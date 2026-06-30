Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня первый раунд плей-офф — три матча 1/16 финала.
Кот-д'Ивуар — Норвегия
20:00 мск, Арлингтон
Африканская сборная довольно уверенно прошла групповой этап чемпионата мира, заняв 2-е место в группе Е и пропустив вперед только немцев. Норвежцы также без больших трудностей пробились в плей-офф мундиаля, но последний матч против сборной Франции насторожил. У скандинавов могут быть проблемы в предстоящем поединке. Почему? Давайте разбираться...
Кот-д’Ивуар заставил понервничать своих болельщиков на групповой стадии. Стартовая победа над Эквадором со счётом 1:0 была добыта в самой концовке: Амад Диалло забил на 90-й минуте и превратил равный матч в важнейшие три очка. Затем ивуарийцы достойно выглядели против Германии, даже выходили вперёд, но во втором тайме уступили — 1:2. Этот результат мог выбить команду из колеи, однако в третьем туре Кот-д’Ивуар спокойно разобрался с Кюрасао — 2:0. В итоге второе место в группе E, шесть очков и разница мячей 4:2.
Кот-д’Ивуар подходит к этому чемпионату мира в статусе национальной команды с недавней большой победой и поражением. В феврале 2024 года ивуарийцы выиграли Кубок африканских наций на домашнем турнире, а на Кубке Африки 2025 года уже в ранге действующих чемпионов остановились в четвертьфинале, уступив Египту. На нынешнем мундиале команда Эмерса Фаэ показала, что умеет давать результат не только на уровне африканских турниров.
А что у норвежцев? Они начали мундиаль очень громко, подарив праздник футбола. В первом туре скандинавы разгромили Ирак — 4:1, а Холанн оформил дубль в дебютном для себя матче на мундиале. Затем была победа над Сенегалом со счётом 3:2, и снова дважды отличился главный бомбардир команды. После двух встреч у Норвегии уже было 6 очков и гарантированное место в плей-офф. На этом фоне тренер Столе Сольбаккен решился на масштабную ротацию во встрече с Францией. Без большинства лидеров национальная команда проиграла со счетом 1:4, абсолютно по делу.
Главным игроком сборной Норвегии, безусловно, является Эрлинг Холанн. Четыре гола в двух матчах группового этапа говорят о том, что остальные футболисты национальной команды готовы подстраиваться под своего лидера на поле. Против Ирака и Сенегала он был безжалостен в завершении, а пропущенный матч с Францией должен дать ему дополнительную свежесть. Защитникам Кот-д’Ивуара во главе с Усманом Диоманде придётся не просто держать дистанцию, а не терять концентрацию ни на секунду.
Перспективы Норвегии в плей-офф напрямую зависят от того, окажется ли решение Сольбаккена правильным. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин вообще раскритиковал отказ норвежцев от борьбы за первое место в группе и сказал, что «футбол за такое накажет». Логика в том, что национальная команда сознательно выбрала стартовать в плей-офф со второго места и выбрала сборную Кот-д’Ивуара. Победа станет доказательством грамотной стратегии, а вылет превратит матч с Францией в главный просчет всего турнира.
Слово прогнозисту: Редактор отдела футбола LiveSport.Ru Никита Головахин считает, что сборные не будут отсиживаться в обороне, сделав ставку на тотал голов 2.5 больше за 1.89.
Ставить будильник?
⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Иначе и не может быть, ведь сборная Норвегии специально хотела попасть на этого африканского соперника. Теперь мы посмотрим, как они будут противостоять Кот-д'Ивуару.
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
Франция — Швеция
00:00 мск, Ист Рутерфорд
Франция подходит к этой встрече как команда, у которой почти не видно слабых мест в атаке. У Дидье Дешама есть Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Дезире Дуэ и другие игроки, способные вскрывать любую оборону. Швеция не может ответить такой же глубиной состава, однако скандинавы умеют терпеть, быстро переходят из обороны в атаку и располагают связкой Александера Исака и Виктора Дьекереша. Формально здесь все говорит в пользу французов, но в плей-офф может случиться всякое.
Групповой этап мундиаля сборная Франции прошла без потерь. Подопечные Дешама обыграли Сенегал со счетом 3:1, затем уверенно разобрались с Ираком — 3:0, а в решающем матче за первое место в группе разгромили Норвегию — 4:1. Французы забили десять мячей в трех играх, а еще в этой сборной нет зависимости от одной звезды, привет болельщикам сборных Аргентины и Португалии. Против Сенегала ярко выглядел Олисе, с Ираком дважды отличился Мбаппе, а матч с норвежцами превратился в вечер Дембеле, оформившего хет-трик еще до перерыва. У французов сумасшедшая атака, которая может наказывать буквально за каждую ошибку.
Безусловно, у сборной Франции особо выделяется Килиан Мбаппе. В первых двух матчах турнира он оформил два дубля и снова стал центром любой атаки команды Дешама. Даже когда он не забивает, соперник вынужден держать рядом с ним нескольких защитников, а это открывает зоны для Дембеле, Олисе и Дуэ. Шведам придется обороняться очень грамотно, ведь у французов есть несколько вариантов для атаки.
