«Краснодар» в конце прошлого сезона упустил золото и в РПЛ, и в Кубке России. О том, как «быки» собираются взять реванш и вновь стать сильнейшим клубом России, рассказывает LiveSport.Ru.

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В мае 2026 г. «Краснодар» сильно намаялся. Сначала в РПЛ пропустил вперед «Зенит» и в итоговой таблице занял второе место, а затем в Кубке России проиграл финальный матч «Спартаку». Почти гостевое поражение красно-белым случилось в «Лужниках» 24 мая. На следующий день «быки» ушли в летний отпуск до 18 июня.

Пятерым же игрокам «Краснодара», как говорится, покой только снился — ради своих стран пришлось задержаться на футбольных полях. Вызов в сборную России получили Станислав Агкацев и Никита Кривцов. Голкипера задействовали в одном матче — он отыграл все 90 минут против сборной Египта, совершил 3 сейва, но с одним ударом все-таки не справился, и россияне потерпели поражение со счетом 0:1.

Станислав Агкацев vk.com/fckrasnodar

В этой же игре поучаствовал Кривцов, которого выпустили на замену на 73-й минуте. Ему еще доверили 66 минут в матче против Тринидад и Тобаго. Несмотря на крупную победу (3:0), хавбек отметился не результативными действиями, а желтой карточкой.

Эдуард Сперцян как капитан сборной Армении принял участие в двух запланированных на июнь товарищеских матчах — против сборных Казахстана и Молдавии. Обе встречи завершились вничью с одинаковым счетом 1:1, а игрок «Краснодара» записал на свой счет один из двух голов армян.

Еще два футболиста отправились в Северную Америку на чемпионат мира 2026. Правда, Кевин Ленини уже освободился и в ближайшее время может вернуться в Краснодар. Сборная Кабо-Верде, которая впервые отобралась в финальную часть мундиаля, смогла выйти в плей-офф, где в 1/16 финала пусть и проиграла Аргентине, но потрепала нервы действующим чемпионам мира. Ленини считается для сборной системообразующим футболистом, поэтому играл почти без замен и даже стал автором первого гола африканцев на турнире.

Джон Кордоба вместе со сборной Колумбии продолжает участие, но лишь формально. На групповом этапе форвард удостаивался лишь выхода на замену, а впервые попал в стартовый состав на матч 1/16 финала с Ганой. Однако на 8-й минуте он вынужденно покинул поле из-за разрыва приводящей мышцы. Теперь 33-летний нападающий пропустит четыре недели, и «Краснодару» придется входить в сезон без своего бомбардира.

Первые два дня предсезонных сборов «Краснодара» заняли медицинское обследование и тестирование. Далее стартовали тренировки на клубной базе «Четук». Тренерский штаб Мурада Мусаева принял решение давать футболистам не слишком большую игровую нагрузку, сделав акцент на попадание в игровой ритм. Поэтому у «быков» в планах всего четыре матча за четыре недели.

Мурад Мусаев vk.com/fckrasnodar

Первым спарринг-партнером «Краснодара» 25 июня стал «ПСК», базирующийся в станице Динская Краснодарского края и выступающий в дивизионе «Б» Второй лиги, а вторым 3 июля — вообще любительский клуб «Виста» из Геленджика. Оба встречи завершились победой черно-зеленых с преимуществом в 4 мяча (5:1 и 4:0, соответственно). Далее «Краснодару» предстоят матчи против более мастеровитых соперников: 11 июля на стадион клубной академии прибудет «Ростов», а 19 июля приедет «Балтика».

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Трансферная работа «Краснодара» на это межсезонье началась еще в феврале. «Быки» тогда договорились с «Ростовом», что Илья Вахания станет игроком черно-зеленых 16 июня. Сумма компенсации составила 140 млн рублей, а контракт заключили на срок до лета 2030 года.

Несмотря на это подписание, «Краснодар» еще на год продлил контракт с Сергеем Петровым, который в ноябре порвал ахилл. 35-летний защитник стал живой легендой для клуба — ему предстоит уже 15-й сезон в составе «быков».

С учетом этих сделок можно сказать, что уход Джованни Гонсалеса в «Ривер Плейт» прошел для «быков» безболезненно. Как рассказал сам защитник, он был вынужден покинуть российский клуб из-за семейной ситуации. По информации СМИ, «Краснодар» выручил за уругвайца 500 тысяч долларов.

