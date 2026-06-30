Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня первый раунд плей-офф — три матча 1/16 финала.

Кот-д'Ивуар — Норвегия

20:00 мск, Арлингтон

Африканская сборная довольно уверенно прошла групповой этап чемпионата мира, заняв 2-е место в группе Е и пропустив вперед только немцев. Норвежцы также без больших трудностей пробились в плей-офф мундиаля, но последний матч против сборной Франции насторожил. У скандинавов могут быть проблемы в предстоящем поединке. Почему? Давайте разбираться...

Кот-д’Ивуар заставил понервничать своих болельщиков на групповой стадии. Стартовая победа над Эквадором со счётом 1:0 была добыта в самой концовке: Амад Диалло забил на 90-й минуте и превратил равный матч в важнейшие три очка. Затем ивуарийцы достойно выглядели против Германии, даже выходили вперёд, но во втором тайме уступили — 1:2. Этот результат мог выбить команду из колеи, однако в третьем туре Кот-д’Ивуар спокойно разобрался с Кюрасао — 2:0. В итоге второе место в группе E, шесть очков и разница мячей 4:2.

Кот-д’Ивуар подходит к этому чемпионату мира в статусе национальной команды с недавней большой победой и поражением. В феврале 2024 года ивуарийцы выиграли Кубок африканских наций на домашнем турнире, а на Кубке Африки 2025 года уже в ранге действующих чемпионов остановились в четвертьфинале, уступив Египту. На нынешнем мундиале команда Эмерса Фаэ показала, что умеет давать результат не только на уровне африканских турниров.

А что у норвежцев? Они начали мундиаль очень громко, подарив праздник футбола. В первом туре скандинавы разгромили Ирак — 4:1, а Холанн оформил дубль в дебютном для себя матче на мундиале. Затем была победа над Сенегалом со счётом 3:2, и снова дважды отличился главный бомбардир команды. После двух встреч у Норвегии уже было 6 очков и гарантированное место в плей-офф. На этом фоне тренер Столе Сольбаккен решился на масштабную ротацию во встрече с Францией. Без большинства лидеров национальная команда проиграла со счетом 1:4, абсолютно по делу.

Главным игроком сборной Норвегии, безусловно, является Эрлинг Холанн. Четыре гола в двух матчах группового этапа говорят о том, что остальные футболисты национальной команды готовы подстраиваться под своего лидера на поле. Против Ирака и Сенегала он был безжалостен в завершении, а пропущенный матч с Францией должен дать ему дополнительную свежесть. Защитникам Кот-д’Ивуара во главе с Усманом Диоманде придётся не просто держать дистанцию, а не терять концентрацию ни на секунду.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Перспективы Норвегии в плей-офф напрямую зависят от того, окажется ли решение Сольбаккена правильным. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин вообще раскритиковал отказ норвежцев от борьбы за первое место в группе и сказал, что «футбол за такое накажет» . Логика в том, что национальная команда сознательно выбрала стартовать в плей-офф со второго места и выбрала сборную Кот-д’Ивуара. Победа станет доказательством грамотной стратегии, а вылет превратит матч с Францией в главный просчет всего турнира.

Слово прогнозисту: Редактор отдела футбола LiveSport.Ru Никита Головахин считает, что сборные не будут отсиживаться в обороне, сделав ставку на тотал голов 2.5 больше за 1.89.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Иначе и не может быть, ведь сборная Норвегии специально хотела попасть на этого африканского соперника. Теперь мы посмотрим, как они будут противостоять Кот-д'Ивуару.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Франция — Швеция

00:00 мск, Ист Рутерфорд

Франция подходит к этой встрече как команда, у которой почти не видно слабых мест в атаке. У Дидье Дешама есть Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Дезире Дуэ и другие игроки, способные вскрывать любую оборону. Швеция не может ответить такой же глубиной состава, однако скандинавы умеют терпеть, быстро переходят из обороны в атаку и располагают связкой Александера Исака и Виктора Дьекереша. Формально здесь все говорит в пользу французов, но в плей-офф может случиться всякое.

Групповой этап мундиаля сборная Франции прошла без потерь. Подопечные Дешама обыграли Сенегал со счетом 3:1, затем уверенно разобрались с Ираком — 3:0, а в решающем матче за первое место в группе разгромили Норвегию — 4:1. Французы забили десять мячей в трех играх, а еще в этой сборной нет зависимости от одной звезды, привет болельщикам сборных Аргентины и Португалии. Против Сенегала ярко выглядел Олисе, с Ираком дважды отличился Мбаппе, а матч с норвежцами превратился в вечер Дембеле, оформившего хет-трик еще до перерыва. У французов сумасшедшая атака, которая может наказывать буквально за каждую ошибку.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Безусловно, у сборной Франции особо выделяется Килиан Мбаппе. В первых двух матчах турнира он оформил два дубля и снова стал центром любой атаки команды Дешама. Даже когда он не забивает, соперник вынужден держать рядом с ним нескольких защитников, а это открывает зоны для Дембеле, Олисе и Дуэ. Шведам придется обороняться очень грамотно, ведь у французов есть несколько вариантов для атаки.

