7 июля в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Аргентина и Египет. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентинцы весьма легко пробрались в плей-офф. Команда финишировала на 1-м месте в своем квартете, набрав максимум очков.
При этом Аргентина в трех матчах группового этапа забила 8 мячей. Ну и конечно же, стоит отметить вожака атак команды Лионеля Месси, отличившегося уже 7 раз на турнире. И это не предел для ветерана!
Последние матчи: в предыдущем раунде команда добыла непростую победу. Аргентинцы лишь в дополнительное время переиграли Кабо-Верде (3:2).
До того южноамериканцы расправились с Иорданией (3:1). А вот чуть ранее команда переиграла Австрию (2:0) и Алжир (3:0).
В четырех матчах турнира Аргентина пропустила три мяча. Зато в трех из четырех поединков команда Лионеля Скалони забивала по три мяча.
Состояние команды: Аргентинцы шикарно атакуют, да и фактор Месси решает многое. Плюс подопечные Скалони явно извлекут урок из нервотрепки в матче с Кабо-Верде.
Нет сомнений, что аргентинцы уже видят себя в финале. Гениальный Лионель Месси забивает в каждом матче, да и его партнеры способны выстрелить.
Египет
Турнирное положение: «Фараоны» на турнире выглядят весьма симпатично. Команда в турнирной таблице своей группы заняла вторую строчку, набрав 5 зачетных баллов.
Причем Египет в трех турах забил 5 мячей в ворота соперников. Всего же «фараоны» настреляли 6 мячей на турнире. При этом лидер атак команды Мохаммед Салах отличился лишь один раз и отдал два ассиста.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда прошла дальше лишь в серии пенальти. Египтяне оказались удачливее австралийцев.
До того команда не сумела одолеть Иран (1:1). Притом, что несколько ранее «фараоны» одолели Новую Зеландию (3:1) и не уступили бельгийцам (1:1).
В четырех матчах в рамках Мундиаля Египет добыл лишь одну победу. В этих поединках команда пропустила в свои ворота четыре мяча.
Состояние команды: «Фараоны» выжимают из себя максимум. Подбор игроков по именам у команды приличный, вот только больше одного мяча она отгрузила только новозеландцам.
Наверняка Египет будет действовать вторым номером. Салах способен убежать в контратаку, да и оборона соперника не является непроходимой. Кабо-Верде может подтвердить.
При этом египтяне уже могут считать себя героями. Так далеко «фараоны» еще не заходили, и вероятный вылет от Аргентины никто не будет считать провалом.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа Египта — в 8.50.
То, что отличиться сумеют обе команды, букмекеры предлагают взять за 2.38, а вот на то, что забьет лишь один из оппонентов, можно поставить за 1.53.
Прогноз: Месси находится в прелестных кондициях, и явно, с первых минут будет максимально нацелен на ворота соперника.
Ставка: Первый гол в матче забьет Лионель Месси за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что Мохаммед Салах сумеет поразить ворота аргентинцев.
Ставка: Мохаммед Салах забьет гол за 5.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Аргентинцы победили во всех четырех поединках турнира, отличившись в них 11 забитыми мячами
- «Фараоны» в четырех матчах Мундиаля пропустили 4 мяча
- Лионель Месси отличился 7 голами на турнире
- Аргентина одолела Египет в обоих очных поединках
- Египтяне победили всего в одном поединке чемпионата мира из четырех
Прогноз на исход
Не пропустите прогноз на исход матча Аргентина — Египет с коэффициентом для ставки 2.18