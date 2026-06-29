дерзкая ставка за 6.50 на матч ЧМ-2026

1 июля в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Швеция. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.50.

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Франция

Турнирное положение: «Трехцветные» прогнозируемо ходят в числе фаворитов Мундиаля. Команда финишировала на 1-м месте в своей группе, набрав 9 очков.

При этом Франция в трех матчах наколотила 10 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь дважды. Причем Килиан Мбаппе пока забил четыре мяча.

Последние матчи: В заключительном туре группового этапа французы разгромили Норвегию (4:1). Причем быстрый хет-трик оформил Усман Дембеле.

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До того «трехцветные» легко переиграли Ирак (3:0). Плюс поединок с Сенегалом завершился уверенной викторией (3:1).

В пяти своих последних матчах Франция победила 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: серия из четырех побед кряду окрыляет подопечных Дидье Дешама. Плюс лазарет команды фактически пустеет, а это, как ни крути, кадровый маневр!

И уж точно «трехцветные» постараются как можно скорее вскрыть оборону скандинавов. Вот только оппонент на сей раз у команды уж очень ершистый, к тому же отлично умеющий контратаковать…

Швеция

Турнирное положение: Шведы натужно пролезли в плей-офф чемпионата мира. Команда в турнирной таблице своей группы заняла третью строчку.

Причем Швеция в трех турах разжилась 4 очками. Забили скандинавы 7 мячей в ворота соперников при семи же пропущенных. Да и Александер Исак с Виктором Дьёкерешем пока отличились лишь по разу.

Последние матчи: последний тур группового этапа для команды получился удачным. Шведы не уступили японцам (1:1).

А вот до того команда была разгромлена голландцами (1:5). Притом, что в стартовом туре Мундиаля скандинавы вынесли Тунис (5:1).

В своих пяти последних матчах Швеция добыла одну победу. В этих поединках команда отличилась 10 результативными ударами, пропустив в свои ворота 12.

Состояние команды: Шведы в двух последних матчах пропустили шесть мячей. Подбор игроков по именам у команды приличный, вот только тылы крайне ненадежны.

Нет сомнений, что «тре крунур» будет действовать вторым номером. Быстроногий Виктор Дьёкереш как рыба в воде чувствует себя в контригре.

При этом команда традиционно неудачно противостоит французам. Так что с мотивацией на матч с одним из фаворитов турнира проблем точно не будет. А уж Исак с Дьёкерешем что-то, да придумают!

На что ставят в матче Франция — Швеция Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Швеция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.00, а победа шведов — в 10.00.

Букмекеры предлагают рассмотреть ТБ 2.5 за 1.50, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: Шведы прекрасно чувствуют себя в игре вторым номером, к тому же со стороны французов может случиться некая недооценка соперника.

6.50 Проход Швеции Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 6.50 на матч Франция — Швеция принесёт чистый выигрыш 5500₽, общая выплата — 6500₽

Ставка: Проход Швеции за 6.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время соперники распишут паритет.

6.00 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч Франция — Швеция позволит вывести на карту выигрыш 5000₽, общая выплата — 6000₽

Ставка: Ничья за 6.00.

Пять причин, почему ставка зайдет