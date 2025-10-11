GOAL рассказывает о талантливом полузащитнике «Комо» и сборной Аргентины Нико Пасе.

Сможет он или нет? Лионелю Месси предстоит принять важнейшее решение: за восемь месяцев до старта чемпионата мира 2026 года мы до сих пор не знаем, будет ли он в составе сборной Аргентины, которой предстоит защищать титул.

«В моём возрасте логично предположить, что этого может и не случиться», — признался 38-летний Месси в интервью TyC Sports всего месяц назад.

Но, будем честны: в карьере Месси вообще мало что поддавалось логике.

Он — настоящий футбольный чудотворец, наделенный небесным даром нарушать законы физиологии и физики. Если честно, то, чего он добился с Аргентиной на прошлом чемпионате мира в Катаре, тоже не должно было быть возможным. Тогда ему было 35 — и он всё еще «кружил» вокруг себя защитников вроде Йошко Гвардиола.

Однако если Месси все-таки решит уйти с международной сцены до турнира в Северной Америке, справится ли ли Аргентина без него? По словам тренера действующих чемпионов Лионеля Скалони, это будет «огромной потерей», потому что «у Месси не будет преемника».

Он незаменим — и как игрок, и как лидер. Тем не менее Скалони уже готовит команду к будущему без своего талисмана под десятым номером. В сборной уже выстроена крепкая система поддержки.

При Скалони фундаментальный игровой план Аргентины остается неизменным — играет ли Месси или нет. Кроме того, наставник уверен, что у него уже есть футболисты, способные свести к минимуму потери от неизбежного ухода капитана. И один из них, без сомнения, — Нико Пас.

Пас — будущее «Реала»

Любой, кто видел Пасa в деле, сразу понимает: он настоящий уличный футболист — дитя дворов и площадей Тенерифе, где он родился и вырос. Его отец, Пабло Пас, был центральным защитником и провел 14 матчей за сборную Аргентины, включая участие в чемпионате мира 1998 года в составе, где блистали Габриэль Батистута, Хавьер Дзанетти, Диего Симеоне, Хуан-Себастьян Верон и Эрнан Креспо.

Возможно, именно поэтому юный Нико начинал карьеру в обороне. Но когда «Реал» забрал его из академии «Тенерифе» еще до того, как ему исполнилось 12 лет, в клубе быстро поняли, что его уличная техника гораздо больше подходит для атакующей роли.

Нико Пас globallookpress.com

К моменту, когда Пас дебютировал на профессиональном уровне — в Лиге чемпионов против «Браги» 8 ноября 2023 года — он уже блистал за «Реал Мадрид Кастилья» на позициях правого вингера и центрфорварда.

Тогдашний наставник «сливочных» Карло Анчелотти нередко подвергался критике за недоверие молодым игрокам академии, но справедливости ради стоит сказать, что итальянец регулярно приглашал Пасa на тренировки с первой командой. Этот шаг одобрил сам Тони Кроос.

Этот парень должен заниматься с нами каждый день — он действительно очень хорош. Тони Кроос Экс-полузащитник мадридского «Реала»

Анчелотти не побоялся выпустить Пасa и во втором тайме еще одного матча Лиги чемпионов — на этот раз против «Наполи», при счете 2:2. И это решение оказалось гениальным.

За шесть минут до конца основного времени Нико сместился под свою любимую левую ногу и нанес удар с более чем 20 метров, застав врасплох вратаря Алекса Мерета.

В концовке Хоселу забил четвертый мяч, но именно Пас стал главным героем вечера на «Сантьяго Бернабеу».

«Он — игрок будущего "Реала". У него есть всё, что должен иметь футболист такого большого клуба», — сказал Анчелотти после победы над «Наполи».

Ключевой переход в «Комо»

Небольшой кризис, связанный с травмами в первой половине сезона 2023/24, позволил Пасу провести четыре матча за основную команду, но как только основные игроки восстановились, Нико вновь оказался в распоряжении «Кастильи» — резервного состава мадридского клуба, выступающего в третьем испанском дивизионе.

