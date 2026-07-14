ESPN проанализировал атакующую игру полуфиналистов ЧМ-2026 — сборных Франции, Испании, Англии и Аргентины.

Несмотря на удивительно непредсказуемый групповой этап и неизменно драматичную серию из трех раундов плей-офф, мы каким-то образом оказались именно там, где все и ожидали увидеть нас еще до старта чемпионата мира 2026 года.

Четыре главных фаворита из каждой части турнирной сетки — Франция, Испания, Англия и Аргентина — подарили нам по-настоящему звездный состав полуфиналов.

Во вторник в Далласе сойдутся Франция и Испания, а в среду в Атланте сразятся Англия и Аргентина.

И если французы до сегодняшнего дня продвигались по турниру относительно спокойно, то каждому из трех остальных полуфиналистов потребовалось проявить максимум мастерства на последних минутах матчей, чтобы удержаться на плаву и добраться до этой стадии. При этом атака у каждого из этой четверки абсолютно уникальна.

Пока мы готовимся к решающим матчам этого турнира, давайте зададимся простым вопросом: как именно каждый из полуфиналистов забивал голы, которые привели их сюда?

Франция: второй гол после контратаки

Голы: Килиан Мбаппе (ЦФ) — 8, Усман Дембеле (ПП) — 5, Брэдли Баркола (ЛП) — 2, Дезире Дуэ (ЛП) — 1.

Ассисты: Майкл Олисе (ЦАП) — 5, Мбаппе — 3, Дембеле — 2, еще четыре игрока — по 1.

xG + xA (ожидаемые голы + ожидаемые ассисты): Мбаппе — 6.3, Олисе — 4.5, Дембеле — 3.0, Баркола — 1.9, Адриен Рабьо (ОП) — 1.4, Дуэ — 1.3, Жан-Филипп Матета (ЦФ) — 1.2, Дайо Упамекано (ЦЗ) — 1.0.

Прогрессивные проходы (владения, завершившиеся голом): Мбаппе — 4, Дуэ — 4, Олисе — 3, Баркола — 2, Дембеле — 2, Тео Эрнандес (ЛЗ) — 2, Жюль Кунде (ПЗ) — 2, Максанс Лакруа (ЦЗ) — 2, еще пять игроков — по 1.

Прогрессивные передачи (владения, завершившиеся голом): Олисе — 6, Мбаппе — 4, Рабьо — 3, Вильям Салиба (ЦЗ) — 3, Орельен Тчуамени (ОП) — 2, еще четыре игрока — по 1.

Выигранные единоборства (владения, завершившиеся голом): Мбаппе — 4, Дуэ — 4, Олисе — 2, Тчуамени — 1.

Ни одна сборная на этом чемпионате мира не забила с контратак больше, чем Франция (3 гола). И все три мяча были забиты в тот момент, когда французы уже вели в счете 1:0: Адриен Рабьо ассистировал Брэдли Баркола в матче с Сенегалом, Килиан Мбаппе помог забить Усману Дембеле в игре с Норвегией, а Майкл Олисе выкатил под удар тому же Баркола во встрече со Швецией.

Более того, их второй гол в ворота Марокко — еще одна совместная работа Мбаппе и Дембеле — формально не классифицировался как контратака, но получился столь же стремительным и вертикальным.

Усман Дембеле globallookpress.com

Гол сборной Франции с огромной долей вероятности так или иначе связан с переходной фазой — выигранная дуэль, быстрый прорыв с мячом на дриблинге или перехват в удобной зоне, после чего моментально вспыхивает острота. Франция всегда атаковала более вертикально, чем другие доминирующие сборные; это лучший способ выжать максимум из Мбаппе, а в лице Дембеле, Баркола или Дезире Дуэ он получил едва ли не самых динамичных партнеров по атакующему трио в своей карьере.

