскажем, следите за обновлениями рубрики «Будильник ЧМ-2026».