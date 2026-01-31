GOAL рассказывает о талантливом новичке «Челси» 17-летнем защитнике Исе Алао.

Очередное трансферное окно — и очередной талантливый пацан отправляется в «Челси». Молодежная политика клуба снова сработала: лондонцы заполучили 17-летнего крайнего защитника Ису Алао из испытывающего финансовые трудности «Шеффилд Уэнсдей».

Несмотря на крайне ограниченный опыт на взрослом уровне, Алао спровоцировал настоящую трансферную войну между тремя гигантами Премьер-лиги, победителем из которой вышел именно «Челси».

Алао перешел в «Челси» 26 января. Сумма сделки не разглашается, но, по данным СМИ, лондонский клуб заплатил около 500 тысяч фунтов. С учетом бонусов эта цифра может значительно превысить один миллион фунтов. Это серьезная финансовая инвестиция, учитывая, что игрок провел всего 186 минут за первую команду «Шеффилд Уэнсдей».

Впрочем, достаточно взглянуть на калибр клубов, охотившихся за Алао, чтобы понять масштаб его потенциала.

Известно, что «Челси» перебил предложение «Манчестер Юнайтед», в то время как чемпион АПЛ «Ливерпуль» тоже внимательно следил за ситуацией.

«Челси» рассматривает трансфер Алао как очередной успех своей стратегии, которая предусматривает подписание лучших молодых игроков.

С чего всё начиналось

Родившийся и выросший в Йоркшире Алао, у которого есть нигерийские корни, присоединился к академии «Шеффилд Уэнсдей» еще до того, как ему исполнилось семь лет. Он стремительно прогрессировал, часто прыгая выше головы и соревнуясь со старшими ребятами.

К сезону 2024/25 Алао, играющий на позиции левого защитника, регулярно выступал за команду U18, хотя ему было всего 16 лет, и помог клубу занять второе место в северном дивизионе лиги профессионального развития.

Иса Алао globallookpress.com

В мае 2025-го Алао получил стипендию, что формально открывало ему путь к играм за U18, но вместо этого он сразу заиграл в команде U21 и в сезоне 2025/26 стал регулярно привлекаться к тренировкам с основой — настолько высок был его уровень.

Дебют за взрослую команду не заставил себя ждать: главный тренер Хенрик Педерсен выпустил тинейджера в матче первого раунда Кубка лиги против «Болтона». Алао вышел на замену в конце игры, а его команда в итоге победила по пенальти.

Однако по-настоящему он заставил говорить о себе во время домашнего дебюта против «Гримсби Таун» в третьем раунде.

Прорыв

Выйдя на замену еще в первом тайме из-за травмы Олафа Кобацки, тогда еще 16-летний Алао выдал на позиции левого латераля именно тот тип «мародерской» игры, который раскрыл все его лучшие качества. Он постоянно совершал рейды вперед, но при этом ни разу не уклонился от своих оборонительных обязанностей, выиграв пять верховых дуэлей.

Иса Алао (справа) globallookpress.com

«Как только он вышел на поле, соперник сразу попытался создать численное преимущество на его фланге. Но он закалился в этой битве! Одно из важнейших качеств для молодого игрока — это умение адаптироваться: к уровню игры, к новым партнерам, ко всему. Это было очень, очень круто. Он прошел отличный путь: играл за U18, за U21, а потом за нас против "Болтона". Он великолепный молодой игрок, просто вау. » Хенрик Педерсен, Главный тренер «Шефилд Уэнсдей»

«Это было неожиданно, я не думал, что выйду так рано, но ты всегда должен быть готов.

Молодому парню непросто входить в такую игру, но опытные игроки поддерживают тебя, а тренер особенно помогает в плане уверенности — выйти и играть без страха. Мы играем в атакующий футбол, и Педерсен просто хочет, чтобы я боролся и вносил свой вклад.

Это был потрясающий опыт, то, о чем ты мечтаешь. Быть рядом с первой командой — это блестяще, они умеют правильно воспитывать молодых игроков. Это очень сильно помогло моему развитию», — сказал Алао.

Текущая ситуация

Педерсен предупреждал, что клубу нужно быть крайне осторожным с развитием Алао в условиях изматывающего футбола в Чемпионшипе.

«Мы должны беречь его. Даже обычная тренировочная неделя на уровне Чемпионшипа — это серьезное испытание для его организма. В этом наш главный вызов», — говорил тренер «Шеффилд Уэнсдей».

Иса Алао globallookpress.com

И действительно, несмотря на то, что Алао стал регулярно попадать в заявку «Уэнсдей» на матчи лиги, его дебют в Чемпионшипе состоялся только после 17-летия — он провел всего одну минуту, выйдя на замену в матче против «Дерби Каунти» в декабре 2025-го.

Ситуацию не облегчал и тот факт, что старт его взрослой карьеры пришелся на период глубочайшего финансового кризиса клуба при теперь уже бывшем владельце Дежфоне Чаншири. На фоне постоянных убытков и проблем с деньгами, которые привели к задержкам зарплат игрокам и долгам перед налоговой, в октябре 2025 года клуб перешел под внешнее управление.

Это повлекло за собой немедленное снятие 12 очков, из-за чего «Шеффилд» рухнул на дно таблицы. В декабре к ним добавили еще шесть штрафных очков за нарушение регламента платежей, в результате чего у «сов» сейчас -7 очков. Клуб фактически уже вылетел в Лигу 1.

