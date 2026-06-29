Сколько Мбаппе, Дембеле и компания забьют Швеции?

прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026, ставка за 1.80

1 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Франция и Швеция. Начало встречи — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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Франция

Турнирное положение: Франция атакующим катком прошлась по своим соперникам в группе мундиаля, что позволило ей набрать максимум очков.

Команда на три балла опередила своего ближайшего преследователя Норвегию, а также на шесть пунктов — третий Сенегал и на девять — аутсайдера квартета Ирак.

Последние матчи: в последнем туре «Ле Блё» не встретили сопротивления со стороны сильной Новергии, которую разгромили 4:1.

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Ранее в предыдущем туре группового раунда чемпионата мира сборная также одержала крупную победу, но теперь не пропустила от Ирака — 3:0.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, где все, кроме одного были официальными, Франция выиграла с общей разницей 13-3.

Логично, что столь мощный ход коллектива будет трудно остановить даже более сильной сборной, чем Швеция, но даже если это вдруг произойдёт, нас наверняка ожидает результативная игра.

Килиан Мбаппе и Усман Дембеле — лучшие бомбардиры команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Швеция

Турнирное положение: Швеция с немалыми приключениями пробилась в 1/16 финала, ведь заняла в своём квартете только третье место с четырьмя очками.

Команда проиграла три балла победителю группы Нидерландам и один пункт — второй в таблице Японии, а также на четыре очка опередила аутсайдера Тунис.

Последние матчи: оформить путёвку в плей-офф мирового форума скандинавам позволила мировая против Японии (1:1), где им пришлось отыгрываться по ходу поединка.

Поволноваться сборную за свои дальнейшие перспективы на турнире вынудило поражение во втором туре от Нидерландов (1:5), которые пятью голами значительно подпортили её показатели.

Не сыграют: травмирован — Хин, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах — официальных и контрольных — Швеция выиграла лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

Такая форма заставляет сомневаться, что сборной удастся остановить явного фаворита дуэли и совершить сенсацию, но попить крови у него она, пожалуй, способна.

Ясин Айяри и Энтони Эланга — лучшие бомбардиры команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

На что ставят в матче Франция — Швеция Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Швеция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырёх последних матчах Франция забивала больше двух голов

в девяти последних матчах Швеция забивала

в шести из семи последних матчей Швеции забивали больше трёх голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья — в 6.33, успех Швеции — в 11.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.52 и 2.60.

Прогноз: в шести из семи последних матчей Швеции забивали больше трёх мячей. Так было и в предыдущем поединке этих сборных.

При этом такой же сценарий был реализован и в трёх из четырёх последних матчей Франции.

1.80 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Франция — Швеция принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, поскольку так было в шести из семи последних матчей Швеции.

2.30 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Франция — Швеция принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30