Честно говоря, можно даже поспорить, что главным элементом французской атаки является вовсе не Мбаппе, сколько бы голов он ни забивал.

Олисе пока никак не может настроить прицел в США — он нанес уже 17 ударов с общим весом 2.1 xG, но до сих пор не забил ни разу. Однако в матчах на вылет он совершает в среднем по 16 прогрессивных проходов за игру. Для сравнения: в прошедшем сезоне, когда он буквально разрывал Бундеслигу в составе мюнхенской «Баварии», его средний показатель составлял 10.7.

Майкл Олисе globallookpress.com

И куда бы ни потребовалось сместиться Олисе, чтобы заполнить брешь в атакующих построениях французов, он оказывается именно там.

Когда Францию наконец «прорывает», они уже не могут остановиться. Сенегалу они забили три мяча за 30 минут, Норвегии — три за 25 минут, Швеции — три за 29 минут, а Марокко — два за 6 минут.

Тем не менее, на первый гол у французов порой уходит уйма времени. В конце концов, невозможно эффектно разрывать свободные зоны, если соперник их попросту не оставляет. Им потребовалось 66 минут, чтобы распечатать ворота Сенегала, 70 минут — чтобы дожать Парагвай в 1/8 финала, и 60 минут — против Марокко в четвертьфинале.

Килиан Мбаппе и Усман Дембеле globallookpress.com

Французы всегда находят лазейку, но иногда для этого требуется изнурительная осада (как в матче с Парагваем), а иногда — момент чистого волшебства, вроде победного гола Мбаппе марокканцам.

Этот гол был похож на футбольную версию баскетбольного броска с отклонением. Килиан создал пространство буквально из ничего, но при этом умудрился нанести удар такой силы, что у великолепного вратаря соперников не было шансов.

Полуфинал Испания — Франция будет безумно интересным по миллиону разных причин, но вот одна деталь, которая интригует больше всего: испанцы точно не станут «парковать автобус». Они обороняются через контроль мяча и готовы сделать игру смертельно скучной (и это, поверьте, комплимент), если это поможет держать соперника как можно дальше от их ворот. Пропустив всего один гол в шести матчах, Испания вполне способна заставить Францию много бегать в отборе и тем самым лишить ее атакующих лидеров свежести.

Или же испанцы оставят именно те свободные зоны, которые так обожает караулить Франция, и потерпят крупное поражение. Возможен любой сценарий, и мне уже не терпится это увидеть.

Испания: Ямаль в роли приманки

Голы: Микель Оярсабаль (ЦФ) — 4, Микель Мерино (ЦАП) — 2, еще четыре игрока — по 1.

Ассисты: Марк Кукурелья (ЛЗ) — 2, еще шесть игроков — по 1.

xG + xA: Оярсабаль — 3.7, Ламин Ямаль (ПП) — 2.5, Ферран Торрес (ЛП) — 2.1, Педри (ОП) — 1.9, Дани Ольмо (ЦАП) — 1.9, Мерино — 1.8, Алекс Баэна (ЛП) — 1.7, Кукурелья — 1.5, Родри (ОП) — 1.3, Педро Порро (ПЗ) — 1.2, Фабиан Руис (ЦП) — 1.1.

Прогрессивные проходы (владения, завершившиеся голом): Родри — 3, Пау Кубарси (ЦЗ) — 3, Порро — 2, Педри — 2, еще семь игроков — по 1.

Прогрессивные передачи (владения, завершившиеся голом): Педри — 6, Родри — 3, Кукурелья — 3, Эмерик Ляпорт (ЦЗ) — 2, Порро — 2, Ямаль — 2, еще три игрока — по 1.

Выигранные единоборства (владения, завершившиеся голом): Маркос Льоренте (ПЗ) — 1, Мерино — 1, Оярсабаль — 1, Родри — 1, Торрес — 1.

