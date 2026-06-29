1 июля в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Франция и Швеция. Начало встречи — 00:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.78.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Франция

Турнирное положение: сборная Франции уверенно выиграла группу I, набрав 9 очков в 3 матчах.

Последние матчи: в 3‑м туре Франция разгромила своего главного конкурента — команду Норвегии со счётом 4:1. Главным героем встречи стал Усман Дембеле, оформивший хет‑трик ещё до перерыва. Четвёртый мяч на счету Дезире Дуэ. Ранее был разгромлен Ирак (3:0) и случилась уверенная победа над Сенегалом (3:1).

Не сыграют: все лидеры в строю.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: видно, что подопечные Дидье Дешама прибавляют с каждым туром в физическом плане и включают легко запредельные скорости. Финалист ЧМ‑2022 явно достоин достичь большего на этом мундиале, а состав у команды сейчас намного сбалансированнее и более голоден до побед.

Швеция

Турнирное положение: сборная Швеции отобралась в плей‑офф с 3‑го места в группе F, набрав 4 очка.

Последние матчи: в игре третьего тура Швеция сыграла вничью с Японией (1:1). Игра получилась очень тяжёлой для шведов: соперник выглядел лучше, владел инициативой на поле и первым открыл счёт, но «Тре крунур» быстро смогли отыграться благодаря голу Эланги, а затем отбились в конце. До этого было разгромное поражение от Нидерландов (1:5) и лёгкая победа над Тунисом (5:1).

Не сыграют: травмированы — Хин (з), Линделёф (з).

Состояние команды: пока Швеция Грэма Поттера оставляет неоднозначное впечатление на турнире. Сначала она порадовала яркой игрой против Туниса, потом безвольным выступлением с Нидерландами, а потом показала характер с Японией.

На что ставят в матче Франция — Швеция Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Швеция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В 2020 году в Лиге наций Франция была сильнее (1:0, 4:2).

В 2017 году в отборе на ЧМ‑2018 Швеция дома победила со счётом 2:1.

А до этого в том же отборе в 2016 году Франция была сильнее на своём поле — 2:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Франции дают 1,28, а на Швецию — 11,0; ничью букмекеры оценивают в 5,90.

Тотал меньше 3,5 идёт за 1,62, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,33.

Прогноз: конечно, Франция сейчас на две, а то и три головы сильнее Швеции, а Дешам отлично подготовил своих футболистов к турниру, чего не скажешь о Поттере. Если трёхцветные сыграют даже на 50–60 % от своих возможностей, то тут будет уверенная победа. Тем более у Швеции нарисовались проблемы в обороне.

1.78 Франция выиграет с форой -1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч Франция — Швеция принесёт прибыль 780₽, общая выплата — 1780₽

Основная ставка: победа Франции с форой −1,5 за 1,78.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант. Наверняка Франция включит скорости с самого начала, чтобы быстро сделать результат и сберечь силы на будущие победы.

2.49 Победа Франции с форой -1 в первом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч Франция — Швеция принесёт чистый выигрыш 1490₽, общая выплата — 2490₽

Дополнительная ставка: Франция выиграет первый тайм с форой −1 за 2,49.