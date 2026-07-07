За одиннадцать минут до конца основного времени действующие чемпионы мира горели 0:2 и стояли в шаге от самой громкой сенсации турнира. А потом случилось то, за что этот спорт и любят: гол Ромеро, гол Месси, гол Энцо Фернандеса в компенсированное время — и 3:2. Египет, проведший героический матч, уезжает домой с разбитым сердцем и лучшим результатом в своей истории. Аргентина — едет в четвертьфинал, но уже второй раунд подряд заглядывает в пропасть.

Как Египет вёл 2:0

Египтяне не собирались изображать статистов. Уже на 15-й минуте Яссер Ибрахим выиграл верх и головой открыл счёт — впервые за весь турнир Аргентина оказалась в роли догоняющей.

Яссер Ибрахим открывает счёт в матче globallookpress.com

Яссер Ибрахим празднует гол globallookpress.com

Ответ мог прийти быстро: на 21-й минуте чемпионы получили пенальти, к мячу подошёл Месси — и Мостафа Шобейр потащил. Для Месси это второй подряд промах с точки на турнире (до того он не забил пенальти Австрии) и уже четвёртый нереализованный из восьми в карьере на чемпионатах мира, не считая послематчевых серий.

Лионель Месси снова не забил пенальти globallookpress.com

Мостафа Шобейр отбил удар аргентинца globallookpress.com

Шобейр на этом не остановился: до перерыва он вытащил удары Мак Аллистера и Альвареса, а штрафной Месси в обвод стенки пришёлся в штангу. Вечер явно складывался не по аргентинскому сценарию.

Во втором тайме стало совсем горячо. Сначала Египет забил в контратаке, но VAR отменил гол из-за фола на Лисандро Мартинесе в начале эпизода — эпизода настолько раннего и далёкого от ворот, что даже нейтральные комментаторы американской трансляции открыто критиковали вмешательство .

Впрочем, египтян это не сломало: на 67-й минуте после отличного прохода Хассана по правому флангу Зико всё-таки удвоил счёт. 0:2, и на табло — очертания сенсации века .

Мостафа Зико делает счёт 2:0 globallookpress.com

Мостафа Зико делает счёт 2:0 globallookpress.com

Мостафа Зико globallookpress.com

Одиннадцать минут Аргентины

Счёт 0:2 к 79-й минуте против организованной, самоотверженной команды — приговор почти всегда. Почти.

На 79-й Месси навесил со своего фланга, Кристиан Ромеро выпрыгнул и пробил головой — мяч, задев руку Шобейра, заполз в сетку. 1:2, аргентинская часть трибун в Атланте явно ожила.

Кристиан Ромеро забивает первый гол Аргентины globallookpress.com

Кристиан Ромеро globallookpress.com

На 83-й Месси искупил пенальти сполна : принял мяч справа в штрафной и слёта, левой, вколотил под перекладину — от неё мяч отскочил за линию. 2:2, и стало ясно, что остановить эту волну Египту уже не по силам.

Лионель Месси сравнивает счёт globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com

А в компенсированное время Аргентина довершила разворот в контратаке: Лаутаро Мартинес прострелил в центр штрафной, и Энцо Фернандес головой вонзил победный. 3:2. Скамейка чемпионов высыпала на бровку ещё до финального свистка — судье пришлось добавлять сверх добавленного.

Энцо Фернандес забивает победный гол globallookpress.com

Энцо Фернандес globallookpress.com

Три безответных гола с 79-й минуты — так играют чемпионы.

Результат матча Аргентина Буэнос-Айрес 3:2 Египет Каир 0:1 Яссер Ибрагим 15' 0:2 Mostafa Zaki Abdelraouf 67' 1:2 Кристиан Ромеро 79' 2:2 Лионель Месси 83' 3:2 Энцо Фернандес 90+2' Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина ( Гонсало Монтьель 73' ), Кристиан Ромеро ( Факундо Медина 90' ), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико ( Николас Гонсалес 66' ), Леандро Паредес, Родриго Де Пауль ( Лаутаро Мартинес 66' ), Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Хулиан Альварес ( Николас Отаменди 90' ) Египет: Мостафа Шобейр, Карим Хафез, Рами Рабиа, Яссер Ибрагим, Мохамед Хани, Мохамед Салах, Эмам Ашур ( Хамди Фати 45' ), Марван Аттия, Моханад Лашин ( Зизо 90' ), Хессем Хассан ( Трезеге Махмуд 73' ), Mostafa Zaki Abdelraouf ( Омар Мармуш 80' ) Жёлтые карточки: Мостафа Шобейр 90+3' (Египет), Хамди Фати 90+4' (Египет), Марван Аттия 90+8' (Египет)

Статистика матча 7 Удары в створ 2 8 Удары мимо 3 64 Владение мячом 36 6 Угловые удары 1 3 Офсайды 0 13 Фолы 11

Быстрая аналитика

По горячим следам понятны три существенных вывода:

Месси выигрывает гонку с возрастом

Гол Египту — это восьмой мяч Месси на турнире, единоличное лидерство в гонке за «Золотую бутсу» (у Мбаппе и Холанда по семь). Это гол в шестом подряд матче плей-офф чемпионатов мира — рекорд, которого не было ни у кого. И это продолжение серии: Месси забивал во всех пяти своих матчах на этом турнире.

В 38 лет он не «держится на уровне» — он этот уровень задаёт. Промах с пенальти лишь добавил сюжету драматургии: величие — это не отсутствие ошибок, а то, что ты делаешь после них.

Чемпион жив, но уязвим

Раунд назад Аргентина едва не споткнулась о Кабо-Верде: 3:2 лишь в дополнительное время, спасительный автогол на 111-й минуте. Теперь — 0:2 от Египта к 79-й. Команда Скалони второй матч плей-офф подряд играет с огнём — и второй раз выбирается за счёт характера и класса последней трети поля, а не за счёт контроля игры.

Эмоции Лионеля Месси после финального свистка globallookpress.com

Сам Скалони перед матчем говорил, что на этом турнире «нет по-настоящему доминирующей команды», — его собственная сборная лучшее тому подтверждение. Для соперников по четвертьфиналу это сигнал: чемпионов можно прижать. Для Аргентины — тревожный звонок: в плей-офф лимит таких воскрешений не бесконечен.

Египту не за что себя упрекнуть, кроме концовки

Команда, для которой сам выход в 1/8 финала стал лучшим результатом в истории страны на чемпионатах мира, 79 минут переигрывала действующих чемпионов по счёту и держала их за горло. Шобейр провёл матч жизни — пенальти Месси плюс серия сейвов.

Отдельная строка — отменённый гол: решение VAR по фолу, случившемуся задолго до и вдали от ворот, оставит у египтян законное чувство несправедливости (и вольётся в общую дискуссию о видеоповторах на этом турнире, которая после истории с Балогуном и так кипит). Дорога Египта на этот раунд тоже была героической — Австралию в 1/16 прошли по пенальти, где Мохамед Салах хладнокровно исполнил паненку. Уезжать после такого — больно. Но эта команда уезжает с высоко поднятой головой.

Что дальше

Аргентина выходит в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Колумбия — Швейцария, которая определится этим же вечером.

И ещё. Накануне Португалия Роналду попрощалась с чемпионатами мира — а Месси, единственный оставшийся из великой дуэли, идёт дальше, во главе гонки бомбардиров и с рекордной серией. Сценаристы этого чемпионата явно не халтурят.