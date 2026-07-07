Во вторник, 7 июля, сборные Аргентины и Египта сыграют между собой в рамках 1/8 финала Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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15' Г-ОООООООООО-Л! Египет — 0:1!

13' Родриго Де Пауль (Аргентина) срубил в центре поля Имама Ашура (Египет), но арбитр, традиционно для этого ЧМ, карточку из кармана не достает.

11' Мостафа Шобейр (Египет) помог своим защитникам выйти из под прессинга через классный пас в центр поля.

10' Офсайд зафиксирован у Родриго Де Пауля (Аргентина) — на метр за бежал в неправильное положение аргентинец.

09' Лионель Месси (Аргентина) получил мяч на линии штрафной, но мяч из под ног у него выбил защитник.

08' Яссер Ибрахим (Египет) выполнил опасный навес в штрафную, однако никто из партнеров не смог откликнуться на эту передачу.

Статистика матча 50 Владение мячом 50 1 Офсайды 0 3 Фолы 0

07' Хессем Хассан (Египет) прокинул мяч по флангу и пытался убежать, но Николас Тальяфико (Аргентина) снес его.

05' С Энцо Фернандесом (Аргентина) все в порядке, он на поле и уже даже успел сфолить на Мохамеде Салахе (Египет).

04' Имам Ашур (Египет) попытался убежать по левому флангу, но упустил мяч за боковую линию.

03' Сборная Аргентины взяла мяч под свой контроль с первых секунд и перешла в позиционную атаку.

02' Энцо Фернандес (Аргентина) столкнулся с Мохамедом Хани (Египет) и повредил колено, ему очень больно и пока не понятно, сможет ли аргентинец продолжить игру.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Аргентина — Египет начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:55 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Атланта-Стейдиум». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

18:45 До стартового свистка остается 15 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:40 В Атланте жаркая погода — около +32°C при высокой влажности. Однако на самой игре это не скажется, так как стадион оборудован климат-контролем и крышей.

18:35 Главным арбитром встречи назначен Франсуа Летексье из Франции.

18:30 Стартовый состав Аргентины: Мартинес Эмилиано, Молина Науэль, Ромеро Кристиан, Мартинес Лисандро, Тальяфико Николас, Де Пауль Родриго, Мак Аллистер Алексис, Паредес Леандро, Фернандес Энцо, Месси Лионель, Альварес Хулиан.

18:25 Стартовый состав Египта: Шобейр Мостафа, Хани Мохамед, Ибрахим Яссер, Рабья Рами, Хафез Карим, Лашин Моханад, Аттиа Марван, Ашур Имам, Салах Мохамед, Хассан Хессем, Зико Мостафа.

18:20 Сегодняшний матч пройдет в Атланте на стадионе «Атланта-Стэдиум», который вмещает 71 000 зрителей.

18:15 Аргентина находится в отличной атакующей форме — в среднем забито 2,8 гола за игру, но в прошлом раунде испытала проблемы, заигравшись на 120 минут. Главная звезда команды Лионель Месси уже забил 7 голов на этом ЧМ.

18:10 Действующие чемпионы мира защищают свой титул. Цель у них одна — исключительно золотые медали. Лионель Месси, проводящий свой исторический турнир в 39 лет, мотивирован укрепить статус лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира и завоевать очередной кубок.

18:05 На групповом этапе ЧМ-2026 Аргентина уверенно заняла первое место в группе J, поочередно обыграв Алжир, Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). Однако старт плей-офф (1/16 финала) выдался для действующих чемпионов мира крайне тяжелым — сборную Кабо-Верде удалось дожать лишь в дополнительное время со счетом 3:2.

18:00 Исторический прорыв африканцев строится на характере и контратаках во главе с Салахом. Египтяне пропускают в каждом матче, а перед 1/8 финала столкнулись с жестким кадровым дефицитом — из-за мышечных травм выбыли оба основных левых защитника (Ахмед Фатух и Ахмед Эль-Фотух).

17:55 Выход в плей-офф ЧМ-2026 уже стал лучшим результатом в истории сборной Египта. Команда под руководством Хоссама Хассана и во главе с Мохамедом Салахом стремится сотворить главную сенсацию турнира и впервые выйти в 1/4 финала.

17:50 Сборная Египта вышла в плей-офф со второго места в группе G, где дважды сыграла вничью 1:1 с Бельгией и Ираном, а также уверенно обыграла Новую Зеландию со счетом 3:1. Стадия 1/16 финала обернулась для африканцев тяжелейшим противостоянием с Австралией, которое завершилось серией пенальти (4:2) после очередных 1:1 в основное время.

17:45 На уровне национальных сборных команды до этого дня встречались всего 2 раза (на ЧМ они пересекаются впервые). Последняя встреча состоялась в 2008-м году в рамках товарищеского матча, тогда победу праздновала Аргентина со счетом 2:0.

17:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.18

17:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Чемпионата мира 2026 Аргентина — Египет. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.