Сборная Швеции и вовсе чуть не пролетела мимо плей-офф мундиаля, хотя все начиналось очень хорошо. Старт получился почти безупречным, победа над Тунисом со счетом 5:1, голы Исака и Дьекереша, два точных удара Ясина Аяри. Затем команда Грэма Поттера попала под голландцев и получила зеркальные 1:5. После такого поражения шведам нужно было не только исправлять турнирную ситуацию, но и возвращать себе уверенность. В третьем туре со сборной Японии скандинавы уступали в счете, но Антони Эланга быстро восстановил равновесие. Ничья 1:1 оставила Швецию третьей в группе, однако четырёх очков хватило для выхода в плей-офф.
Отдельная история — это то, как национальная команда в целом попала на мундиаль. Сборная Швеции провалила основную квалификационную кампанию к чемпионату мира, рассталась с Йоном Даль Томассоном и получила шанс через результаты в Лиге наций. Уже при Поттере шведы прошли стыковые матчи и добрались до мундиаля. Теперь сборной Швеции придется выйти на поле против одной из лучших сборных мира, скандинавы точно не будут считаться фаворитами противостояния.
Перспективы Франции в плей-офф действительно выглядят очень серьёзно. У национальной команды есть опыт чемпионского турнира 2018 года, финала ЧМ-2022 и глубина состава, которую сложно найти у других фаворитов. При этом, провал возможен не потому, что французам не хватает класса, а потому, что им может не хватить терпения. Швеция, очевидно, будет готовиться к низкому блоку, контратакам и стандартам. Если Франция начнет слишком торопиться, потеряет баланс и позволит Исаку или Дьекерешу получать мяч на скорости, идеальный расклад быстро исчезнет.
Слово прогнозисту: Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста заявил, что номинальные хозяева поля начнут встречу активно, сделав ставку на победу сборной Франции в 1-м тайме с форой (-1) за 2.49.
Ставить будильник?
⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Вы шутите? Если бы была возможность заполнить весь материал будильниками, точно бы сделал это. Интереснейший матч, где Мбаппе будет творить историю в очередной раз.
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
Мексика — Эквадор
04:00 мск, Мехико
Мексиканцы на этом мундиале удивляют, они выиграли все три матча, не пропустили ни одного мяча и проведут встречу на «Ацтеке», где шум трибун давно стал частью футбольной тактики. Эквадор выгрыз путевку в плей-офф чемпионата мира буквально зубами у немцев. У этой южноамериканской национальной команды стальной характер, с ними шутки плохи.
Сборная Мексики оформила выход в плей-офф мундиаля одной из первых. Команда Хавьера Агирре начала домашний чемпионат мира с победы над ЮАР — 2:0, затем в более закрытой встрече обыграла Южную Корею — 1:0, а в третьем туре разгромила Чехию со счетом 3:0. Девять очков, шесть забитых мячей и ноль пропущенных — это очень достойные цифры, которыми никто на этом мундиале не может похвастаться. Мексиканцы очень грамотно контролировали игру в каждом матче.
У сборной Эквадора начались проблемы уже в первом туре чемпионата мира. В тот момент, когда национальная команда уступила Кот-д’Ивуару (0:1), складывалось впечатление, что у нее ничего не получится, а потом случилась еще и ничья со сборной Кюрасао (0:0). Перед встречей с Германией Эквадор был близок к вылету, однако именно в самый тяжёлый момент показал характер. Немцы быстро открыли счёт, но Нильсон Ангуло сравнял его, а Гонсало Плата принёс южноамериканцам победу — 2:1. Эта игра стала сенсацией, ведь эквадорцы запрыгнули в последний вагон плей-оффного поезда мундиаля.
У эквадорцев стоит обратить внимание на опорного полузащитника Мойсеса Кайседо. Этот футболист проделывает колоссальную работу на своей половине поля. Против Германии его работа в центре помогла Эквадору не развалиться после раннего пропущенного мяча. В Мехико ему придется выдержать, вероятно, самый тяжелый матч на турнире, ведь против него будут и активная мексиканская полузащита.
А кто сияет у мексиканцев? На самом деле, можно выделить всю национальную команду целиком, ведь их результаты пока безупречны, но именно Хулиан Киньонес забил первый гол турнира в матче с ЮАР, а затем отличился в разгроме Чехии. В матче против сборной Эквадора именно он может стать ключевой фигурой, ведь надо будет вскрыть очень организованную оборону. Один удачный рывок Киньонеса может вынудить соперника отказаться от высокого прессинга.
Перспективы Мексики в плей-офф не стоит недооценивать. Да, эта сборная не входит в главный круг фаворитов чемпионата мира, но у нее есть редкое преимущество — первые два матча на вылет она может провести на «Ацтеке». В группе мексиканцы уже привыкли к полю, ритму и поддержке стадиона. На чемпионатах мира Мексика еще не проигрывала на этой арене, а победа над Эквадором даст ей шанс остаться дома и в 1/8 финала. Однако, эквадорцы уже показали в матче против Германии, что умеют наказывать соперника, который считает игру решенной раньше времени.
Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Линар Мансуров верит в то, что сборные проведут равный поединок, сделав ставку на ничейный результат в основное время за 3.10.
Ставить будильник?
⏰ — один будильник из трех. Да, вот так радикально. Предлагаю выспаться именно во время этого матча. Сейчас расскажу, что там будет — Эквадор будет обороняться и терпеть-терпеть-терпеть, а мексиканцы будут давить-давить-давить. В итоге либо хозяева турнира додавят, либо африканцы дотерпят. Спокойной ночи.
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
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