Нико Пас globallookpress.com

В итоге летом 2024 года Пас и его представители начали настаивать на трансфере. «Реал» согласился отпустить талантливого полузащитника, но настоял на включении в контракт пункта о выкупе, что самого аргентинца вполне устраивало. Это означало, что его мечта стать игроком первой команды «Мадрида» всё еще жива.

Оставался лишь вопрос, куда именно он перейдет. Наиболее серьезный интерес проявил итальянский «Комо».

В клубе тщательно изучили Пасa, и спортивный директор Карлаальберто Луди был уверен, что команда сможет помочь Нико раскрыть свой потенциал, сделав его «центральной фигурой» проекта.

Однако у «Комо» были конкуренты: несколько других клубов также хотели заполучить молодого аргентинца.

«Интерес был огромный, — рассказывал Луди в интервью Calciomercato.com. — Мы не были в числе первых претендентов, зато проявили наибольшую настойчивость».

Ключевым преимуществом «Комо» оказался козырь в лице Сеска Фабрегаса. Именно он, по словам Луди, сыграл «решающую роль» в том, что сделка всё же состоялась. «Комо» заплатил шесть миллионов евро за талантливого хавбека.

Фактор Фабрегаса

Когда Пас отдыхал с семьей в Греции, его отец получил сообщение от самого Фабрегаса, возглавлявшего «Комо».

«Это был по-настоящему особенный момент для меня. Иметь легенду в роли тренера — это невероятно. Он человек, с которым легко работать, и у которого можно многому научиться — не только в футболе, но и в жизни», — признался Пас.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Однако дело было не только в том, что Сеск и Нико говорили на одном языке. Бывшая звезда «Арсенала» и «Барселоны» смотрел на игру точно так же, как и юный аргентинец. Как один из лучших полузащитников своего поколения, Фабрегас прекрасно понимал жажду Пасa постоянно быть с мячом.

Главное — он дает мне уверенность играть в свой футбол. Фабрегас помогает сохранять спокойствие и хочет, чтобы я действовал между линиями — а это для меня крайне важно. Я помню его как игрока: у него была потрясающая техника и невероятное чувство последнего паса. Он точно знал, когда подключаться в штрафную, чтобы забить, — и это то, чему мне еще нужно научиться. Я часто пересматриваю, как он отдавал эти передачи. Нико Пас Полузащитник «Комо»

Фабрегас прекрасно понимал, насколько опасно ограничивать творчество Пасa на этапе его становления.

«Он особенный игрок, и ему нужно позволить выражать себя свободно. Мы не должны делать из него робота» — сказал испанец после того, как Нико забил свой первый гол за «Комо» в матче с «Пармой» (1:1) 19 октября 2024 года.

«Лучший момент в моей карьере»

В игре Нико Пасa нет ни капли механичности. Его движения отличаются почти балетной пластикой, а фирменные пируэты в стиле Зинедина Зидана уже стали привычным украшением матчей Серии A.

Его высокий и стройный силуэт, скользящий мимо защитников перед тем, как разрезать оборону филигранным пасом, вызывает ассоциации с Кака. А точные удары с левой ноги — сравнения с Мартином Эдегором.

Лионель Месси и Нико Пас globallookpress.com

Сам же Пас признается, что проводил — и до сих пор проводит — часы, пересматривая моменты с участием Месси, чтобы впитать как можно больше от футболиста, которого считает величайшим в истории.

Поэтому неудивительно, что, когда Нико впервые был вызван в главную сборную Аргентины в октябре прошлого года, он едва мог вымолвить хоть слово при встрече с кумиром.

«Я нервничаю, когда вижу его, — признался Пас в интервью DAZN. — Поэтому почти ничего не говорил — просто стеснялся! »

Тем не менее, хотя Нико и не осмелился заговорить с Месси, он сумел отдать ему голевую передачу: в своем дебютном матче он ассистировал Лео в эпизоде с его третьим голе в матче против Боливии (6:0) на легендарном стадионе «Монументаль».

