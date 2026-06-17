Франция обыграла Сенегал 3:1 в стартовом матче чемпионата мира, и Килиан Мбаппе оформил дубль — голы №13 и 14 в его карьере на чемпионатах мира. Этим он не только обошёл в списке бомбардиров мировых первенств Лионеля Месси, но и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. 58 голов, в 27 лет. История о том, как мальчик из пригорода Парижа стал рекордсменом — и почему его проект ещё далёк от завершения

Погоня за рекордом

Жюст Фонтен, Мишель Платини, Жан-Пьер Папен, Тьерри Анри, Оливье Жиру. У Франции за годы было немало блестящих атакующих игроков. Но лучшего — по крайней мере по голам — чем Килиан Мбаппе, среди них нет.

Форвард «Реала» стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, обойдя в таблице рекордов Жиру своим 58-м голом за «Трёхцветных», в возрасте всего 27 лет. А дубль в ворота Сенегала (после неуверенного первого тайма Мбаппе во втором полностью преобразился) заодно вывел его на уровень 14-ти голов на чемпионатах мира — всего в двух от рекорда немца Мирослава Клозе, у которого их 16. Кстати, тот же дубль стал маленькой местью за 2002 год, когда сборная Сенегала сенсационно обыграла действующих тогда чемпионов мира французов в матче открытия турнира.

Килиан Мбаппе празднует гол в ворота Сенегала globallookpress.com

Килиан Мбаппе во время матча с Сенегалом globallookpress.com

LiveSport.Ru вёл онлайн-репортаж матча Франция — Сенегал (3:1).

Жиру, работавший на BBC One экспертом на матче Франция — Сенегал, поздравил преемника:

Поздравляю, Килиан! Я счастлив за него. Это закономерно, этого ждали. Он побьёт каждый рекорд — и по матчам, и по голам. Думаю, он легко доберётся до 100 голов и, может быть, побьёт рекорд Клозе на чемпионатах мира. Оливье Жиру бывший нападающий сборной Франции

Свои 58 мячей Мбаппе забил всего в 99 играх за Францию.

«Многие партнёры по команде спрашивают меня о нём, — добавил Жиру. — Для меня это просто амбиции и уверенность. Он знает, куда хочет прийти, он лидер, и уже с юного возраста было видно, как ему легко. Он был зрелым не по годам. Хороший партнёр, невероятный талант и, я думаю, настоящий лидер на поле и вне его».

Величайший в истории Франции?

Французский футбольный эксперт Жюльен Лоран уверен: Мбаппе станет величайшим игроком в истории страны.

У него ещё многое впереди, но если остановиться прямо сейчас, то Зинедин Зидан и Мишель Платини точно остаются двумя лучшими французскими игроками всех времён. А дальше — Мбаппе. Тьерри Анри, Антуан Гризманн и Оливье Жиру уже позади. Жюльен Лоран футбольный эксперт, Франция

«И дело не только в голах, но и в его лидерстве как капитана на поле, в победе на чемпионате мира 2018-го, в хет-трике в финале 2022-го. Я предсказываю, что к концу карьеры он будет номером один. У него впереди как минимум ещё один чемпионат мира после этого и чемпионат Европы — так что он, вероятно, станет величайшим игроком, который у нас когда-либо был».

Список лучших бомбардиров сборной Франции теперь выглядит так:

Килиан Мбаппе — 58

ОливьеЖиру — 57

Тьерри Анри — 51

Антуан Гризманн — 44

Мишель Платини — 41

Цифры и регалии

Дебютировав за сборную в марте 2017 года, свой первый гол Мбаппе забил лишь в четвёртом матче — в отборочной игре чемпионата мира против Нидерландов (4:0). В тот же день, к слову, «Пари Сен-Жермен» договорился об аренде 18-летнего форварда из «Монако» сроком на сезон с опцией выкупа за £165,7 млн. Парижане, разумеется, опцию активировали — сделав Мбаппе самым дорогим тинейджером в истории футбола.

К моменту завершения перехода в столицу он уже был национальным героем. Он возглавил поход Франции к титулу чемпионов мира в 2018-м, став самым молодым французом, забивавшим на чемпионатах мира, и вторым тинейджером после Пеле, забившим в финале мирового первенства. Финишировав в России одним из лучших бомбардиров, Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира.

К чемпионату мира 2022 года в Катаре он уже утвердился в роли талисмана сборной. Тогда, в 23 года, он стал лишь вторым игроком после англичанина Джеффа Хёрста, оформившим хет-трик в финале чемпионата мира, — несмотря на поражение от Аргентины Месси по пенальти.

Проект работает

У Мбаппе — и, что важно, у всей его семьи — всегда было в голове, что форвард должен добраться до вершины мирового футбола. Так родился «Проект Мбаппе».

«Килиан — это только школа и футбол, — рассказывает друг детства Райан Вийанга в документальном фильме BBC Sport под названием Mbappe. — Школа, футбол, дом».

Он родился на окраине Парижа, в пригороде Бонди, в 1998 году — всего через пять месяцев после того, как Франция впервые выиграла чемпионат мира. Из окон семейной квартиры были видны футбольные поля клуба «Бонди», где его отец Вильфрид был игроком, ставшим тренером.

