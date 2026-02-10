В Daily Face-off сделали подборку культовых моментов олимпийской истории хоккея.

Менее суток осталось до момента, когда лучшие мужские сборные мира вновь сойдутся в борьбе за олимпийское золото — впервые по-настоящему, с тех самых Игр-2014 в Сочи.

В ожидании, как хочется верить, незабываемого зрелища самое время оглянуться назад и вспомнить самые знаковые моменты олимпийского хоккея с тех пор, как этот вид спорта дебютировал… на летних Играх 1920 года.

Многие из этих эпизодов имеют по-настоящему весомое значение для истории хоккея. Международный контекст придает победам и поражениям особую глубину — национальная гордость врезается в память и сердце куда сильнее, чем любые клубные баталии.

10. Великая сенсация: золото сборной Великобритании, Гармиш-Партенкирхен, 1936

Достижение сборной Великобритании сегодня выглядит несколько странно — возможно, даже не совсем честно — если пропускать его через призму современного понимания международного хоккея.

Во-первых, судьба золота не решалась в драматичном финальном матче. Великобритания стала чемпионом по сумме результатов, одержав две победы и сыграв вничью один раз в трех встречах финального раунда.

Прогнозы и ставки на хоккей

Кроме того, состав команды во многом формировали хоккеисты британского происхождения, выросшие и получившие хоккейное образование в Канаде.

И все же это достижение нельзя недооценивать. Именно тогда была прервана безупречная серия Канады, начавшей олимпийскую эпоху с четырех подряд золотых медалей.

9. Забытое чудо: золото сборной США, Скво-Вэлли, 1960

«Чудо на льду» 1980 года настолько укоренилось в массовом сознании, что вдохновило один из самых любимых спортивных фильмов XXI века. Но сколько хоккейных болельщиков — даже самых увлеченных — вообще помнят или знают что-либо о чуде 1960-го?

Даже в статусе хозяев турнира американцы считались явными аутсайдерами. Канада, СССР, Швеция и Чехословакия воспринимались как безусловные хоккейные сверхдержавы. Тем удивительнее оказался путь сборной США, которая поочередно одержала сенсационные победы над всеми четырьмя соперниками. Команду вели за собой мощная атака и выдающаяся игра вратаря Джека Маккартана.

Этот триумф принес США первое в истории олимпийское золото в хоккее. Любопытная деталь напоследок: в числе игроков, отсеянных на финальном этапе формирования состава, оказался Херб Брукс. К нему мы еще обязательно вернемся позже.

8. Беларусь деклассировала Швецию, Солт-Лейк-Сити, 2002

Формально это был «всего лишь» четвертьфинал, но попробуйте сказать об этом любому белорусскому болельщику. Защитник Владимир Копать в одно мгновение превратился в народного героя, когда зарядил щелчком почти от синей линии своей зоны. Бросок застал врасплох шведского вратаря Томми Сало: шайба ударила его в маску, взмыла вверх и, перелетев через голову, оказалась в воротах.

Беларусь выбила Швецию

Эта роковая ошибка произошла за 2 минуты и 24 секунды до конца третьего периода и выбила сборную Швеции из турнира. Впрочем, в защиту Сало стоит отметить: с такой дистанции бросок защитника действительно получился на удивление мощным.

7. Ти Джей Оши творит магию в серии буллитов, Сочи, 2014

Неплохое достижение для игрока, который едва-едва попал в заявку сборной США. Для главного тренера Дэна Байлсмы Оши стал настоящим секретным оружием — к тому моменту его мастерство в сериях буллитов уже было хорошо известно по выступлениям в НХЛ.

Свой шанс он получил в матче группового этапа против хозяев турнира — сборной России, когда игра дошла до серии послематчевых бросков. Оши реализовал свою попытку против Сергея Бобровского и оказался одним из трех выбранных Байлсмой исполнителей.

А дальше вступило в силу правило ИИХФ: если после трех раундов счет оставался равным и тренеры могли использовать одних и тех же игроков неограниченное количество раз.

Байлсма не стал мудрить и отправил Оши исполнять буллиты пять раз подряд. Ти Джей забил трижды, оформив четыре гола в шести попытках, включая решающий бросок, который принес американцам победу. Да, позже Оши выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в сезоне 2017/18 и провел солидную карьеру с 695 очками в 1010 матчах НХЛ, но навсегда в истории он останется прежде всего благодаря тому вечеру в Сочи.

6. Сэйв Хенрика Лундквиста: золото сборной Швеции, Турин, 2006

Канада подходила к турниру в статусе действующего чемпиона, сборная России располагала россыпью перспективной молодежи, но если взглянуть на состав Швеции образца 2006 года с сегодняшней точки зрения, то ее успех уже не кажется случайным.

В заявке собралась целая плеяда будущих членов Зала славы: Никлас Лидстрем в обороне, Петер Форсберг, Матс Сундин, Даниэль Альфредссон, а также братья Даниэль и Хенрик Седины в атаке — и, разумеется, Хенрик Лундквист в воротах.

Лундквист находился в эпицентре выдающегося дебютного сезона в составе «Рейнджерс» и сумел перенести этот уровень игры на Олимпиаду в Турине. Его главный момент настал в финале. За 15 секунд до сирены, при счете 3:2 в пользу Швеции, Олли Йокинен оказался первым на добивании в синей зоне и был настолько уверен в голе, что уже начал поднимать руки.

