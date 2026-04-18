Продолжается розыгрыш Кубка Гагарина 2026. LiveSport.Ru рассказывает о парах третьего раунда плей-офф и делает прогнозы на их результаты.

«Локомотив» (запад 1) — «Авангард» (восток 2)

Матчи пройдут 24, 26, 28, 30 апреля и, если потребуется, 2, 4 и 6 мая

Со словами стоит быть осторожнее — иногда они возвращаются бумерангом.

Я как придерживался мнения, так и придерживаюсь — он [перекрестный плей-офф] не нужен. По одной простой причине: матчи с «Салаватом», «Ак Барсом», «Магниткой» намного интереснее омичам, чем с «Локомотивом», при всем уважении. Это история. Александр Крылов экс-председатель совета директоров «Авангарда»

Это заявление бывший руководитель хоккейного клуба из Омска сделал в апреле 2023 г., когда в КХЛ только обсуждали введение перекрестного плей-офф. И вот сейчас проходит третий розыгрыш Кубка Гагарина в новом формате, а «Локомотив» и «Авангард» встречаются в матчах на выбывание третий раз подряд.

Ранее их противостояние случалось на стадии четвертьфинала. Ярославцы дважды позволяли омичам отыграться в серии со счета 1:3, но решающую седьмую игру завершали в свою пользу. Отдельным сюжетом предстоящей серии станет встреча Боба Хартли со своим бывшим клубом. Канадец, который в 2021 г. привёл «Авангард» к Кубку Гагарину, после отъезда из России несколько раз отказывал «ястребам» в возвращении, но прошлым летом ответил согласием на обращение «Локомотива».

Боб Хартли («Локомотив») vk.com/hclokomotiv_official

«Локомотиву» в этом плей-офф удалось пройти два раунда без потерь в составе, что нельзя сказать об «Авангарде». Омский коллектив точно до конца сезона потерял нападающего Ивана Игумнова. Также повреждения получили форвард Александр Волков, защитники Семен Чистяков и Вячеслав Войнов — их участие в ближайших играх находится под вопросом. Недельная пауза между сериями «ястребам» на руку.

Стартовые матчи полуфинала пройдут в Ярославле. Наставник «Авангарда» Ги Буше оказался неприятно удивлен этому обстоятельству.

Странное правило, весьма интересное: у нас больше очков по итогам регулярки, а преимущество домашней серии будет у «Локомотива». Обычно ты ждешь другого. Ги Буше главный тренер «Авангарда»

Действительно, «Авангард» набрал 99 очков, а «Локомотив» — 98 очков. Но ярославцы выиграли Западную конференцию, а «ястребы» на Востоке стали вторыми. Так что логика в этом правиле просматривается легко.

Зрителей ожидает встреча двух системных команд, которая включит в себя несколько историй:

во-первых, соперничество двух лучших и наиболее задействованных в этом сезоне вратарей лиги — Даниила Исаева (65 матчей, 92,9% ОБ, 1,80 КН) и Никиты Серебрякова (64 матча, 93,2% ОБ, 2,09 КН);

во-вторых, противостояние двух лучших по игре «на точке» центральных линий (Шалунов, Иванов, Фрез vs Маклауд, Потуральски и Пономарев);

в-третьих, очная встреча двух пока что главных претендентов на MVP Кубка Гагарина 2026 — Александра Радулова (4+6 в 9 матчах) и Константина Окулова (8+6 в 10 матчах).

Прошлогоднюю серию «Локомотива» и «Авангарда» многие называли скрытым финалом. По факту так и получилось. Две равные по силам команды не прочь и сейчас повторить этот путь. При определении сильнейшего на первый план могут выйти различные факторы, например, преимущество домашней площадки в 7-м матче.

Прогноз: 4 — 3 в пользу «Локомотива»

«Металлург» (восток 1) — «Ак Барс» (восток 3)

Матчи пройдут 25, 27, 29 апреля, 1 мая и, если потребуется, 3, 5 и 7 мая

Артем Галимов («Ак Барс») и Дерек Барак («Металлург») vk.com/hcakbars

«Металлург» и «Ак Барс» — самые титулованные за последние 30 лет команды России (6 и 5 чемпионств, соответственно). Однако, несмотря на многолетнее выступление в одной конференции, за это время они ранее встречались друг с другом в плей-офф всего 6 раз (по три победы у каждого), поэтому их противостояние пока лишено особой принципиальности.

Перед началом нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина многие бы в этой паре без раздумий поставили на победу «сталеваров». Однако два первых раунда дали повод усомниться в них, хотя «Сибирь» и «Торпедо» по счету (4:1) вроде бы были пройдены спокойно. На самом деле «Металлург», имея подавляющее игровое преимущество, неоднократно успокаивался и позволял соперникам отыгрываться, что, например, чуть не привело к шестой игре с нижегородцами

«Ак Барс» в сравнении с тремя другими полуфиналистами преодолел, наверное, самый сложный путь к третьему раунду. Всё-таки казанцам противостояли прошлогодний финалист («Трактор») и вторая по результативности команда регулярного чемпионата (минское «Динамо»). Тем не менее, команда Анвара Гатиятулина соперникам, имеющим грозную по именам линию атаки (Ливо, Григоренко, Кравцов — у челябинцев, Пинчук, Энас, Лимож — у минчан) позволила забрать на двоих всего одну игру.

Не последняя роль в этом достижении принадлежит дуэту вратарей — основному голкиперу Тимуру Билялову и бэкапу Максиму Арефьеву, которому тренеры доверяют ровно по одному матчу за серию. Впрочем, Александр Смолин и Илья Набоков, по крайней мере, судя по выступлению в текущем плей-офф, сильно своим визави не уступают.

Люк Джонсон («Металлург») и Тимур Билялов («Ак Барс») vk.com/hcmetallurg

Если ранее «Металлург» навязывал соперникам определенный хоккей, то теперь есть риск, что против «Ак Барса» придется играть в более агрессивном и силовом ключе. У казанцев Яшкин, Денисенко и Фисенко не упустят возможность воткнуться в соперника. Да жалеть себя они не станут — подопечные Анвара Гатиятулина лидируют в этом розыгрыше Кубка Гагарина по общему числу заблокированных бросков (уже 201 за 9 матчей).

Составы команд наполнены мастеровитыми хоккеистами, поэтому есть основания ждать от матчей «Металлурга» и «Ак Барса» эстетически привлекательной игры. В этих условиях возрастет цена ошибок, которые могут допустить при развитии атак. В первую очередь, речь идет про Барабанова, Яшкина и Сафонова со стороны казанцев и про Михайлиса, Толчинского и Короткова со стороны магнитогорцев, демонстрирующих невысокие (не больше 80%) проценты точности передач.

Команды встречались друг с другом давно — в сентябре-октябре, когда обменялись двумя победами. С тех пор они сильно поменялись, поэтому воспринимать те встречи всерьез не стоит. А вот по последнему месяцу наибольший прогресс показал «Ак Барс». Это должно внушать казанским болельщикам определенный оптимизм.

Прогноз: 4 — 2 в пользу «Ак Барса»