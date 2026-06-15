ESPN рассказывает, как игра Майкла Олисе может оказаться определяющей в выступлении сборной Франции на чемпионате мира-2026.

В пятницу во время обеда за большим прямоугольным столом, где обычно едят игроки сборной Франции, можно было увидеть Майкла Олисе, сидящего в одиночестве. Похоже, именно так он чувствует себя наиболее комфортно. Пока остальные только накладывали себе на тарелки любимые блюда, вингер «Баварии» уже начал есть.

«Он любит быть один, и мне это в нём нравится. Он сам по себе, идёт своим путём, и при этом Майкл — невероятный игрок», — рассказал его партнёр по сборной Райан Шерки перед тем, как «Трёхцветные» отправились в США — точнее, в Бостон, где будут базироваться на протяжении всего турнира.

Олисе — особенный человек как на поле, так и за его пределами. Он совсем не похож на типичную суперзвезду: например, старается как можно больше избегать внимания со стороны публики и СМИ. И почти не даёт интервью, потому что не любит много говорить, особенно с журналистами.

Майкл Олисе globallookpress.com

Как вингер сам часто повторяет, все его слова — на футбольном поле. Во французском языке нет точного аналога английского выражения «let your feet do the talking» («пусть за тебя говорят твои ноги»), но если бы он существовал, то наверняка был бы связан с ним. Нет другого игрока, который воплощал бы смысл этого выражения лучше него.

В сборной Франции и среди её болельщиков есть ощущение, что этот чемпионат мира станет турниром Олисе. Уровень, которого тот достиг в этом сезоне в клубе и сборной — будь то 25 голов и 28 ассистов в 57 матчах за «Баварию» (более одного результативного действия за игру в среднем), а также пять голов и один ассист в последних девяти матчах за «Ле Блё», — исключителен.

Экс-форвард «Кристал Пэлас», которому всего 24 года, сейчас не просто один из лучших футболистов мира, но и один из самых определяющих и влияющих на игру.

Взять хотя бы его хет-трик за сборную Франции в последнем товарищеском матче перед чемпионатом мира, где та победила Северную Ирландию (3:1). Олисе показал, насколько разрушительным он может быть как с мячом, так и без него. Вингер был беспощаден в завершении атак, всегда оказывался в нужных местах и неизменно приносил пользу команде.

«Он блистает, полон уверенности в себе и невероятно хладнокровен перед воротами. Нам понадобится именно такой Олисе на протяжении всего турнира. Он очень замкнутый человек, но играет с такой свободой, и сделал всё, чтобы достичь этого уровня», — сказал наставник «Галльских Петухов» Дидье Дешам после сбора команды перед мундиалем.

В матче против Северной Ирландии форвард действовал на правом фланге атаки — так же, как и в «Баварии». Справа он может в полной мере использовать свои сильные стороны и любит смещаться в центр, чтобы влиять на ход игры. Однако так было не всегда.

Дидье Дешам globallookpress.com

Более года перед ЧМ-2026 Дешам использовал Олисе как атакующего полузащитника в центре. В роли «десятки» он получает, безусловно, больше свободы для креатива, но во Франции долго обсуждали то, что, вероятно, лучше оставить его на оптимальной позиции — той самой, где он стал одним из лучших в мире.

Для тренера это приятная проблема, поскольку для успешного выступления «Трёхцветных» на турнире крайне важно найти правильный баланс в атакующей четвёрке, состоящей из Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле, Дезире Дуэ и Олисе. Им необходимо хорошо понимать стиль игры друг друга, чувствовать перемещения партнёров и взаимодействовать так, чтобы максимально использовать свой невероятный атакующий потенциал.

Когда все они находятся в лучшей форме, на этом чемпионате мира нет более сильной атакующей четвёрки. И рулевой «Галльских Петухов» уверен, что его квартет звёзд очень быстро найдёт взаимопонимание.

Дешам был в восторге, когда узнал, что Олисе, родившийся в Лондоне в семье франко-алжирской матери и нигерийско-английского отца, хочет выступать за сборную Франции. У него была возможность выбрать любую из четырёх стран, связанных с его семейными корнями, но он вырос, смотря видеозаписи игры Зинедина Зидана и Тьерри Анри, а также успехов «Ле Блё», которые сделали «золотой дубль» — выиграли чемпионат мира в 1998 году и чемпионат Европы в 2000-м.

Вингер выступал только за юношеские и молодёжные сборные «Трёхцветных», однако Дешам долго не вызывал его в первую команду. За 14 лет работы во главе сборной — после ЧМ-2026 он покинет пост — в распоряжении наставника было огромное количество талантливых игроков, но футболистов такого типа, как Олисе, у него почти не было. Он просто хотел дождаться подходящего момента.

Этот момент наступил в сентябре 2024 года в матче против Италии, завершившемся поражением Франции со счётом 1:3. К тому времени вингер уже впечатлил тренера во время Олимпиады-2024, где «Трёхцветные» максимально использовали его талант на пути к завоеванию серебряных медалей. Теперь перед Дешамом стоит задача найти для него идеальное место в команде, чтобы Олисе помог сборной выиграть третий чемпионат мира в своей истории.

Насколько успешными окажутся его поиски, мы увидим во вторник в матче против Сенегала в Нью-Джерси.