Восемь голов Испании в шести матчах — это с запасом худший показатель результативности среди всех полуфиналистов. Цифра выглядела бы пугающе, если бы за весь турнир испанцы пропустили больше одного мяча.

Но даже при их колоссальном подборе талантов и практически безошибочной игре «Красная фурия» слишком часто доводила дело до опасной и скользкой концовки. На старте турнира они скатали унылые 0:0 с Кабо-Верде, едва не пропустив шокирующую контратаку на последних минутах. А в матчах на вылет не могли дожать Португалию (в 1/8 финала) и Бельгию (в четвертьфинале) вплоть до 88-й и 91-й минут соответственно.

Оба этих спасительных гола забил вышедший на замену Микель Мерино — история сама по себе красивая. Но Испании явно пошло бы на пользу не ждать победного мяча до самого финального свистка.

Микель Мерино globallookpress.com

Проще говоря, сейчас самое время для Ламина Ямаля наладить чуть более тесную связь с остальной атакующей линией.

Игру Ямаля на этом чемпионате мира сложно оценивать однозначно. Ему всего 19 лет, но он уже стал главным объектом внимания для обороны любого соперника. При этом он по-прежнему лидирует в команде по количеству ударов с весом от 0.2 xG (три), ударам в створ (10), попыткам обыгрыша один в один (48, при этом ни у кого другого в сборной нет больше 13), выигранным единоборствам на газоне (36), заработанным фолам (семь), фолам в финальной трети поля (три) и точным навесам (шесть). Он также идет вторым по средней дистанции продвижения мяча на дриблинге (6.1 метра), перехватам в финальной трети (восемь) и, что весьма неожиданно, по количеству отобранных мячей в собственной оборонительной трети (четыре). Ни один игрок на турнире не вступал в единоборства внизу чаще него (78 микродуэлей), и лишь марокканец Ашраф Хакими выиграл их больше (36 против 37 у Хакими).

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ямаль выполняет колоссальный объем работы и делает на поле очень многое. Но после феноменального Евро-2024, где он оформил 5 результативных действий, на этом чемпионате мира за 6 матчей он забил лишь один гол и не отдал ни одной передачи. Соперники изолируют его на фланге: Ламин забирает свои дуэли, но продвинуть мяч в действительно опасные зоны ему просто не дают. Как итог — голы испанцам приходится выжимать с противоположного края поля.

В матче против Франции испанцы могут забрать мяч под тотальный контроль, чтобы лишить соперника пространства для контратак. Но французская линия обороны невероятно сильна в единоборствах один в один — защитники Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Жюль Кунде и Люка Динь выиграли 62% дуэлей внизу и 61% на «втором этаже» на этом ЧМ. Чтобы взломать такую стену, Испании потребуется от своего главного вундеркинда нечто экстраординарное.

Ну, например, то же самое, что он сотворил в матче против Франции два года назад.

Англия: давление в штрафной и отскоки

Голы: Джуд Беллингем (ЦП) — 6, Харри Кейн (ЦФ) — 6, Маркус Рашфорд (ЛП) — 1.

Ассисты: Энтони Гордон (ЛП) — 3, Букайо Сака (ПП) — 3, еще четыре игрока — по 1.

xG + xA: Кейн — 4.56, Беллингем — 3.52, Нони Мадуэке (ПП) — 2.07, Нико О'Райли (ЛЗ) — 1.27, Рашфорд — 1.17.

Прогрессивные проходы (владения, завершившиеся голом): Сака — 4, Беллингем — 3, Деклан Райс (ОП) — 3, Эллиот Андерсон (ОП) — 2, О'Райли — 2, Джордан Пикфорд (ВР) — 2, еще четыре игрока — по 1.

Прогрессивные передачи (владения, завершившиеся голом): Андерсон — 3, Рашфорд — 2, еще восемь игроков — по 1.

Выигранные единоборства (владения, завершившиеся голом): Гордон — 3, еще пять игроков — по 1.