Это был лучший момент в моей карьере. Отдать результативный пас лучшему игроку в истории — и сделать это в дебютном матче — просто нереально. С учетом возраста Лео я даже не думал, что когда-нибудь сыграю с ним, но это случилось — и стало одним из величайших событий в моей жизни. Нико Пас Полузащитник «Комо»

А сразу после этого он услышал похвалу от самого Месси.

«Нико обладает всеми необходимыми качествами, — сказал тогда капитан сборной. — Он очень умный парень, прекрасно понимает игру, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе. Он сыграл с удовольствием и, думаю, почувствовал себя комфортно, поскольку он любит контролировать мяч».

Журналисты напомнили Месси, что Пас родился всего через месяц после его дебюта за «Барселону».

«Да, я знаю! » — рассмеялся Лео.

Теперь главный вопрос в другом: увидим ли мы Пасa и Месси вместе на чемпионате мира следующим летом — несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте? Забавно, но единственное сомнение связано вовсе не с Нико, а с тем, решится ли Месси поехать на турнир. Пас же, похоже, в составе будет почти наверняка.

В духе Месси

С тех пор Нико провел за сборную Аргентины еще три матча и, по слухам, должен выйти в старте хотя бы в одном из ближайших товарищеских матчей — против Венесуэлы или Пуэрто-Рико.

Понятно, что при невероятной глубине состава «альбиселесте» ему нужно использовать каждый шанс. Любопытно, что подписание его соотечественника Франко Мастантуоно, по информации СМИ, стало главной причиной, по которой «Реал» не активировал первую из трех опций обратного выкупа Пасa этим летом.

Нико Пас globallookpress.com

Однако после того, как Нико был признан лучшим молодым игроком Серии A сезона 2024/25, он поднял свой уровень еще выше. Настолько, что Фабрегас заявил: Пас теперь получает внимание со стороны соперников, с которым сам Сеск сталкивался в годы, когда играл рядом с Месси в «Барселоне».

«Такое будет происходить всё чаще, — предупредил Фабрегас. — Но я сказал ему ещё в начале сезона: это значит, что к тебе теперь относятся иначе. С тобой хотят соревноваться по-другому. Но я вижу в этом только положительные моменты».

Пас действительно ответил на повышенное внимание впечатляюще. В сезоне 2024/25 он принял участие в 30 матчах, отметившись 14 результативными действиями, а в новом сезоне идет по графику одно голевое действие за игру — три гола и три ассиста в шести встречах.

«Нико Пас — игрок мирового уровня, — недавно заявил Луди. — Он скромный парень с талантом, который я встречал всего несколько раз за всю карьеру».

Будущее Пасa

«Комо» и Фабрегас, без сомнения, проделали блестящую работу, помогая Нико раскрыть природный дар. Именно поэтому Скалони уверен, что сейчас для Пасa просто нет лучшего места.

Сеск — тренер, который исповедует тот футбол, что нравится и нам. Он заставляет Нико играть так, как мы хотим, и придает ему ту значимость, которая ему необходима. Лионель Скалони Главный тренер сборной Аргентины

Тем не менее, как и все остальные (включая самого Фабрегаса), Скалони убежден, что фантастические способности Пасa рано или поздно приведут его обратно на «Сантьяго Бернабеу».

Нико Пас globallookpress.com

Тренер лишь благодарен судьбе за то, что Аргентине удалось убедить Нико выбрать родину отца, а не сборную Испании.

«Мы были очень хитры в этом вопросе, а? » — с улыбкой заметил Скалони в интервью журналисту Сиро Лопесу.

И в этом есть смысл: когда Месси все-таки завершит карьеру, в сборной образуется огромная пустота. И Скалони надеется, что Пас поможет ее заполнить.

«У нас сложившаяся команда с прочным фундаментом, — сказал он. — И те, кто сейчас приходит, уже вносят свой вклад. Нико — один из тех, кто, я уверен, останется с нами надолго».