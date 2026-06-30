В среду, 1 июля, сборные Франции и Швеции сыграют между собой в рамках 1/16 финала Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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23:45 До стартового свистка остается 15 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

23:40 Сегодня в Ист-Ратерфорде комфортная футбольная погода, во время матча температура будет около +23℃.

23:35 Главным арбитром встречи назначен Данни Маккели из Нидерландов.

23:30 Стартовый состав Франции: Меньян Майк, Кунде Жюль, Упамекано Дайо, Салиба Вильям, Динь Люка, Тчуамени Орельен, Рабьо Адриен, Дембеле Усман, Олисе Майкл, Баркола Бредли, Мбаппе Килиан.

23:25 Стартовый состав Швеции: Зеттерстрем Якоб Видель, Лагербильке Густав, Линделёф Виктор, Гудмундссон Габриэль, Свенссон Даниэль, Бергвалль Лукас, Аяри Ясин, Страуд Эллиот, Эланга Энтони, Дьёкереш Виктор, Исак Александр.

23:20 Сегодняшний матч пройдет в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум», который вмещает 82 566 зрителей.

23:15 Команда Дидье Дешама приехала на турнир в статусе одного из главных фаворитов и ставит перед собой исключительно максимальную цель — завоевание золотых медалей. Для Дешама это последний ЧМ у руля «трехцветных», поэтому мотивация игрока и тренера запредельная.

23:10 Франция блестяще провела групповой этап ЧМ-2026, набрав максимальные девять очков в группе I. В стартовом туре подопечные Дидье Дешама уверенно обыграли Сенегал со счетом 3:1, после чего разгромили сборную Ирака, забив три безответных мяча. В заключительном матче квартета французы не оставили шансов Норвегии, победив со счетом 4:1 благодаря великолепной форме атакующей линии во главе с Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.

23:05 После пропуска ЧМ-2022 шведы под руководством Грэма Поттера уже добились важного успеха, выйдя в плей-офф. Их цель — доказать, что они способны на равных конкурировать с топ-сборными и совершить главную сенсацию этой стадии турнира.

23:00 Сборная Швеции преодолела групповой этап ЧМ-2026 с большими трудностями, заняв третье место в квартете F с четырьмя очками. Скандинавы мощно стартовали с разгрома сборной Туниса со счетом 5:1, однако во втором туре потерпели сокрушительное поражение от Нидерландов со счетом 1:5. В решающем третьем матче подопечные Грэма Поттера проявили характер и сумели вырвать ничью 1:1 у крепкой сборной Японии, что и гарантировало им путевку в 1/16 финала.

22:55 Историческое преимущество находится на стороне французской сборной. Всего команды провели между собой 23 матча. Последняя очная дуэль состоялась 17 ноября 2020 года в рамках Лиги наций УЕФА, и тогда Франция победила со счетом 4:2.

22:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Чемпионата мира 2026 Франция — Швеция. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.