Но Лундквист среагировал мгновенно, отразив бросок внутренней стороной блина. Этот сэйв не только сохранил минимальное преимущество, но и навсегда закрепил за Швецией первое олимпийское золото эпохи участия игроков НХЛ.

5. «Джооо… Сакик»: Канада прерывает золотую засуху, Солт-Лейк-Сити, 2002

Если вы родились позже, скажем, 1995 года, то вряд ли помните то ощущение безысходности, которое окружало канадский хоккей в 2002-м. Мужская сборная не брала олимпийское золото с 1952 года. На молодежном чемпионате мира канадцы не поднимались на верхнюю ступень пьедестала с 1997-го. А женская команда уступила США в их первом олимпийском противостоянии в 1998-м.

Сакик принес победу Канаде на Играх-2002

И потому момент, когда Сакик убежал один на один и своим фирменным кистевым броском переиграл Майка Рихтера, сделав счет 5:2 в третьем периоде финала, имел значение куда большее, чем просто заброшенная шайба. В тот миг с плеч всей страны словно свалился неподъемный груз. Канада наконец-то вернула себе игру, которую всегда считала своей.

4. Доминик Гашек правит миром: золото сборной Чехии, Нагано, 1998

Мало кто в истории хоккея выходил на пик формы так же мощно, как Гашек во второй половине 1990-х в составе «Баффало». На отрезке с сезона 1993/94 по 2000/01 он завоевал шесть «Везина Трофи», а также дважды подряд стал обладателем «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги. Апогеем этого периода стал 1998 год.

На Играх в Нагано сложно выделить один-единственный момент — Гашек был безупречен от первого матча до последнего. И все же самый устойчивый образ в памяти болельщиков связан с серией буллитов в полуфинале против Канады.

Тогда Гашек, буквально скользя по вратарской, не позволил забить ни одному из пяти канадских исполнителей подряд, включая четырех будущих членов Зала славы: Тео Флери, Рэя Бурка, Джо Нуиндайка, Эрика Линдроса и Брендана Шэнахэна.

Статистика турнира лишь подчеркивает масштаб его доминирования: 0,97 пропущенной шайбы в среднем за матч, 96,1% отраженных бросков и два «сухаря». Финалом этого выступления стала победа Чехии над Россией в матче за золото.

3. Почтовая марка Петера Форсберга: золото сборной Швеции, Лиллехаммер, 1994

Этот гол был волшебным и в любом случае заслуживал места на почтовой марке в Швеции — он стал решающим в серии буллитов, принес сборной первое в истории олимпийское золото в мужском хоккее. Но именно способ, которым Фoппа его забил, превратил эпизод в легендарный.

Буллит Петера Форсберга

Сегодня большинству достаточно просто сказать «буллит Форсберга», чтобы сразу понять, о каком приеме идет речь. Петер изобразил финт влево под бросок с неудобной руки, затем переложил клюшку в правую и одной рукой отправил шайбу мимо Кори Хирша.

Этот маневр был повторен бесчисленное количество раз — особенно после того, как НХЛ официально ввела серии буллитов, начиная с сезона 2005/06.

2. Золотой гол Сидни Кросби: Канада берет золото, Ванкувер, 2010

На домашней Олимпиаде 2010 года Канада выдала по-настоящему яркое выступление, кульминацией которого стал эпический финал мужского хоккейного турнира. В решающем матче канадцам и американцам понадобился овертайм до первого гола — Зак Паризе сравнял счет за считаные секунды до окончания основного времени.

На отметке 7:40 овертайма Кросби получил передачу от Джерома Игинлы у нижней точки левого круга вбрасывания и быстрым, низким кистевым броском застал Райана Миллера врасплох, принеся Канаде золотые медали на родном льду.

Гол Пола Хендерсона в Суперсерии-1972 и шайба Марио Лемье на Кубке Канады 1987 года традиционно входят в пантеон важнейших голов в истории канадского хоккея — большинство ставит эпизод Хендерсона на первое место. Но для целого поколения болельщиков гол Кросби в 2010-м — это как минимум 'номер один Б', а возможно, и больше.

1. «Чудо на льду»: сборная США шокирует СССР, Лейк-Плэсид, 1980

К 1980 году сборная СССР представляла собой настоящую хоккейную машину — безостановочную, выверенную, играющую с недосягаемым для остальных уровнем мастерства и взаимопонимания. Но Херб Брукс мыслил на совсем иной частоте, собрав быструю, работоспособную команду, построенную на выносливости и умении незаметно подкрадываться к сопернику, изматывая его своей неуступчивостью.

«Чудо на льду» 1980

За несколько дней до начала турнира советская сборная безжалостно разгромила американцев 10:3 в выставочном матче. Однако тот результат сыграл парадоксальную роль: США сбросили нервное напряжение и, начав встречу с провала 0:7, сумели довести оставшееся время до ничьей 3:3. Это позволило им прочитать соперника — знание, которое вскоре оказалось решающим в медальном раунде.

Два гола в первом периоде привели к тому, что Виктор Тихонов отправил на скамейку легендарного Владислава Третьяка, несмотря на равный счет 2:2. В третьем периоде, при 3:3 на табло, Майк Эрузионе выкатился в зону между кругами и переиграл запасного вратаря Владимира Мышкина, выведя США вперед за десять минут до финальной сирены.

Американцы выстояли и одержали, пожалуй, самую невероятную победу в истории хоккея — момент, навсегда закрепленный в памяти идеальным комментаторским возгласом Эла Майклза.