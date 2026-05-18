В The Athletic предложили ряд вариантов, как усилить эмоциональный фон во время просмотра 89-го чемпионата мира по хоккею.

Чемпионату мира по хоккею по-прежнему тяжело завоевать по-настоящему серьезное признание в Северной Америке — и причин для этого хватает.

Турнир, который на прошлой неделе взял старт во Фрибуре и Цюрихе, традиционно накладывается на розыгрыш Кубка Стэнли. Матчи из-за европейского часового пояса растянуты практически на весь день, а сам чемпионат проводится в то время года, когда даже самые прожженные хоккейные болельщики все чаще отвлекаются от экранов ради хорошей весенней погоды.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

И тем не менее это по-настоящему самобытное и захватывающее событие, которое, как кажется, должно находиться в личном хоккейном списке каждого фаната.

Тем более сейчас, когда в разгар группового этапа хватает действительно громких и любопытных сюжетов.

Пополнит ли Ткачак «Тройной золотой клуб»?

Мэттью Ткачак globallookpress.com

Ни одному американскому хоккеисту прежде не удавалось попасть в элитный клуб ИИХФ, что во многом объяснялось затяжной «золотой засухой» сборной США — как на Олимпиадах, где американцы не побеждали с 1980 года, так и на чемпионатах мира, последний титул до недавнего времени датировался еще 1933-м.

Однако за последние месяцы ситуация изменилась стремительно.

В этом году Мэттью Ткачак помог сборной США взять золото Олимпиады в Милане, а двумя сезонами ранее выиграл два Кубка Стэнли подряд в составе «Флориды». На этом фоне единственным недостающим трофеем в его коллекции остается чемпионат мира.

«Я еду туда не отдыхать. Мы обязаны обеспечить себе шанс побороться за победу», — заявил Ткачак в недавнем эфире The Pat McAfee Show. «Выступить на Олимпиаде, а через несколько месяцев оказаться здесь… Как вообще можно отказаться от возможности снова стать частью всего этого?»

Ткачак стал самым статусным и опытным американским хоккеистом из тех, кто принял вызов и присоединился к сборной США для защиты чемпионского титула в Цюрихе. Именно вокруг него во многом будет строиться эмоциональный каркас команды и лидерство непосредственно на льду.

Способны ли США вновь забрать золото? На бумаге нынешний состав не выглядит сильнейшим на турнире. Но с учетом того, сколько побед в последнее время одержали Ткачак и сборная США, списывать американцев со счетов точно преждевременно.

Смогут ли Кросби и Селебрини вернуть Канаду на вершину?

Сборная Канады globallookpress.com

Настоящее и будущее канадского хоккея вновь объединяется ради большого международного турнира. Возможно, с третьей попытки все, наконец, сложится как надо?

Во время Олимпиады в Милане Сидни Кросби был вынужден наблюдать за происходящим в повседневной одежде из-за травмы колена, тогда как Маклин Селебрини в проигранном США финале (1:2, от) нанес шесть бросков в створ — лучший показатель в матче.

Оба они находились на льду и годом ранее, когда Канада сенсационно уступила Дании со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира, выступая в одном звене.

Именно тот турнир стал для Селебрини настоящим прорывом на международном уровне. После ЧМ-2025 о нападающем «Шаркс» все чаще начали говорить как о будущем преемнике Кросби в сборной Канады.

За неудачным чемпионатом последовал по-настоящему прорывной сезон в составе «Сан-Хосе», в котором Селебрини набрал 115 очков. Параллельно 19-летний канадец ярко проявил себя на упомянутой Олимпиаде в Милане.

В руководстве сборной настолько высоко оценили прогресс молодого форварда, что именно ему первоначально доверили капитанскую нашивку — еще до того, как Кросби в последний момент согласился присоединиться к команде.

Сам факт того, что оба вновь подписались на еще один заход с национальной командой, лишний раз подчеркивает, насколько сильно Канада нуждается в победе, учитывая отсутствие золота чемпионата мира с 2023 года.

В какой форме находится Барков?

Александра Барков globallookpress.com

Последний по-настоящему важный матч Александра Баркова пришелся на 17 июня — в тот вечер он принял Кубок Стэнли из рук комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, утвердив второе подряд чемпионство «Флориды».

Но уже в первый день сентябрьского тренировочного лагеря Барков получил тяжелую травму — разрыв передней и медиальной коллатеральной связок правого колена. В итоге весь сезон он провел вне ледовой площадки.

Тем ценнее для него стало возвращение на чемпионат мира 2026 года. Долгие месяцы игрок «Флориды» ждал возможности снова выйти на лед в официальных матчах. Более того, в нынешнем составе Финляндии Александру доверили капитанскую нашивку. Для Баркова это шанс завершить в остальном безуспешный сезон на высокой ноте.

Кроме того, Барков вновь окажется в одной раздевалке с партнером по «Пантерз» Антоном Лунделлом, пропустившим последний месяц регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы ребер. И Барков, и Лунделл все еще бьются за свое первое золото на чемпионатах мира — ранее им уже доставалось серебро.

Сумеет ли Стенберг поставить финальную точку перед драфтом?

Ивар Стенберг globallookpress.com

Ивар Стенберг провел сильный сезон в Шведской хоккейной лиге, после чего заслужил место в заявке «Тре Крунур» на чемпионат мира.

Ранее в этом году 18-летний форвард уже успел взять золото молодежного чемпионата мира, а теперь за ним особо пристально наблюдают скауты в контексте распределения первых номеров драфта НХЛ.

Главным конкурентом Стенберга в этой гонке считается Гэвин Маккенна. Канадский вингер первоначально проявлял интерес к поездке на чемпионат мира в качестве дополнительного усиления, однако в итоге отказался от участия в турнире.

На этом фоне именно Стенберг получает возможность оставить последний и, возможно, самый значимый след перед драфтом — непосредственно своей игрой.

Швед оказался в составе команды, в которой молодежь органично сочетается с опытом. Лицом ветеранского костяка остаются Маттиас Экхольм и Оливер Экман-Ларссон, тогда как среди молодых имен внимание привлекает еще один претендент на драфт — форвард Вигго Бьорк.

Станет ли домашний лед для Швейцарии тем самым последним шагом к вершине?

Сборная Швейцарии globallookpress.com

Швейцарский хоккей уже давно перестал восприниматься как локальная история, однако до по-настоящему большого прорыва сборная пока так и не доросла.

В последние годы команда подбиралась максимально близко к золоту — достаточно вспомнить два подряд проигранных финала ЧМ со счетом 0:1 и 0:2. Но теперь швейцарцы постараются пробить этот потолок при поддержке домашних трибун.

Прогнозы и ставки на хоккей

На турнир в Цюрихе Швейцария привезла практически всех сильнейших энхаэловцев — Нико Хишира, Романа Йоси, Тимо Майера, Пьюса Сутера и Джей Джея Мозера — а вместе с ними и костяк игроков из европейских чемпионатов, на котором во многом строились последние международные успехи.

Главный вопрос заключается в другом: как сборная справится с давлением домашнего турнира и насколько безболезненно переживет последствия внезапной смены тренера.

Месяцем ранее, 15 апреля, Патрик Фишер был отправлен в отставку после того, как вскрылась история с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19 перед Олимпиадой-2022. И теперь Швейцарии предстоит не только выдержать турнирные ожидания, но и адаптироваться к новым реалиям уже по ходу группового этапа.