Килиан Мбаппе во время матча с Сенегалом globallookpress.com

Килиан Мбаппе во время матча с Сенегалом globallookpress.com

Килиан Мбаппе во время матча с Сенегалом globallookpress.com

Килиан Мбаппе во время матча с Сенегалом globallookpress.com

«Килиан уже опережал многих других игроков в "Бонди", — говорит Вийанга. — Он был развит не по возрасту и хотел играть с лучшими. Это было его строгое правило — играть с лучшими».

Лоран добавляет: «Ребёнком он выучил "Марсельезу" в три года — просто чтобы быть готовым спеть её, когда придёт первый вызов в сборную».

Мбаппе, чья мать Файза Ламари — бывшая профессиональная гандболистка, развешивал у себя фотографии своего кумира Криштиану Роналду и пересматривал старые записи матчей Зидана. Но самым близким ориентиром был Жирес Кембо Экоко, его приёмный брат, которого отобрали в национальную академию федерации в Клерфонтене за годы до самого Мбаппе. Экоко потом играл за «Ренн» в Лиге 1.

Мэтт Спиро, автор и эксперт по французскому футболу, рассказал BBC Sport:

Поначалу Килиану было непросто в Клерфонтене. Он провёл там два года, и в первый год точно не был лучшим в своей группе. Мбаппе играл на фланге и довольно часто бывал в угрюмом настроении. У него случился скачок роста, кажется, ближе к концу первого года в Клерфонтене, и ко второму году он действительно начал выглядеть серьёзно. Мэтт Спиро футбольный эксперт, Франция

Впрочем, его стремительный взлёт не был сюрпризом — ведь даже Nike пришёл к нему с бесплатными бутсами, когда ему было всего 10 лет . Форвард, за которым с раннего возраста следили крупнейшие клубы Европы, покинул родной Париж ради гламура «Монако» в 14 лет. Он успел побывать в «Челси» и «Реале», но семья Мбаппе твёрдо стояла на том, что сын должен оставаться во Франции в подростковые годы.

В 16 лет и 347 дней он стал самым молодым игроком в истории «Монако» — побив рекорд, установленный Анри в 1994-м, — выйдя на замену на 88-й минуте против «Кана». Три месяца спустя он стал самым молодым бомбардиром клуба, забив свой первый гол на топ-уровне в ворота «Труа» и побив ещё один рекорд, ранее принадлежавший Анри.

«Когда он пробился в "Монако", было видно, насколько уникален его талант, — говорит Лоран. — У нас были отличные молодые игроки и таланты, но в нём есть что-то немного другое».

От эго — к лидеру

Вскоре после прихода в «Монако» Мбаппе и его новым партнёрам дали задание — придумать обложку журнала с собственным изображением на ней. Самым логичным был бы спортивный журнал или, может, национальный еженедельник вроде Paris Match. Выбор Мбаппе? Всемирно известный Time. А заголовок, который он выбрал? El Maestro. Маэстро.

Слева — настоящая обложка журнала Time с Мбаппе после победы на ЧМ-2018. Слева — та, что его попросили придумать в подростковом возрасте LiveSport.Ru

Всего четыре года спустя, приведя Францию к титулу чемпиона мира в России и став вторым после Пеле тинейджером, забившим в финале, эти большие мечты стали реальностью — его лицо действительно появилось на обложке Time.

Именно эта способность видеть большую цель, несмотря на юный возраст, и помогла родиться термину «Проект Мбаппе». Несколько ироничная концепция, при которой детей с раннего возраста интенсивно тренируют в футболе, взорвала соцсети после стремительного взлёта Мбаппе. Её популярность — свидетельство планов, выстроенных семьёй Мбаппе тогда, когда они осознали, каким редким талантом обладает их сын.

В 2017-м Мбаппе стал самым дорогим тинейджером мира, когда отказался от зова «Реала» ради ПСЖ. Мадридцам пришлось ждать своего человека ещё семь лет.

А с таким хайпом неизбежно приходит и эго. «Эго — необходимый драйвер успеха, — сказал BBC Sport бывший директор по результативности ПСЖ Мартин Бюкхайт. — Но всё дело в том, чтобы всё контролировать. У Килиана это получилось не всегда. Но семья, мама и родители точно ему помогали, и их вклад, возможно, больше, чем кажется».

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сделал Мбаппе капитаном команды в 2023. Триумф на ЧМ-2018 был 8 лет назад. Но у Мбаппе всё еще нет двух важных трофеев: победы в Лиге чемпионов и «Золотого мяча».

«Он очень эгоцентричный парень, но как только получил капитанскую повязку, он понял, что должен быть настоящим лидером, — добавил Лоран. — И не только за голы и передачи: я был бы очень удивлён, если он завершит карьеру, не выиграв "Золотой мяч" и хотя бы одну Лигу чемпионов. По части трофейного шкафа его коллекция будет лучше и больше, чем у Зидана и Платини, — как и всё остальное, вроде рекорда бомбардира».

Ложка дёгтя

Рекордный гол Мбаппе за сборную забил на фоне, мягко говоря, турбулентного клубного сезона. В «Реале» его весна вышла бурной: петиция болельщиков, конфликты в раздевалке, развал команды без трофеев и смена тренеров. Его акции как претендента на «Золотой мяч» в текущем клубном сезоне буквально рухнули. . И вот контраст: на клубном уровне сезон обернулся кризисом, а за сборную Мбаппе в первом же матче чемпионата мира переписывает рекорды.

Впрочем, сомнений, что Мбаппе завоюет всё, что только можно, и на уровне клубов, нет ни у кого, кто его давно знает.