Возможно, не случайно, что именно в это время появились первые сообщения об интересе к Алао со стороны клубов Премьер-лиги. На тот момент у игрока всё еще не было профессионального контракта, несмотря на то что он уже имел на это право в 17 лет. Педерсен утверждал, что его родной клуб должен сделать «всё возможное», чтобы удержать его.

Алао отыграл час в матче третьего раунда Кубка Англии против «Брентфорда» в начале января, а затем впервые вышел в основе в матче Чемпионшипа против «Портсмута».

Тем временем слухи о трансфере росли как снежный ком с открытием зимнего окна: в качестве претендентов назывались северные гранды «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Но именно «Челси» выиграл эту битву после того, как Алао отклонил условия профессионального контракта от «Шеффилда».

«Шеффилд Уэнсдей» сделал заявление после заключения сделки: «Наша обязанность — действовать в долгосрочных интересах клуба и его кредиторов. Этот трансфер обеспечивает баланс между немедленной выгодой для клуба и защитой наших интересов в будущем, если карьера Исы будет развиваться так, как мы все надеемся».

Сильные стороны

Хотя выборка его матчей за взрослую команду невелика (в общей сложности всего 186 игровых минут), когда видишь Алао в деле, сразу поражает его бесстрашие, нетипичное для такого возраста. Он не избегает физической борьбы и не выбивает мяч куда попало — напротив, он доверяет своему дриблингу и культуре паса.

Иса Алао globallookpress.com

Интересно, что он упомянул игру «на опережение», когда говорил о пользе тренировок под руководством Педерсена. Алао часто кажется на шаг впереди соперника: он тонко читает игру, вовремя идет на перехват или смело смещается в центр поля, чтобы обыграть оппонента один в один.

В этом смысле он — абсолютно современный крайний защитник, и легко понять, почему элита Премьер-лиги устроила за ним охоту.

Несмотря на возраст, рост Алао составляет 185 см, и ему еще есть куда расти в физическом плане. Он идеально вписывается в типаж высоких, атлетичных и техничных фланговых защитников, которые становятся всё более востребованными в современном футболе.

Над чем нужно поработать

Разумеется, подобное бесстрашие и стремление к постоянным рывкам по левому флангу могут иногда приводить к тактической наивности.

В некоторых эпизодах Алао терял позицию, а его агрессивная манера игры на опережение порой перерастает в чрезмерное рвение при отборе, что оставляет его зону открытой для контратак.

Иса Алао globallookpress.com

Нехватка опыта, очевидно, будет играть против него, когда речь зайдет о дебюте первой команде такого масштаба, как «Челси». Он и сам признавал, что переход из академии «Уэнсдей» на уровень Чемпионшипа был колоссальным, а теперь ему нужно подготовиться к еще более мощному скачку в Премьер-лигу — возможно, в недалеком будущем.

«Это были огромные перемены, но ты должен сделать шаг вперед и использовать свой шанс, когда он выпадает.

Мне пришлось быть готовым. Это огромная разница по сравнению с игрой в академии, темп здесь намного выше.

Я просто должен продолжать стремиться к большему и стараться совершенствоваться. Это была отличная возможность, и, надеюсь, впереди меня ждет еще много интересного», — сказал Алао в сентябре.

Алао — новый Нико О’Райли?

Нико О’Райли стал, пожалуй, архетипом современного крайнего защитника, а его взлет в «Манчестер Сити» был по-настоящему стремительным.

Нико О’Райли globallookpress.com

Номинальный полузащитник, О’Райли был перепрофилирован тактическим гением Пепом Гвардиолой в «мародерствующего» левого защитника, который надежен в обороне, уверенно работает с мячом и более чем эффективен при смещениях в центр поля (инвертированная роль).

Гвардиола стал одним из пионеров использования физически мощных игроков на флангах обороны — долгое время эту роль исполнял центрбек Йошко Гвардиол, пока не случился прорыв О’Райли.

Нико — это «следующая итерация», игрок, способный реально влиять на игру на обоих концах поля.

В свои 20 лет англичанин сделал эту позицию своей, и в «Челси», вполне возможно, рассчитывают, что Алао пойдет по такому же пути.

Кто знает, возможно, в будущем эти двое будут конкурировать за место левого защитника в основе сборной Англии.

Что дальше?

Учитывая печально известную стратегию владельцев «Челси» — покупать перспективную молодежь, развивать её и выгодно продавать (иногда даже без единого матча за основной состав), — трудно предсказать, как именно сложится карьера Алао на «Стэмфорд Бридж».

Иса Алао globallookpress.com

Логично предположить, что в ближайшей перспективе он станет частью молодежной структуры клуба — в командах U18 или U21. Если бы его планировали сразу отдать в аренду в клуб низшей лиги, имело бы смысл оставить его в «Шеффилде» до конца сезона, прежде чем он присоединился бы к новой команде летом.

Алао может сыграть за основу в предсезонке, а дебютировать в официальном матче в одном из кубковых турниров в сезоне 2026/27. Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор известен своим умением работать с молодежью.

Но, скорее всего, Иса либо продолжит выступать за академию, либо отправится в аренду — в Чемпионшип или в фарм-клуб «синих», французский «Страсбург».

На данный момент первая команда кажется далекой перспективой: Марк Кукурелья — ключевой игрок на левом фланге, а Йоррел Хато считается его основным сменщиком. Тем не менее, шанс может появиться, если кто-то из них уйдет или если нидерландец не оправдает ожиданий.