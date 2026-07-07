Алексей ДроздовАлексей ДроздовПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

За одиннадцать минут до конца основного времени действующие чемпионы мира горели 0:2 и стояли в шаге от самой громкой сенсации турнира. А потом случилось то, за что этот спорт и любят: гол Ромеро, гол Месси, гол Энцо Фернандеса в компенсированное время — и 3:2. Египет, проведший героический матч, уезжает домой с разбитым сердцем и лучшим результатом в своей истории. Аргентина — едет в четвертьфинал, но уже второй раунд подряд заглядывает в пропасть.

Как Египет вёл 2:0

Египтяне не собирались изображать статистов. Уже на 15-й минуте Яссер Ибрахим выиграл верх и головой открыл счёт — впервые за весь турнир Аргентина оказалась в роли догоняющей.

Яссер Ибрахим открывает счёт в матче
Яссер Ибрахим открывает счёт в матче globallookpress.com
Яссер Ибрахим празднует гол
Яссер Ибрахим празднует гол globallookpress.com

Ответ мог прийти быстро: на 21-й минуте чемпионы получили пенальти, к мячу подошёл Месси — и Мостафа Шобейр потащил. Для Месси это второй подряд промах с точки на турнире (до того он не забил пенальти Австрии) и уже четвёртый нереализованный из восьми в карьере на чемпионатах мира, не считая послематчевых серий.

Лионель Месси снова не забил пенальти
Лионель Месси снова не забил пенальти globallookpress.com
Мостафа Шобейр отбил удар аргентинца
Мостафа Шобейр отбил удар аргентинца globallookpress.com

Шобейр на этом не остановился: до перерыва он вытащил удары Мак Аллистера и Альвареса, а штрафной Месси в обвод стенки пришёлся в штангу. Вечер явно складывался не по аргентинскому сценарию.

Во втором тайме стало совсем горячо. Сначала Египет забил в контратаке, но VAR отменил гол из-за фола на Лисандро Мартинесе в начале эпизода — эпизода настолько раннего и далёкого от ворот, что даже нейтральные комментаторы американской трансляции открыто критиковали вмешательство.

Впрочем, египтян это не сломало: на 67-й минуте после отличного прохода Хассана по правому флангу Зико всё-таки удвоил счёт. 0:2, и на табло — очертания сенсации века.

Мостафа Зико делает счёт 2:0
Мостафа Зико делает счёт 2:0 globallookpress.com
Мостафа Зико делает счёт 2:0
Мостафа Зико делает счёт 2:0 globallookpress.com
Мостафа Зико
Мостафа Зико globallookpress.com

Одиннадцать минут Аргентины

Счёт 0:2 к 79-й минуте против организованной, самоотверженной команды — приговор почти всегда. Почти.

На 79-й Месси навесил со своего фланга, Кристиан Ромеро выпрыгнул и пробил головой — мяч, задев руку Шобейра, заполз в сетку. 1:2, аргентинская часть трибун в Атланте явно ожила.

Кристиан Ромеро забивает первый гол Аргентины
Кристиан Ромеро забивает первый гол Аргентины globallookpress.com
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро globallookpress.com

На 83-й Месси искупил пенальти сполна: принял мяч справа в штрафной и слёта, левой, вколотил под перекладину — от неё мяч отскочил за линию. 2:2, и стало ясно, что остановить эту волну Египту уже не по силам.

Лионель Месси сравнивает счёт
Лионель Месси сравнивает счёт globallookpress.com
Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com

А в компенсированное время Аргентина довершила разворот в контратаке: Лаутаро Мартинес прострелил в центр штрафной, и Энцо Фернандес головой вонзил победный. 3:2. Скамейка чемпионов высыпала на бровку ещё до финального свистка — судье пришлось добавлять сверх добавленного.

Энцо Фернандес забивает победный гол
Энцо Фернандес забивает победный гол globallookpress.com
Энцо Фернандес
Энцо Фернандес globallookpress.com

Три безответных гола с 79-й минуты — так играют чемпионы.