За прошедший месяц Англия прошла сложнейший путь. За шесть сыгранных матчей они успели примерить на себя около пяти разных игровых моделей. Веселая (и в целом здоровая) команда, которую мы видели громящей Хорватию в стартовом матче турнира, следующие три игры провела в мучительных попытках взломать низкие оборонительные блоки соперников, попутно перебирая правых защитников в поисках хоть одного не травмированного.

С трудом пройдя ДР Конго в 1/16 финала, англичане получили четыре гола от Джуда Беллингема в матчах против Мексики и Норвегии. Первую победу они вырвали в условиях безумного высокогорья Мехико, а вторую — под удушающим полуденным солнцем и влажностью Майами.

Гарри Кейн и Джуд Беллингем globallookpress.com

Англия не выглядела лучшей командой на турнире, но каждый раз находила уникальное решение для новой сложной задачи. Для каждого, кто искренне верит в лозунг «Футбол возвращается домой» (It's Coming Home), это зрелище было вдохновляющим, пусть и крайне нервным.

Несмотря на то, что стиль этой команды меняется от матча к матчу, в их результативных атаках все же прослеживаются четкие закономерности:

— шесть результативных атак включали в себя удары головой (четыре гола напрямую, плюс два удара, приведших к отскокам и добиваниям);

— пять атак развивались через точные навесы;

— пять голов были забиты напрямую или во второй фазе после розыгрыша стандартных положений.

Сборная Англии globallookpress.com

Англичане невероятно эффективны на подборах. В раундах плей-офф в каждой результативной атаке они наносили в среднем по 1.4 удара по воротам — самый высокий показатель среди всех полуфиналистов. А в среднем за турнир они совершают по 4.7 касания в чужой штрафной за одну голевую атаку (и это тоже лучший результат). Если не брать в расчет пару быстрых отрывов в матче с Мексикой, Англия эффективнее всего действует тогда, когда насыщает ключевые зоны своими игроками и доставляет туда мяч. Против Норвегии это сработало безупречно.

Как можно догадаться по статистике фланговых нападающих Гордона и Сака, на счету которых шесть из десяти ассистов сборной, навесы остаются грозным оружием в арсенале Англии. В среднем за матч они совершают по 21.5 попытки кросса (6-й показатель на турнире; среди полуфиналистов чаще навешивает только Испания). Если брать исключительно ситуации с игры (без учета угловых), то их показатель в 3.8 точных навеса за матч занимает пятое место на ЧМ.

От всего этого немного веет старой доброй школой в духе «загрузи мяч в штрафную», но в сочетании с уровнем игроков из топ-клубов и умением окопаться в обороне для удержания счета эта тактика дает отличный результат.

Интересно, сработает ли этот подход против Аргентины. Их соперники по полуфиналу до сих пор пропускали голы в основном лишь после резких, гениальных ударов, исключающих возможность отскока. Гол Иордании и второй мяч Египта были забиты из зон с высокой вероятностью гола, но обычно, чтобы вскрыть оборону действующих чемпионов мира, требуется высочайшее индивидуальное мастерство. Сможет ли Англия его продемонстрировать?

Аргентина: либо стандарты, либо поздние голы (а часто и то, и другое)

Голы: Лионель Месси (ЦФ) — 8, Лаутаро Мартинес (ЦФ) — 2, Хулиан Альварес (ЦФ) — 1, Джовани Ло Чельсо (ЛП) — 1, Энцо Фернандес (ЦП) — 1, Алексис Макаллистер (ЦП) — 1, Кристиан Ромеро (ЦЗ) — 1.

Ассисты: Месси — 2, еще восемь игроков — по 1.

xG + xA: Месси — 8.67, Мартинес — 2.78, Нико Гонсалес (ЛП) — 1.63, Макаллистер — 1.58, Фернандес — 1.50, Альварес — 1.36.