Сборная Швеции и вовсе чуть не пролетела мимо плей-офф мундиаля, хотя все начиналось очень хорошо. Старт получился почти безупречным, победа над Тунисом со счетом 5:1, голы Исака и Дьекереша, два точных удара Ясина Аяри. Затем команда Грэма Поттера попала под голландцев и получила зеркальные 1:5. После такого поражения шведам нужно было не только исправлять турнирную ситуацию, но и возвращать себе уверенность. В третьем туре со сборной Японии скандинавы уступали в счете, но Антони Эланга быстро восстановил равновесие. Ничья 1:1 оставила Швецию третьей в группе, однако четырёх очков хватило для выхода в плей-офф.

Отдельная история — это то, как национальная команда в целом попала на мундиаль. Сборная Швеции провалила основную квалификационную кампанию к чемпионату мира, рассталась с Йоном Даль Томассоном и получила шанс через результаты в Лиге наций. Уже при Поттере шведы прошли стыковые матчи и добрались до мундиаля. Теперь сборной Швеции придется выйти на поле против одной из лучших сборных мира, скандинавы точно не будут считаться фаворитами противостояния.

Перспективы Франции в плей-офф действительно выглядят очень серьёзно. У национальной команды есть опыт чемпионского турнира 2018 года, финала ЧМ-2022 и глубина состава, которую сложно найти у других фаворитов. При этом, провал возможен не потому, что французам не хватает класса, а потому, что им может не хватить терпения. Швеция, очевидно, будет готовиться к низкому блоку, контратакам и стандартам. Если Франция начнет слишком торопиться, потеряет баланс и позволит Исаку или Дьекерешу получать мяч на скорости, идеальный расклад быстро исчезнет.

Слово прогнозисту: Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста заявил, что номинальные хозяева поля начнут встречу активно, сделав ставку на победу сборной Франции в 1-м тайме с форой (-1) за 2.49.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Вы шутите? Если бы была возможность заполнить весь материал будильниками, точно бы сделал это. Интереснейший матч, где Мбаппе будет творить историю в очередной раз.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Мексика — Эквадор

04:00 мск, Мехико

Мексиканцы на этом мундиале удивляют, они выиграли все три матча, не пропустили ни одного мяча и проведут встречу на «Ацтеке», где шум трибун давно стал частью футбольной тактики. Эквадор выгрыз путевку в плей-офф чемпионата мира буквально зубами у немцев. У этой южноамериканской национальной команды стальной характер, с ними шутки плохи.

Сборная Мексики оформила выход в плей-офф мундиаля одной из первых. Команда Хавьера Агирре начала домашний чемпионат мира с победы над ЮАР — 2:0, затем в более закрытой встрече обыграла Южную Корею — 1:0, а в третьем туре разгромила Чехию со счетом 3:0. Девять очков, шесть забитых мячей и ноль пропущенных — это очень достойные цифры, которыми никто на этом мундиале не может похвастаться. Мексиканцы очень грамотно контролировали игру в каждом матче.

У сборной Эквадора начались проблемы уже в первом туре чемпионата мира. В тот момент, когда национальная команда уступила Кот-д’Ивуару (0:1), складывалось впечатление, что у нее ничего не получится, а потом случилась еще и ничья со сборной Кюрасао (0:0). Перед встречей с Германией Эквадор был близок к вылету, однако именно в самый тяжёлый момент показал характер. Немцы быстро открыли счёт, но Нильсон Ангуло сравнял его, а Гонсало Плата принёс южноамериканцам победу — 2:1. Эта игра стала сенсацией, ведь эквадорцы запрыгнули в последний вагон плей-оффного поезда мундиаля.

У эквадорцев стоит обратить внимание на опорного полузащитника Мойсеса Кайседо. Этот футболист проделывает колоссальную работу на своей половине поля. Против Германии его работа в центре помогла Эквадору не развалиться после раннего пропущенного мяча. В Мехико ему придется выдержать, вероятно, самый тяжелый матч на турнире, ведь против него будут и активная мексиканская полузащита.

А кто сияет у мексиканцев? На самом деле, можно выделить всю национальную команду целиком, ведь их результаты пока безупречны, но именно Хулиан Киньонес забил первый гол турнира в матче с ЮАР, а затем отличился в разгроме Чехии. В матче против сборной Эквадора именно он может стать ключевой фигурой, ведь надо будет вскрыть очень организованную оборону. Один удачный рывок Киньонеса может вынудить соперника отказаться от высокого прессинга.

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Перспективы Мексики в плей-офф не стоит недооценивать. Да, эта сборная не входит в главный круг фаворитов чемпионата мира, но у нее есть редкое преимущество — первые два матча на вылет она может провести на «Ацтеке». В группе мексиканцы уже привыкли к полю, ритму и поддержке стадиона. На чемпионатах мира Мексика еще не проигрывала на этой арене, а победа над Эквадором даст ей шанс остаться дома и в 1/8 финала. Однако, эквадорцы уже показали в матче против Германии, что умеют наказывать соперника, который считает игру решенной раньше времени.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Линар Мансуров верит в то, что сборные проведут равный поединок, сделав ставку на ничейный результат в основное время за 3.10.

Ставить будильник?

⏰ — один будильник из трех. Да, вот так радикально. Предлагаю выспаться именно во время этого матча. Сейчас расскажу, что там будет — Эквадор будет обороняться и терпеть-терпеть-терпеть, а мексиканцы будут давить-давить-давить. В итоге либо хозяева турнира додавят, либо африканцы дотерпят. Спокойной ночи.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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