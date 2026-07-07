прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2026, ставка за 2.25

7 июля в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Швейцария и Колумбия. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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Швейцария

Турнирное положение: Швейцарцы на нынешнем Мундиале выглядят довольно симпатично. Команда в своем квартете финишировала первой, добыв 7 зачетных пунктов.

При этом Швейцария в трех турах группового этапа настреляла семь мячей в ворота соперников. Вот только в свои ворота команда пропустила трижды.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла уверенную победу. Швейцария расправилась с Алжиром (2:0).

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До того команда сумела обыграть Канаду (2:1). А вот чуть ранее швейцарцы разгромили боснийцев (4:1), однако не смогли справиться со слабеньким Катаром (1:1).

При этом Швейцария по ходу турнира набрала приличный ход. Команда победила в трех своих последних поединках, отличившись в них 8 забитыми мячами.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Швейцария вполне преуспевает в плане реализации. При этом прекрасно проводит турнир Жоан Манзамби, на счету которого 3 мяча и две результативные передачи.

В кадровом плане швейцарцы выглядят монолитно. Правда, и без потерь никуда. Поединок с колумбийцами может пропустить получивший повреждение Денис Закария.

Колумбия

Турнирное положение: Эта команда уверенно пробилась в плей-офф. Колумбийцы финишировали на первой позиции в своей группе, набрав 7 очков в трех поединках.

Причем Колумбия забила 5 мячей в четырех поединках турнира. А вот в свои ворота команда пропустила лишь однажды, причем, парадокс, от слабых узбеков.

Последние матчи: Колумбийцы в атаке не особенно впечатляют. Тем не менее, команда умеет добиваться нужного результата.

В предыдущем раунде чемпионата мира команда прошла Гану (1:0). А вот до того Колумбия подписала мировую с Португалией (0:0). Зато ДР Конго и Узбекистан были обыграны.

В четырех поединках турнира Колумбия сумела добыть 3 победы. У команды нет ярко выраженного бомбардира, да и Луис Диас отличился лишь одним голом.

Состояние команды: Колумбия имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей. Да и тылы команды выглядят весьма монолитно. Южноамериканцы сохранили свои владения сухими в трех последних матчах.

Все никак не начнет демонстрировать свои лучшие качества опытнейший Хамес Родригес. Зато колумбийцы на Мундиале не обыграли лишь Португалию.

В кадровом плане у Колумбии всего одна потеря. В предыдущем поединке сломался форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

На что ставят в матче Швейцария — Колумбия Букмекерские коэффициенты на матч Швейцария — Колумбия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Колумбия в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.10, тогда как победа Швейцарии — в 3.50.

Победу колумбийцев в первом тайме букмекеры оценивают в 3.00, а успех Швейцарии до перерыва можно взять за 4.00.

Прогноз: Колумбийцы имеют сверхнадежные тылы, к тому же имеют потенциал поднатореть еще в плане реализации.

2.25 Победа Колумбии Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Швейцария — Колумбия принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа Колумбии за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.00 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Швейцария — Колумбия принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет