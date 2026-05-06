ESPN рассуждает о будущем главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота.

Всё начинается заново. Едва на «Олд Траффорд» в воскресенье прозвучал финальный свисток, как в социальных сетях понеслась очередная волна поиска виноватых в проблемах «Ливерпуля».

Учитывая, что поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) стало для «Ливерпуля» уже 19-м в сезоне во всех турнирах, подобный ритуал успел стать привычным.

Детальный разбор каждой неудачи, как правило, сводится к одним и тем же тезисам: неэффективность форвардов, инертность полузащиты и неуверенность в обороне. Всё это стало причиной того, что защита чемпионского титула обернулась для «Ливерпуля» грандиозным разочарованием.

И хотя сценарий этой провальной кампании сложился из целого комплекса проблем, главным антигероем чаще всего выставляют именно главного тренера команды Арне Слота.

«Как вообще можно продолжать его защищать?» — задался вопросом один из крупных фанатских аккаунтов «Ливерпуля», обращаясь к своим 144 тысячам подписчиков и прикрепляя список самой удручающей статистики этого сезона.

Среди обвинений — и два поражения в чемпионате от принципиального соперника, «Манчестер Юнайтед», впервые за десять лет, и два проигранных матча в Премьер-лиге «Манчестер Сити» — такого с «Ливерпулем» не случалось с сезона-1936/37.

Для Слота эти сухие цифры, конечно, выглядят безжалостно. Однако в упомянутом посте почему-то не говорится о том, что именно он в прошлом сезоне привел «Ливерпуль» к чемпионству в Премьер-лиге. Не упоминаются там и обстоятельства, которые в какой-то степени смягчают оценку нынешней турбулентной кампании, — а таких обстоятельств было немало.

Оба этих аргумента имеют серьезный вес для владельцев клуба из Fenway Sports Group (FSG). Они продолжали поддерживать Слота на фоне всех испытаний и неудач последних девяти месяцев, и, судя по всему, хотели бы дать ему шанс доказать, что он по-прежнему способен вести «Ливерпуль» вперед.

Однако с каждым новым слабым результатом и сопутствующей ему невнятной игрой волна недовольства среди болельщиков лишь нарастает.

В связи с этим возникает резонный вопрос: действительно ли руководители клуба правы, продолжая делать ставку на Слота и после окончания этого сезона?

Ниже — разбор аргументов «за» и «против» того, чтобы Слот сохранил свою должность.

ЗА: Слот — обладатель чемпионского титула АПЛ

Самый веский аргумент в пользу того, чтобы Слот продолжил работу на посту главного тренера «Ливерпуля», довольно прост: в прошлом сезоне он выиграл Премьер-лигу. На фоне усиливающихся разговоров о будущем Пепа Гвардиолы не исключено, что к старту сезона-2026/27 в августе Слот вообще окажется единственным действующим главным тренером в АПЛ, у которого уже есть чемпионский титул в этом турнире.

Хотя критики нидерландца, в том числе и среди болельщиков клуба, могут попытаться приуменьшить масштаб этого достижения, выиграть чемпионский титул — задача не из легких. За последние 36 лет «Ливерпуль» делал это лишь дважды. А тот факт, что «Арсенал», финишировавший вторым в каждой из трех последних кампаний, в этом сезоне с огромным трудом пытается сбросить с хвоста «Ман Сити» в чемпионской гонке, лишь доказывает, насколько тяжело сделать этот решающий шаг.

Те, кто обесценивает недавний триумф «Ливерпуля», могут указать на то, что «красные» набрали всего 84 очка — это самый низкий показатель для чемпиона со времен «Лестера» в сезоне 2015/16 («лисы» тогда набрали 81 очко). Однако мерсисайдцы обеспечили себе титул за четыре тура до финиша. И вполне логично спросить: не набрала бы команда Слота больше, если бы не позволила себе немного сбавить обороты в заключительных матчах?

Аргумент о том, что Слот выиграл чемпионат «на багаже» Юргена Клоппа, также не выдерживает критики, учитывая, что после ухода немецкого специалиста летом 2024 года общее мнение сводилось к неминуемому и стремительному спаду «Ливерпуля».

В прошлой кампании Слот доказал, что способен раскрыть лучшие качества ряда игроков, выпавших из обоймы при его предшественнике, что стало важным фактором на пути к золотым медалям. Ему удалось вывести на новый уровень Райана Гравенберха, Ибраима Конате и Коди Гакпо.

Даже Мохаммед Салах, чье индивидуальное мастерство внесло колоссальный вклад в успех «красных», назвал прошлый сезон своим лучшим в клубе. А прямолинейный агент египтянина, Рами Аббас Исса, в прошлом году публично заявил в соцсетях, что Слот «превосходно справляется со своей работой».

Да, в нынешнем сезоне нидерландцу не удалось вновь вывести команду на тот же уровень. Но его послужной список с точки зрения развития игроков в целом все равно остается очень убедительным.

ПРОТИВ: «Ливерпуль» провалил защиту титула

И здесь аргумент предельно прост: в текущем сезоне «Ливерпуль» потерпел 19 поражений во всех турнирах.

Даже с учетом всех смягчающих обстоятельств, это пугающая цифра для команды, которая в прошлом году выиграла чемпионат с отрывом в 10 очков и от которой многие ожидали аналогичного доминирования в нынешней кампании.

Это наибольшее количество поражений «Ливерпуля» за один сезон с кампании 2014/15. Тогда владельцы из FSG решили поддержать главного тренера Брендана Роджерса, однако в итоге уволили его уже через два месяца после старта следующего сезона, когда результаты так и не улучшились.

Неизбежные параллели с последними днями эпохи Роджерса сейчас явно не играют на руку Слоту.

Исторически «Ливерпуль» не относится к числу клубов, которые легко расстаются с тренерами, но и в рамках Премьер-лиги прецеденты увольнений вскоре после чемпионства уже были.

Клаудио Раньери был уволен в сезоне 2016/17, всего через девять месяцев после своего невероятного триумфа с «Лестером», который изначально считался кандидатом на вылет. Жозе Моуринью и Роберто Манчини были отправлены в отставку из «Челси» и «Манчестер Сити» соответственно после того, как не смогли убедительно провести кампанию в статусе действующих чемпионов.

Стоит также отметить, что до нынешнего сезона Слот ни разу за свою тренерскую карьеру не проигрывал два матча чемпионата подряд. С одной стороны, это говорит о его успехах на прежних этапах. С другой — означает, что он никогда раньше не оказывался в подобной ситуации, когда на него давит необходимость срочно переломить ход событий под огромным внешним и внутренним давлением.

У каждого специалиста есть свои сильные стороны, и Слот пока не доказал, что является тем типом тренера, который способен переломить ход событий в момент глубокого кризиса.

ЗА: у Слота есть немало смягчающих обстоятельств

Когда в минувшее воскресенье перед матчем на «Олд Траффорд» обнародовали стартовые составы, бросалось в глаза отсутствие одного игрока. Александер Исак, на прошлых выходных напомнивший всем о себе забитым голом в ворота «Кристал Пэлас», не поехал в Манчестер из-за небольшого повреждения паха, полученного на тренировке.

Этот эпизод отлично отражает весь турбулентный дебютный сезон шведа на «Энфилде»: потребовалось всего восемь дней, чтобы редкий проблеск оптимизма был безжалостно погашен. С момента своего рекордного для британского футбола летнего перехода из «Ньюкасла» Исак испытывает серьезные проблемы как с формой, так и со здоровьем — лишь в апреле он вернулся в строй, пропустив почти четыре месяца из-за перелома малоберцовой кости.

Его отсутствие в матче с «Юнайтед», возможно, не ощущалось бы так остро, если бы еще один летний новичок, Юго Экитике, также не находился в лазарете с травмой ахилла (ожидается, что он пропустит минимум девять месяцев), а Салах не продолжал бы восстанавливаться после мышечного повреждения, полученного в игре с «Пэлас».

На противоположном конце поля травмы Алиссона и Георгия Мамардашвили привели к тому, что место в воротах пришлось занять номинально третьему голкиперу Фредди Вудмену, а центральный полузащитник Кертис Джонс был вынужден закрывать правый фланг обороны.

Вполне объяснимо, что летняя трансферная кампания «Ливерпуля» с тратами в 450 миллионов фунтов стерлингов наделала много шума. Однако тот факт, что три главных новичка — Исак, Экитике и Флориан Вирц — провели вместе на поле в этом сезоне всего 119 минут, наглядно иллюстрирует непрекращающуюся эпидемию травм.

