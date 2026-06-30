Первый большой вечер плей-офф ЧМ сразу напомнил о непредсказуемости и уникальности главного футбольного турнира планеты. Бразилия была близка к историческому провалу, но спаслась в добавленное время, Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на чемпионате мира и вылетела от Парагвая, а Марокко и Нидерланды провели наполненный драмой матч, который закончился хаотичной серией пенальти.
Бразилия — Япония 2:1
1/16 финала
Бразилия вышла на Японию в статусе фаворита, но первый тайм провела так, будто сама не верила в этот статус. Японцы играли смелее, свежее и собраннее. Их 5-4-1 закрывали Винисиуса Жуниора и выталкивали его в неудобные зоны, где бразилец получал мяч слишком далеко от ворот и не мог разогнаться. Главным результатом первого тайма японцев был гол Кайсю Сано. Япония сначала заставила Бразилию выбивать мяч под давлением, потом дождалась ошибки Данило, а Сано обогнал Каземиро на пути к воротам. Возрастная бразильская оборона не выдержала, а соперник не боялся играть быстрее.
Карло Анчелотти пришлось вмешиваться уже в перерыве. Вместо Лукаса Пакета вышел Эндрик, Бразилия фактически перешла на 4-2-4, а Винисиус и Райан растянули японскую оборону пошире. Пространства стало больше, навесов — тоже. Один из них с левого фланга нашёл Каземиро на дальней штанге, и тот сравнял ударом головой.
Дальше Бразилия уже давила не только статусом, но и голевыми моментами. Винисиус выдал роскошный проход с пробросом между ног Такехиро Томиясу, но Зион Судзуки вытащил удар кончиками пальцев и перевёл мяч в штангу. Япония держалась до самого конца, но на последних секундах добавленного времени Габриэл Мартинелли оказался в центре штрафной, ровно там, где его хотел видеть Анчелотти. Приём мяча, удар от штанги — и вся Бразилия выдохнула. Япония уезжает с турнира с разбитым сердцем, а Бразилия добыла путёвку в следующий раунд во многом благодаря идеальному матч-менеджменту Карло Анчелотти.
Германия — Парагвай 1:1, пен. 3:4
1/16 финала
Есть футбольные фразы, которые кажутся вечными, одна из них — про то, что в футбол играют 120 минут, а потом немцы выигрывают по пенальти. Теперь это уже не актуально, поскольку Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на чемпионате мира. Так ещё и сделала это в матче с Парагваем, который сама не добила.
Парагвай открыл счёт в первом тайме после эпизода, который для Германии выглядел почти унизительно просто. Мигель Альмирон после углового сделал тонкую передачу в свободную зону, оттуда пошла подача, а Хулио Энсисо оказался один на линии вратарской и пробил головой. Это был первый гол Парагвая в плей-офф чемпионатов мира — и сразу в ворота Германии.
Команда Юлиана Нагельсмана ответила после перерыва: Кай Хаверц выиграл воздух и сравнял. Германия вроде бы вернулась в привычный сценарий, но немецкой мощи вообще не было. В дополнительное время Йонатан Та забил головой, но после просмотра ВАР мяч отменили из-за слишком агрессивного блока вратаря Орландо Хиля. Решение спорное, особенно в контексте революции стандартов в мировом футболе — но арбитр был непреклонен.
Первая серия пенальти на турнире сразу получилась с сумасшедшим сюжетом. Хиль взял удары Хаверца и Ника Вольтемаде, Антонио Санабрия мог закрывать серию, но пробил мимо, а Мануэль Нойер спас после удара Фабиана Бальбуэны. Казалось, Германия снова сравняла счёт и теперь точно исправится за свою ошибку. Но Та, чей гол отменили в овертайме, пробил выше, а Хосе Канале забил решающий удар под перекладину.
Для Парагвая это вечер из области национальной мифологии. Для Германии — очередное доказательство, что после титула 2014 года она даже не приблизилась к уровню чемпионской команды. Группу команда прошла, но первый же матч плей-офф подсветил слишком много проблем. И вылететь по пенальти в случае Германии — особенно болезненный способ узнать, что старые законы больше не работают.
Марокко — Нидерланды 1:1, пен. 3:2
1/16 финала
Марокко и Нидерланды как будто показали нам тизер более поздних стадий турнира. Это был матч ну совсем не для 1/16 финала — слишком много нервов, столкновений, личных историй и тяжёлых эмоций. Нидерланды осторожничали с составом, Марокко отвечало скоростью и упрямством, а всё решилось в серии, где футболисты чаще били в штанги и мимо, чем в сетку.
На 72-й минуте Коди Гакпо открыл счёт после передачи Крисенсио Саммервилла, а как только мяч влетел в сетку, — Коди упал на колени и заплакал. Гакпо и его девушка недавно потеряли ребёнка во время беременности, и этот гол никак не мог остаться очередной строчкой в статистике. Родители Гакпо плакали на трибуне, партнёры по сборной поддержали, а матч на минуту стал больше, чем футбол.
Но Марокко отказалось принимать вылет в первой стадии. В добавленное время Исса Диоп ворвался в штрафную на навес, забил первый гол за сборную и взорвал стадион. До этого Нидерланды пытались удержать минимальное преимущество, после этого — матч перешёл в овертайм, где Барт Вербрюгген выдал, возможно, лучший сейв турнира. Суфьян Рахими убрал соперника и пробил почти с убойной позиции, но Вербрюгген успел выставить ногу и руку, предотвратив голевой удар.
Всё докатилось до серии пенальти, а она получилась почти абсурдной. Нил Эль-Айнауи попал в перекладину, Джастин Клюйверт — в штангу. Рахими пробил так, что Вербрюгген почти спас, но мяч всё равно закатился за линию под вратарём. Квентин Тимбер ужасно пробил мимо, Ашраф Хакими попал в ту же штангу, что и Клюйверт. Крисенсио Саммервилл пробил чуть левее центра, а Яссин Буну, даже не падая, отбил рукой. Ну а решающий удар реализовал Исмаэль Сайбари и как бы подтвердил свой статус лучшего бомбардира Марокко на ЧМ.
Нидерланды снова вылетели после серии пенальти, эта боль слишком хорошо знакома голландцам на больших турнирах. Марокко идёт дальше — на Канаду в Хьюстоне, и если кто-то после группы ещё сомневался, что эта команда способна повторить большой путь 2022 года, то матч с Нидерландами дал самый громкий ответ.
Что будет дальше
Бразилия сыграет в 1/8 финала с победителем пары Норвегия — Кот-д’Ивуар. Парагвай ждёт Францию или Швецию после одного из самых громких апсетов лета. Марокко сыграет с Канадой и попробует лишить хозяев турнира исторического четвертьфинала.
Плей-офф ЧМ только стартовал, а мы уже успели попрощаться с Германией, едва не потерять Бразилию и посмотреть ещё одну уникальную серию пенальти в исполнении Марокко. Дальше будет ещё ярче, а превью следующего игрового дня уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».