За одиннадцать минут до конца основного времени действующие чемпионы мира горели 0:2 и стояли в шаге от самой громкой сенсации турнира. А потом случилось то, за что этот спорт и любят: гол Ромеро, гол Месси, гол Энцо Фернандеса в компенсированное время — и 3:2. Египет, проведший героический матч, уезжает домой с разбитым сердцем и лучшим результатом в своей истории. Аргентина — едет в четвертьфинал, но уже второй раунд подряд заглядывает в пропасть.
Как Египет вёл 2:0
Египтяне не собирались изображать статистов. Уже на 15-й минуте Яссер Ибрахим выиграл верх и головой открыл счёт — впервые за весь турнир Аргентина оказалась в роли догоняющей.
Ответ мог прийти быстро: на 21-й минуте чемпионы получили пенальти, к мячу подошёл Месси — и Мостафа Шобейр потащил. Для Месси это второй подряд промах с точки на турнире (до того он не забил пенальти Австрии) и уже четвёртый нереализованный из восьми в карьере на чемпионатах мира, не считая послематчевых серий.
Шобейр на этом не остановился: до перерыва он вытащил удары Мак Аллистера и Альвареса, а штрафной Месси в обвод стенки пришёлся в штангу. Вечер явно складывался не по аргентинскому сценарию.
Во втором тайме стало совсем горячо. Сначала Египет забил в контратаке, но VAR отменил гол из-за фола на Лисандро Мартинесе в начале эпизода — эпизода настолько раннего и далёкого от ворот, что даже нейтральные комментаторы американской трансляции открыто критиковали вмешательство.
Впрочем, египтян это не сломало: на 67-й минуте после отличного прохода Хассана по правому флангу Зико всё-таки удвоил счёт. 0:2, и на табло — очертания сенсации века.
Одиннадцать минут Аргентины
Счёт 0:2 к 79-й минуте против организованной, самоотверженной команды — приговор почти всегда. Почти.
На 79-й Месси навесил со своего фланга, Кристиан Ромеро выпрыгнул и пробил головой — мяч, задев руку Шобейра, заполз в сетку. 1:2, аргентинская часть трибун в Атланте явно ожила.
На 83-й Месси искупил пенальти сполна: принял мяч справа в штрафной и слёта, левой, вколотил под перекладину — от неё мяч отскочил за линию. 2:2, и стало ясно, что остановить эту волну Египту уже не по силам.
А в компенсированное время Аргентина довершила разворот в контратаке: Лаутаро Мартинес прострелил в центр штрафной, и Энцо Фернандес головой вонзил победный. 3:2. Скамейка чемпионов высыпала на бровку ещё до финального свистка — судье пришлось добавлять сверх добавленного.
Три безответных гола с 79-й минуты — так играют чемпионы.
Результат матча
Быстрая аналитика
По горячим следам понятны три существенных вывода:
Месси выигрывает гонку с возрастом
Гол Египту — это восьмой мяч Месси на турнире, единоличное лидерство в гонке за «Золотую бутсу» (у Мбаппе и Холанда по семь). Это гол в шестом подряд матче плей-офф чемпионатов мира — рекорд, которого не было ни у кого. И это продолжение серии: Месси забивал во всех пяти своих матчах на этом турнире.
В 38 лет он не «держится на уровне» — он этот уровень задаёт. Промах с пенальти лишь добавил сюжету драматургии: величие — это не отсутствие ошибок, а то, что ты делаешь после них.
Чемпион жив, но уязвим
Раунд назад Аргентина едва не споткнулась о Кабо-Верде: 3:2 лишь в дополнительное время, спасительный автогол на 111-й минуте. Теперь — 0:2 от Египта к 79-й. Команда Скалони второй матч плей-офф подряд играет с огнём — и второй раз выбирается за счёт характера и класса последней трети поля, а не за счёт контроля игры.
Сам Скалони перед матчем говорил, что на этом турнире «нет по-настоящему доминирующей команды», — его собственная сборная лучшее тому подтверждение. Для соперников по четвертьфиналу это сигнал: чемпионов можно прижать. Для Аргентины — тревожный звонок: в плей-офф лимит таких воскрешений не бесконечен.
Египту не за что себя упрекнуть, кроме концовки
Команда, для которой сам выход в 1/8 финала стал лучшим результатом в истории страны на чемпионатах мира, 79 минут переигрывала действующих чемпионов по счёту и держала их за горло. Шобейр провёл матч жизни — пенальти Месси плюс серия сейвов.
Отдельная строка — отменённый гол: решение VAR по фолу, случившемуся задолго до и вдали от ворот, оставит у египтян законное чувство несправедливости (и вольётся в общую дискуссию о видеоповторах на этом турнире, которая после истории с Балогуном и так кипит). Дорога Египта на этот раунд тоже была героической — Австралию в 1/16 прошли по пенальти, где Мохамед Салах хладнокровно исполнил паненку. Уезжать после такого — больно. Но эта команда уезжает с высоко поднятой головой.
Что дальше
Аргентина выходит в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Колумбия — Швейцария, которая определится этим же вечером.
И ещё. Накануне Португалия Роналду попрощалась с чемпионатами мира — а Месси, единственный оставшийся из великой дуэли, идёт дальше, во главе гонки бомбардиров и с рекордной серией. Сценаристы этого чемпионата явно не халтурят.