Как главный тренер, Слот не принимает окончательных решений по трансферам, поэтому на него нельзя возлагать главную ответственность за явные пробелы в составе, особенно на флангах после прошлогоднего ухода Луиса Диаса в «Баварию».

Поскольку в предстоящее трансферное окно «Ливерпуль» намерен закрыть часть проблемных позиций, вполне реален сценарий, при котором в следующем сезоне нидерландец сможет добиться успеха с более сбалансированным составом.

Если же отвлечься от сугубо футбольных дел, главным смягчающим обстоятельством неудач этого сезона является непостижимая трагедия прошлого лета, когда в июле Диогу Жота погиб в автокатастрофе вместе со своим братом Андре Силвой.

Масштаб этой утраты невозможно оценить, и это ни в коем случае не снимает со Слота и его игроков вины за некоторые откровенно провальные выступления в нынешней кампании. Слот всегда справедливо подчеркивал, что тяжелее всего эту потерю переживает семья футболиста. Однако в сезоне, когда психологическая устойчивость «Ливерпуля» регулярно подвергалась сомнению, было бы откровенным лицемерием утверждать, что эта трагедия совершенно никак не сказалась на главном тренере и его команде.

ПРОТИВ: «Ливерпуль» не делает выводов из собственных ошибок

Одно из определений безумия — это повторение одних и тех же действий в надежде на другой результат. Так, по крайней мере, гласит известное изречение.

И «Ливерпуль» в этом сезоне определенно грешит тем, что раз за разом угождает в одну и ту же ловушку, а старые проблемы то и дело дают о себе знать.

В последние недели Слот много рассуждал о прогрессе, достигнутом по ходу кампании, и о светлом будущем, которое ждет его команду. Однако эти заявления не слишком стыкуются с реальностью.

В недавнем матче против на «Олд Траффорд» «Ливерпуль» временами выглядел таким же наивным, тактически потерянным и неподготовленным, как и в октябрьской встрече первого круга на «Энфилде», которая тоже завершилась поражением.

Было абсолютно очевидно, что «Манчестер Юнайтед» постарается начать максимально агрессивно и попытается сыграть на слабостях мерсисайдцев — при обороне на стандартах и в переходных фазах. И тем более тревожно, что у команды Слота, судя по всему, не нашлось никакой стратегии противодействия этому плану в катастрофическом дебюте матча, когда они за 14 минут пропустили два мяча именно после таких ситуаций.

Сегодня невозможно дать характеристику игровому стилю «Ливерпуля», не придя к банальному выводу: команда стабильно демонстрирует уровень ниже, чем сумма индивидуальных качеств ее исполнителей.

Поражение от «Манчестер Юнайтед» означает, что в выездных матчах против команд из верхней половины таблицы «Ливерпуль» набрал лишь два очка из 24 возможных. Болельщикам, возможно, было бы чуть легче принять такие результаты, если бы команда хотя бы показывала признаки того, что учится на своих ошибках. Но пока поводов для оптимизма практически нет.

ЗА: терпение иногда действительно оправдано

Когда в феврале «Челси» обыграл «Вулверхэмптон», Лиам Росеньор стал лишь вторым английским тренером в истории, выигравшим все четыре своих первых матча в Премьер-лиге. Польза от прихода нового человека с иным взглядом в проблемную команду тогда казалась совершенно очевидной. До тех пор, пока ситуация резко не изменилась.

Перенесемся в апрель: Росеньор был отправлен в отставку менее чем через четыре месяца после подписания контракта на пять с половиной лет, потерпев пять поражений в АПЛ подряд. Пример «Челси» отлично подтверждает мысль о том, что смена наставника далеко не всегда служит гарантией долгосрочного успеха.

Хотя Майкл Каррик проделывает великолепную работу на «Олд Траффорд» с момента своего назначения (10 побед в 14 матчах). Но в «Манчестер Юнайтед» слишком хорошо знают, насколько трудно найти замену культовому тренеру: за 13 лет, прошедших с момента ухода сэра Алекса Фергюсона, клуб успел сменить шесть постоянных специалистов.

Можно вспомнить и сезон-2021/22, когда Микель Артета — тренер, который теперь может привести «Арсенал» к историческому дублю, — оказался под жестким давлением после трех подряд поражений на старте чемпионата.