Еще одним новичком «Краснодара» стал Даниил Уткин. 26-летний полузащитник вернулся в родной клуб спустя пять лет и в статусе свободного агента заключил 3-летний контракт.

Даниил Уткин vk.com/fckrasnodar

Тем не менее, пока баланс ушедших-пришедших игроков у «Краснодара» отрицательный. И если номинально третий голкипер «быков» Даниил Голиков перешел в «Ростов» на правах аренды и через год вернется, то уход Виктора Са можно считать настоящей потерей. Клуб пытался договориться с 32-летним бразильцем о продлении контракта, но его не устроило предложение об однолетнем контракте. Поэтому вингер вернулся на родину, где заключил соглашение с «Сан-Паулу» на 3,5 года.

Трансферные слухи: рекордная продажа и поиски вингера

Расставание с Са вынудило «Краснодар» искать подходящую замену. В основном, поиски ведутся на южноамериканском рынке. СМИ называли имена таких крайних нападающих, как Агустин Каноббио («Флуминенсе»), Матеус Мартинс («Ботафого»), Хоан Карбонеро («Интернасьонал»), Максимильяно Гутьеррес («Индепендьенте»). Однако до сих пор ни с кем переговоры до заключительной стадии не дошли.

Зато кажется считанные дни остались до рекордной для «Краснодара» продажи. «Быки» согласились отпустить Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли» за 25 млн долларов (при этом Матвея Сафонова в «ПСЖ» два года назад продали за 20 млн евро).

Часть вырученных денег (а именно — 11 млн долларов), скорее всего, пойдет на покупку центрального полузащитника «Крузейро» Кристиана Алвеса. По крайней мере, бразильские журналисты утверждают, что договорённость о трансфере достигнута. Еще одним летним усилением «Краснодара» может стать Магомед Оздоев. Экс-игрок сборной России после трех лет выступлений в июне покинул ПАОК и вышел на рынок свободных агентов. Черно-зеленые хотят подписать 33-летнего хавбека на два года, но неизвестно, согласится ли на это сам футболист.

Потенциальной заменой Эдуарда Сперцяна СМИ называли полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. По некоторым данным, трансфер может быть оформлен в ближайшее время. Хотя агент футболиста утверждает, что об интересе «Краснодара» ему ничего неизвестно, что, впрочем, еще ни о чем не говорит.

Арсен Захарян globallookpress.com

Новые трансферы на выход «Краснодар» оформлять не собирается. Об этом, например, говорят решительный отказ клуба на предложение ЦСКА о покупке Никиты Кривцова и завышенные финансовые запросы за Кевина Ленини, которым интересовался «Атлетико Минейро». Тем не менее, продолжают находиться желающие на активы «Краснодара». Так, греческий АЕК рассматривает вариант с покупкой Александра Черникова за 7 млн евро, а бразильский «Интернасьонал» проявляет интерес к Джону Кордобе.

Начало сезона: топ-матчи откладываются

Четвертый сезон подряд «Краснодар» первый тур проведет на выезде. Сейчас подопечные команды Мурада Мусаева первый официальный матч проведут против «Рубина».

В целом календарь подготовил благоприятное с точки зрения уровня сопротивления начало чемпионата. Из главных фаворитов предстоит только гостевая встреча 3-го тура со «Спартаком». Но обратной стороной медали в данном случае станет сверхтяжелый отрезок с 10-го по 15-й туры, когда в пяти из шести раз предстоят встречи с соперниками из топ-7 минувшего сезона.

Первые 5 туров РПЛ 2026/27:

1-й тур, 24 — 27 июля. «Рубин» — «Краснодар»

2-й тур, 31 июля — 3 августа. «Краснодар» — «Факел»

3-й тур, 7 — 10 августа. «Спартак» — «Краснодар»

4-й тур, 14 — 17 августа. «Краснодар» — «Ахмат»

5-й тур, 21 — 24 августа. «Динамо» Махачкала — «Краснодар»

Розыгрыш Кубка России, который остается заколдованным для «Краснодара» трофеем (три выхода в финал и три поражения в серии пенальти), уже традиционно начнется с группового этапа 4-6 августа. В один квартет с «быками» жеребьевка определила московское «Динамо», «Ахмат» и «Факел».