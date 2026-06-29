1 июля в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Швеция. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.50.
Франция
Турнирное положение: «Трехцветные» прогнозируемо ходят в числе фаворитов Мундиаля. Команда финишировала на 1-м месте в своей группе, набрав 9 очков.
При этом Франция в трех матчах наколотила 10 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь дважды. Причем Килиан Мбаппе пока забил четыре мяча.
Последние матчи: В заключительном туре группового этапа французы разгромили Норвегию (4:1). Причем быстрый хет-трик оформил Усман Дембеле.
До того «трехцветные» легко переиграли Ирак (3:0). Плюс поединок с Сенегалом завершился уверенной викторией (3:1).
В пяти своих последних матчах Франция победила 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: серия из четырех побед кряду окрыляет подопечных Дидье Дешама. Плюс лазарет команды фактически пустеет, а это, как ни крути, кадровый маневр!
И уж точно «трехцветные» постараются как можно скорее вскрыть оборону скандинавов. Вот только оппонент на сей раз у команды уж очень ершистый, к тому же отлично умеющий контратаковать…
Швеция
Турнирное положение: Шведы натужно пролезли в плей-офф чемпионата мира. Команда в турнирной таблице своей группы заняла третью строчку.
Причем Швеция в трех турах разжилась 4 очками. Забили скандинавы 7 мячей в ворота соперников при семи же пропущенных. Да и Александер Исак с Виктором Дьёкерешем пока отличились лишь по разу.
Последние матчи: последний тур группового этапа для команды получился удачным. Шведы не уступили японцам (1:1).
А вот до того команда была разгромлена голландцами (1:5). Притом, что в стартовом туре Мундиаля скандинавы вынесли Тунис (5:1).
В своих пяти последних матчах Швеция добыла одну победу. В этих поединках команда отличилась 10 результативными ударами, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: Шведы в двух последних матчах пропустили шесть мячей. Подбор игроков по именам у команды приличный, вот только тылы крайне ненадежны.
Нет сомнений, что «тре крунур» будет действовать вторым номером. Быстроногий Виктор Дьёкереш как рыба в воде чувствует себя в контригре.
При этом команда традиционно неудачно противостоит французам. Так что с мотивацией на матч с одним из фаворитов турнира проблем точно не будет. А уж Исак с Дьёкерешем что-то, да придумают!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.00, а победа шведов — в 10.00.
Букмекеры предлагают рассмотреть ТБ 2.5 за 1.50, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.63.
Прогноз: Шведы прекрасно чувствуют себя в игре вторым номером, к тому же со стороны французов может случиться некая недооценка соперника.
Ставка: Проход Швеции за 6.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время соперники распишут паритет.
Ставка: Ничья за 6.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Трехцветные» слишком зависимы от формы своего вожака Мбаппе
- Шведы в трех турах группового этапа забили 7 мячей
- Шведы уже 9 лет не могут обыграть «трехцветных», и явно мотивированы прервать столь неприятную для себя статистику
- Франция пропускала в двух из трех матчей группового этапа
- Скандинавы превосходно выглядят в игре вторым номером