Прогрессивные проходы (владения, завершившиеся голом): Леандро Паредес (ЦП) — 8, Месси — 6, Лисандро Мартинес (ЦЗ) — 4, Тьяго Альмада (ЛП) — 4, Николас Отаменди (ЦЗ) — 3, Родриго Де Paul (ПП) — 3, Альварес — 2, Ромеро — 2, Макаллистер — 2, Фернандес — 2, еще два игрока — по 1.

Прогрессивные передачи (владения, завершившиеся голом): Месси — 6, Паредес — 3, Мартинес — 3, Де Пауль — 2, Мак Аллистер — 2, Альмада — 2, Энцо Фернандес (ЦП) — 2, Джулиано Симеоне (ПП) — 2, еще 10 игроков — по 1.

Выигранные единоборства (владения, завершившиеся голом): Макаллистер — 3, Де Пауль — 2, Альмада — 2, Альварес — 2, еще пять игроков — по 1.

Сборная Аргентины забила на этом турнире уже 16 мячей. Лео Месси записал на свой счет восемь из них и отдал две голевые передачи. Более того, он поучаствовал и в созидании других голов — например, именно после его плотного удара, который голкипер сборной Швейцарии Грегор Кобель сумел лишь неуверенно парировать перед собой, началась результативная атака, завершившаяся победным голом Хулиана Альвареса в четвертьфинале.

Даже если не брать в расчет чистые голы, Месси причастен практически к каждой угрозе, которую создают аргентинцы: он с огромным отрывом лидирует на турнире по суммарному показателю ожидаемых голов и ассистов (xG + xA).

Лионель Месси globallookpress.com

Поэтому проще всего было бы резюмировать: «Аргентина забивает благодаря своему 39-летнему Величайшему (GOAT)».

Однако в игре южноамериканцев прослеживаются еще две мощнейшие тенденции.

Доминирование при розыгрыше стандартов. На их счету официально числится уже пять голов со стандартных положений в шести матчах — лучший показатель на турнире. Но реальное влияние еще шире: еще три голевые атаки включали в себя розыгрыши угловых, пусть те и не привели к голам напрямую. Подачи Месси с углового флажка настолько выверены, что даже если Аргентина не наносит удар сразу, она гарантированно сохраняет владение мячом. Учитывая, что на ЧМ-2022 они забили со стандартов всего дважды, в 2026 году этот компонент стал для них настоящим спасательным кругом.

Умение дожимать соперника в концовках. Аргентинцы определенно сами усложнили себе жизнь, учитывая их сетку плей-офф, которая на бумаге выглядела довольно легкой дорогой к полуфиналу: они обыграли лишь одну сборную, входящую в топ-23 рейтинга ФИФА.

Сборная Аргентины globallookpress.com

В 1/8 финала Аргентина «горела» 0:2 против Египта (24-е место в рейтинге) вплоть до 79-й минуты, сравняв счет лишь на второй компенсированной минуте. В 1/16 финала они шли на равных к 111-й минуте против Кабо-Верде (64-е место в рейтинге, но первое — в наших сердцах), а в четвертьфинале держали ничью до 112-й минуты матча со Швейцарией.

Тем не менее, в каждом из этих случаев аргентинцы планомерно взвинчивали темп и давление до тех пор, пока оборона соперника не трещала по швам. Против Кабо-Верде спас гол Лисандро Мартинеса и автогол; против Египта забили Кристиан Ромеро, Месси и Энцо Фернандес; а когда швейцарцы намертво перекрыли Месси, свое слово сказали Альварес и Лаутаро Мартинес.

Учитывая прагматичный стиль Томаса Тухеля, который вполне может потребовать от сборной Англии «припарковать автобус» в концовке важнейшего матча на вылет, вполне реален сценарий, при котором Англия будет вести в счете ближе к финальному свистку, а Аргентина устроит затяжной штурм в поисках своего спасительного позднего гола.