прогноз на автора первого гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026, ставка за 3.20

7 июля в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Аргентина и Египет. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.

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Аргентина

Турнирное положение: Аргентинцы весьма легко пробрались в плей-офф. Команда финишировала на 1-м месте в своем квартете, набрав максимум очков.

При этом Аргентина в трех матчах группового этапа забила 8 мячей. Ну и конечно же, стоит отметить вожака атак команды Лионеля Месси, отличившегося уже 7 раз на турнире. И это не предел для ветерана!

Последние матчи: в предыдущем раунде команда добыла непростую победу. Аргентинцы лишь в дополнительное время переиграли Кабо-Верде (3:2).

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До того южноамериканцы расправились с Иорданией (3:1). А вот чуть ранее команда переиграла Австрию (2:0) и Алжир (3:0).

В четырех матчах турнира Аргентина пропустила три мяча. Зато в трех из четырех поединков команда Лионеля Скалони забивала по три мяча.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Аргентинцы шикарно атакуют, да и фактор Месси решает многое. Плюс подопечные Скалони явно извлекут урок из нервотрепки в матче с Кабо-Верде.

Нет сомнений, что аргентинцы уже видят себя в финале. Гениальный Лионель Месси забивает в каждом матче, да и его партнеры способны выстрелить.

Египет

Турнирное положение: «Фараоны» на турнире выглядят весьма симпатично. Команда в турнирной таблице своей группы заняла вторую строчку, набрав 5 зачетных баллов.

Причем Египет в трех турах забил 5 мячей в ворота соперников. Всего же «фараоны» настреляли 6 мячей на турнире. При этом лидер атак команды Мохаммед Салах отличился лишь один раз и отдал два ассиста.

Последние матчи: в предыдущем раунде команда прошла дальше лишь в серии пенальти. Египтяне оказались удачливее австралийцев.

До того команда не сумела одолеть Иран (1:1). Притом, что несколько ранее «фараоны» одолели Новую Зеландию (3:1) и не уступили бельгийцам (1:1).

В четырех матчах в рамках Мундиаля Египет добыл лишь одну победу. В этих поединках команда пропустила в свои ворота четыре мяча.

Состояние команды: «Фараоны» выжимают из себя максимум. Подбор игроков по именам у команды приличный, вот только больше одного мяча она отгрузила только новозеландцам.

Наверняка Египет будет действовать вторым номером. Салах способен убежать в контратаку, да и оборона соперника не является непроходимой. Кабо-Верде может подтвердить.

При этом египтяне уже могут считать себя героями. Так далеко «фараоны» еще не заходили, и вероятный вылет от Аргентины никто не будет считать провалом.

На что ставят в матче Аргентина — Египет Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Египет: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа Египта — в 8.50.

То, что отличиться сумеют обе команды, букмекеры предлагают взять за 2.38, а вот на то, что забьет лишь один из оппонентов, можно поставить за 1.53.

Прогноз: Месси находится в прелестных кондициях, и явно, с первых минут будет максимально нацелен на ворота соперника.

3.20 Первый гол в матче забьет Лионель Месси Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Аргентина — Египет принесёт чистый выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Первый гол в матче забьет Лионель Месси за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что Мохаммед Салах сумеет поразить ворота аргентинцев.

5.00 Мохаммед Салах забьет гол Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч Аргентина — Египет позволит вывести на карту выигрыш 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Мохаммед Салах забьет гол за 5.00.

Пять причин, почему ставка зайдет

Аргентинцы победили во всех четырех поединках турнира, отличившись в них 11 забитыми мячами

«Фараоны» в четырех матчах Мундиаля пропустили 4 мяча

Лионель Месси отличился 7 голами на турнире

Аргентина одолела Египет в обоих очных поединках

Египтяне победили всего в одном поединке чемпионата мира из четырех

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча Аргентина — Египет с коэффициентом для ставки 2.18