Результат матча

АргентинаБуэнос-АйресАргентина3:2ЕгипетЕгипетКаир
0:1 Яссер Ибрагим 15' 0:2 Mostafa Zaki Abdelraouf 67' 1:2 Кристиан Ромеро 79' 2:2 Лионель Месси 83' 3:2 Энцо Фернандес 90+2'
Аргентина:  Дамиан Эмилиано Мартинес,  Науэль Молина (Гонсало Монтьель 73'),  Кристиан Ромеро (Факундо Медина 90'),  Лисандро Мартинес,  Николас Тальяфико (Николас Гонсалес 66'),  Леандро Паредес,  Родриго Де Пауль (Лаутаро Мартинес 66'),  Алексис Мак Аллистер,  Энцо Фернандес,  Лионель Месси,  Хулиан Альварес (Николас Отаменди 90')
Египет:  Мостафа Шобейр,  Карим Хафез,  Рами Рабиа,  Яссер Ибрагим,  Мохамед Хани,  Мохамед Салах,  Эмам Ашур (Хамди Фати 45'),  Марван Аттия,  Моханад Лашин (Зизо 90'),  Хессем Хассан (Трезеге Махмуд 73'),  Mostafa Zaki Abdelraouf (Омар Мармуш 80')
Жёлтые карточки:  Мостафа Шобейр 90+3' (Египет),  Хамди Фати 90+4' (Египет),  Марван Аттия 90+8' (Египет)

Быстрая аналитика

По горячим следам понятны три существенных вывода:

Месси выигрывает гонку с возрастом

Гол Египту — это восьмой мяч Месси на турнире, единоличное лидерство в гонке за «Золотую бутсу» (у Мбаппе и Холанда по семь). Это гол в шестом подряд матче плей-офф чемпионатов мира — рекорд, которого не было ни у кого. И это продолжение серии: Месси забивал во всех пяти своих матчах на этом турнире.

В 38 лет он не «держится на уровне» — он этот уровень задаёт. Промах с пенальти лишь добавил сюжету драматургии: величие — это не отсутствие ошибок, а то, что ты делаешь после них.

Чемпион жив, но уязвим

Раунд назад Аргентина едва не споткнулась о Кабо-Верде: 3:2 лишь в дополнительное время, спасительный автогол на 111-й минуте. Теперь — 0:2 от Египта к 79-й. Команда Скалони второй матч плей-офф подряд играет с огнём — и второй раз выбирается за счёт характера и класса последней трети поля, а не за счёт контроля игры.

Эмоции Лионеля Месси после финального свистка
Эмоции Лионеля Месси после финального свистка globallookpress.com

Сам Скалони перед матчем говорил, что на этом турнире «нет по-настоящему доминирующей команды», — его собственная сборная лучшее тому подтверждение. Для соперников по четвертьфиналу это сигнал: чемпионов можно прижать. Для Аргентины — тревожный звонок: в плей-офф лимит таких воскрешений не бесконечен.

Египту не за что себя упрекнуть, кроме концовки

Команда, для которой сам выход в 1/8 финала стал лучшим результатом в истории страны на чемпионатах мира, 79 минут переигрывала действующих чемпионов по счёту и держала их за горло. Шобейр провёл матч жизни — пенальти Месси плюс серия сейвов.

Отдельная строка — отменённый гол: решение VAR по фолу, случившемуся задолго до и вдали от ворот, оставит у египтян законное чувство несправедливости (и вольётся в общую дискуссию о видеоповторах на этом турнире, которая после истории с Балогуном и так кипит). Дорога Египта на этот раунд тоже была героической — Австралию в 1/16 прошли по пенальти, где Мохамед Салах хладнокровно исполнил паненку. Уезжать после такого — больно. Но эта команда уезжает с высоко поднятой головой.

Что дальше

Аргентина выходит в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Колумбия — Швейцария, которая определится этим же вечером.

И ещё. Накануне Португалия Роналду попрощалась с чемпионатами мира — а Месси, единственный оставшийся из великой дуэли, идёт дальше, во главе гонки бомбардиров и с рекордной серией. Сценаристы этого чемпионата явно не халтурят.