Юргену Клоппу, в свою очередь, потребовалось дождаться своего четвертого сезона у руля «Ливерпуля», чтобы команда начала по-настоящему убедительно бороться за титул.

В обоих случаях доверие и терпение руководства оказались лучшей стратегией. И если в ближайшие недели Слот вслед за прошлогодним чемпионством выведет «Ливерпуль» еще и в Лигу чемпионов, то вполне можно утверждать, что он как минимум заслуживает шанса доработать на «Энфилде» до конца своего контракта.

ПРОТИВ: он не Клопп... и не Хаби Алонсо

В качестве главного тренера Слот способен влиять на многое в «Ливерпуле». К его несчастью, единственная переменная, которую он не может контролировать, как раз и усложняет его задачу сильнее всего.

Проще говоря, он не Юрген Клопп. Его предшественник за девять лет у руля команды задал невероятно высокую планку — не только с точки зрения результатов, но и в плане той связи, которую он выстроил с болельщиками.

Прямолинейный и обладающий непревзойденной харизмой, Клопп имел суперспособность сплачивать фанатов в трудные времена. Этот дар, в свою очередь, обеспечивал ему огромный кредит доверия, когда дела шли из рук вон плохо.

В прошлом, успешном для «Ливерпуля» сезоне Слота хвалили за его более сдержанную манеру поведения. Однако в глазах некоторых болельщиков его эмоциональная связь с трибунами оказалась недостаточно глубокой, чтобы сейчас гарантировать ему непоколебимую преданность. Тот факт, что на прошлой неделе в тренировочном центре клуба нидерландец в шутку спросил журналистов, не несет ли он ответственность еще и за закрытие Ормузского пролива, наглядно демонстрирует, сколь экстремальной — а порой и откровенно ядовитой — критике он подвергается в этом сезоне.

За пределами клуба ведется много споров об авторитете Слота в раздевалке. В немалой степени они подогреваются скандальным декабрьским интервью Салаха, в котором египтянин признался в разрыве отношений с главным тренером.

Уместно напомнить, что у Салаха были разногласия и с Клоппом на закате его эпохи (что вылилось в печально известную перепалку на бровке в матче с «Вест Хэмом»). Но он никогда не чувствовал в себе права выступать против немца публично. Возможно, его останавливало понимание того, что в этой битве ему не победить.

Но если Клопп — это призрак из прошлого «Ливерпуля», то именно возвращение Хаби Алонсо на тренерский рынок преследует Слота в последние месяцы сильнее всего. Алонсо был главным любимцем публики на роль преемника Клоппа в 2024 году. Эмоциональная привязанность испанца к «Ливерпулю», в составе которого он выиграл Лигу чемпионов в 2005-м, сделала бы его назначение невероятно популярным шагом. В прошлом месяце, после поражения от «Манчестер Сити» в Кубке Англии на «Этихаде», некоторые болельщики даже скандировали его имя.

В конечном счете современный футбол почти не оставляет пространства для нюансов, зато всегда охотно уступает место гиперболам. Каждый тренер полностью зависит от своих последних результатов, постоянно балансируя на тонком канате между статусами дилетанта и гения.

Резюме Слота доказывает, что он находится гораздо ближе ко второму лагерю, чем к первому, хотя это не отменяет обоснованности вопросов к его нынешнему положению. По ходу этой изнурительной кампании он стремительно терял поддержку, и хотя следующий сезон мог бы стать шансом начать все с чистого листа, риск того, что ситуация станет абсолютно токсичной, никуда не делся.

Представьте, что произойдет, если «Ливерпуль», как это уже случалось в первый сезон Слота, проиграет дома «Ноттингем Форест» в четвертом туре? Будут ли болельщики готовы проявить к нему ту же снисходительность, что и в первые месяцы его работы на «Энфилде»? Звучит крайне сомнительно.

Безусловно, окончательное решение принимают не трибуны, а спортивный директор Ричард Хьюз и его руководство. Пока что они демонстрируют готовность дать Слоту полноценный шанс на исправление ситуации.

Однако сейчас, когда обстоятельства складываются явно не в пользу тренера «Ливерпуля», боссам клуба предстоит ответить на главный вопрос: является ли в данном случае справедливое решение правильным.