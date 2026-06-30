Первый большой вечер плей-офф ЧМ сразу напомнил о непредсказуемости и уникальности главного футбольного турнира планеты. Бразилия была близка к историческому провалу, но спаслась в добавленное время, Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на чемпионате мира и вылетела от Парагвая, а Марокко и Нидерланды провели наполненный драмой матч, который закончился хаотичной серией пенальти.

Бразилия — Япония 2:1

1/16 финала

Бразилия вышла на Японию в статусе фаворита, но первый тайм провела так, будто сама не верила в этот статус. Японцы играли смелее, свежее и собраннее. Их 5-4-1 закрывали Винисиуса Жуниора и выталкивали его в неудобные зоны, где бразилец получал мяч слишком далеко от ворот и не мог разогнаться. Главным результатом первого тайма японцев был гол Кайсю Сано. Япония сначала заставила Бразилию выбивать мяч под давлением, потом дождалась ошибки Данило, а Сано обогнал Каземиро на пути к воротам. Возрастная бразильская оборона не выдержала, а соперник не боялся играть быстрее.

Кайсю Сано globallookpress.com

Карло Анчелотти пришлось вмешиваться уже в перерыве. Вместо Лукаса Пакета вышел Эндрик, Бразилия фактически перешла на 4-2-4, а Винисиус и Райан растянули японскую оборону пошире. Пространства стало больше, навесов — тоже. Один из них с левого фланга нашёл Каземиро на дальней штанге, и тот сравнял ударом головой.

Гол Каземиро globallookpress.com

Дальше Бразилия уже давила не только статусом, но и голевыми моментами. Винисиус выдал роскошный проход с пробросом между ног Такехиро Томиясу, но Зион Судзуки вытащил удар кончиками пальцев и перевёл мяч в штангу. Япония держалась до самого конца, но на последних секундах добавленного времени Габриэл Мартинелли оказался в центре штрафной, ровно там, где его хотел видеть Анчелотти. Приём мяча, удар от штанги — и вся Бразилия выдохнула. Япония уезжает с турнира с разбитым сердцем, а Бразилия добыла путёвку в следующий раунд во многом благодаря идеальному матч-менеджменту Карло Анчелотти.

Бразильцы празднуют гол globallookpress.com

Германия — Парагвай 1:1, пен. 3:4

1/16 финала

Есть футбольные фразы, которые кажутся вечными, одна из них — про то, что в футбол играют 120 минут, а потом немцы выигрывают по пенальти. Теперь это уже не актуально, поскольку Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на чемпионате мира. Так ещё и сделала это в матче с Парагваем, который сама не добила.

Парагвай открыл счёт в первом тайме после эпизода, который для Германии выглядел почти унизительно просто. Мигель Альмирон после углового сделал тонкую передачу в свободную зону, оттуда пошла подача, а Хулио Энсисо оказался один на линии вратарской и пробил головой. Это был первый гол Парагвая в плей-офф чемпионатов мира — и сразу в ворота Германии.

Хулио Энсисо globallookpress.com

Команда Юлиана Нагельсмана ответила после перерыва: Кай Хаверц выиграл воздух и сравнял. Германия вроде бы вернулась в привычный сценарий, но немецкой мощи вообще не было. В дополнительное время Йонатан Та забил головой, но после просмотра ВАР мяч отменили из-за слишком агрессивного блока вратаря Орландо Хиля. Решение спорное, особенно в контексте революции стандартов в мировом футболе — но арбитр был непреклонен.

Первая серия пенальти на турнире сразу получилась с сумасшедшим сюжетом. Хиль взял удары Хаверца и Ника Вольтемаде, Антонио Санабрия мог закрывать серию, но пробил мимо, а Мануэль Нойер спас после удара Фабиана Бальбуэны. Казалось, Германия снова сравняла счёт и теперь точно исправится за свою ошибку. Но Та, чей гол отменили в овертайме, пробил выше, а Хосе Канале забил решающий удар под перекладину.

Парагвайцы празднуют победу globallookpress.com

Для Парагвая это вечер из области национальной мифологии. Для Германии — очередное доказательство, что после титула 2014 года она даже не приблизилась к уровню чемпионской команды. Группу команда прошла, но первый же матч плей-офф подсветил слишком много проблем. И вылететь по пенальти в случае Германии — особенно болезненный способ узнать, что старые законы больше не работают.

Марокко — Нидерланды 1:1, пен. 3:2

1/16 финала

Марокко и Нидерланды как будто показали нам тизер более поздних стадий турнира. Это был матч ну совсем не для 1/16 финала — слишком много нервов, столкновений, личных историй и тяжёлых эмоций. Нидерланды осторожничали с составом, Марокко отвечало скоростью и упрямством, а всё решилось в серии, где футболисты чаще били в штанги и мимо, чем в сетку.

На 72-й минуте Коди Гакпо открыл счёт после передачи Крисенсио Саммервилла, а как только мяч влетел в сетку, — Коди упал на колени и заплакал. Гакпо и его девушка недавно потеряли ребёнка во время беременности, и этот гол никак не мог остаться очередной строчкой в статистике. Родители Гакпо плакали на трибуне, партнёры по сборной поддержали, а матч на минуту стал больше, чем футбол.

Коди Гакпо празднует гол globallookpress.com

Но Марокко отказалось принимать вылет в первой стадии. В добавленное время Исса Диоп ворвался в штрафную на навес, забил первый гол за сборную и взорвал стадион. До этого Нидерланды пытались удержать минимальное преимущество, после этого — матч перешёл в овертайм, где Барт Вербрюгген выдал, возможно, лучший сейв турнира. Суфьян Рахими убрал соперника и пробил почти с убойной позиции, но Вербрюгген успел выставить ногу и руку, предотвратив голевой удар.

Сейв Вербрюггена globallookpress.com

Всё докатилось до серии пенальти, а она получилась почти абсурдной. Нил Эль-Айнауи попал в перекладину, Джастин Клюйверт — в штангу. Рахими пробил так, что Вербрюгген почти спас, но мяч всё равно закатился за линию под вратарём. Квентин Тимбер ужасно пробил мимо, Ашраф Хакими попал в ту же штангу, что и Клюйверт. Крисенсио Саммервилл пробил чуть левее центра, а Яссин Буну, даже не падая, отбил рукой. Ну а решающий удар реализовал Исмаэль Сайбари и как бы подтвердил свой статус лучшего бомбардира Марокко на ЧМ.

Исмаэль Сайбари globallookpress.com

Нидерланды снова вылетели после серии пенальти, эта боль слишком хорошо знакома голландцам на больших турнирах. Марокко идёт дальше — на Канаду в Хьюстоне, и если кто-то после группы ещё сомневался, что эта команда способна повторить большой путь 2022 года, то матч с Нидерландами дал самый громкий ответ.

Что будет дальше

Бразилия сыграет в 1/8 финала с победителем пары Норвегия — Кот-д’Ивуар. Парагвай ждёт Францию или Швецию после одного из самых громких апсетов лета. Марокко сыграет с Канадой и попробует лишить хозяев турнира исторического четвертьфинала.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ только стартовал, а мы уже успели попрощаться с Германией, едва не потерять Бразилию и посмотреть ещё одну уникальную серию пенальти в исполнении Марокко. Дальше будет ещё ярче, а превью следующего игрового дня уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».