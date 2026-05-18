Канада подходит к матчу в роли явного фаворита и наверняка с первых минут заберёт шайбу под контроль, навязывая Дании высокий темп и постоянное давление в зоне атаки. После 11 голов в двух стартовых матчах «кленовые листья» выглядят одной из самых агрессивных команд турнира, тогда как датчане уже столкнулись с серьёзными проблемами против Чехии и Швеции, пропустив 10 шайб за две встречи. Скорее всего, Дания вновь будет вынуждена играть вторым номером и делать ставку исключительно на дисциплину, контратаки и сильный матч вратаря, иначе сдерживать давление канадцев на протяжении всех 60 минут будет крайне тяжело.

20' Окончен первый период! Пока канадцы играют в энергосберегающем режиме, максимальные скорости не включают и это немного удивляет. Датчане робко начали встречу, к середине периоде осмелели и провели несколько опасных атак. Пока отдыхаем и ждём более зрелищной игры после перерыва.

20' Кросби мощно бросил, но не попал в створ.

20' Шайфли атаковал ворота датчан, но Хенриксен поймал шайбу.

20' Минута до конца первого периода.

19' Селебрини на высокой скорости вошёл в чужую зону, обыграл трёх защитников и бросил в створ, но спас Хенриксен.

19' 1:22 до перерыва.

19' Удаление у сборной Дании: Мальте Сетков наказан малым штрафом за подножку.

18' Таварес справа ворвался в чужую зону и бросил из-под защитника, но слабо получилось — Хенриксен без труда парировал.

17' Шульц перехватил в центре шайбу, продвинулся вперёд и справа бросил, но не попал в створ, но атака не закончилась, всё тот же Шульц на правой штанге мог сыграть на добивании, но, видимо, не ждал отскока.

16' Уозерспун с кистей бросил из левого круга, но Хенриксен ловит шайбу.

16' Ударный отрезок проводят датчане, много времени в атаке проводят, смело бросают по воротам. Пока канадцы не оказывают сильного давления.

15' С вершины правого круга бросил с хода Кер, но Гривз на месте — шайба в ловушке.

14' Труэ атаковал ворота канадцев, но Гривз поймал шайбу.

14' Холлоуэй бросал с хода в створ, но снова надёжен Хенриксен и фиксирует шайбу.

14' Шель бросал в сторону ворот канадцев, но не попал в створ.

13' Шайфли атаковал ворота датчан из-за ворот, но Хенриксен не позволил забить.

13' Вайсе получил передачу у ворот канадцев и бросил верхом с острого угла, но не попал в створ.

12' Браун от левого борта исполнил подкидку на пятак, Козенс подправил, но не смог поднять шайбу над щитком Хенриксена!

12' 6:3 по броскам в створ в пользу канадцев.

11' Уозерспун бросил от синей линии, но Хенриксен парировал, Бушар первым оказался на отскоке в районе пятака, но не попал в ближний угол ворот!

10' С большим преимуществом играют канадцы, но пока не включились на полную.

09' Оливер Кер со средней дистанции атаковал ворота канадцев, но Гривз спокойно поймал шайбу.

08' Матейчук от синей линии мощно бросил, кто-то пытался подправить, но шайба мимо створа полетела.

07' 5:2 по выигранным вбрасываниям в пользу датчан.

06' Шайфли вывел на бросок Виларди с «усов», но шайба не дошла до ворот.

05' Бруггиссер размял не очень сильным броском Гривза, который надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

03' О'Райлли делает передачу от лицевой в центр правого круга вбрасывания, откуда с хода стрельнул Таварес, но на месте Хенриксен — отбил плечом шайбу.

02' Удивительно, но нет стартового натиска канадцев, к которому североамериканская сборная нас приучила.

01' Матч начался!

До матча

17:19 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

17:17 Команды появились на льду! Матч скоро начнётся.

17:12 Основные вратари: Джет Гривз и Николай Хенриксен.

17:10 Главные судьи: Микко Каукокари (Финляндия) и Кристиан Офнер (Австрия).

17:00 Матч пройдёт на льду «БСФ Арены» (Фрибург, Швейцария).

Стартовые составы команд

Канада: Джет Гривз, Кэм Тальбо, Зак Уайтклауд, Эван Бушар, Паркер Уозерспун, Дилан Демело, Морган Райлли, Дарнелл Нурс, Дентон Матейчук, Дилан Козенс, Маклин Селебрини, Сидни Кросби, Марк Шайфли, Роберт Томас, Габриэль Виларди, Дилан Холлоуэй, Райан О'Райлли, Джон Таварес, Коннор Браун, Фрейзер Минтен, Портер Мартон, Эммитт Финни.

Дания: Николай Хенриксен, Мадс Сёгор, Каспер Ларсен, Йеспер Йенсен, Маркус Лауридсен, Филлип Бруггиссер, Мальте Сетков, Андерс Кох, Даниель Андерсен, Миккель Огор, Александер Труэ, Ник Олесен, Патрик Русселль, Кристиан Вайсе Матиасен, Йоахим Блихфельд, Матиас Фром, Оливер Кер, Фредерик Сторм, Феликс Шель, Мортен Поульсен, Якоб Шмидт-Свейструп, Филлип Шульц.

Канада

Сборная Канады постепенно выходит на привычные для себя чемпионские обороты. После двух туров команда Миши Донскова остаётся одной из самых результативных на турнире: 11 шайб в матчах против Швеции и Италии. Особенно показательным получился стартовый матч против шведов, где канадцы добавили в движении после второго перерыва и превратили ничейные 3:3 в победные 5:3. Во встрече с Италией всё было решено ещё в первом периоде — три быстрые шайбы полностью разрушили игру соперника. Маклин Селебрини уже успел оформить дубль, а связка Кросби — О’Райлли — Таварес регулярно создаёт трафик у ворот и перегружает пятак.

Дания

Дания снова столкнулась с проблемой, которая преследует команду практически в каждом матче против элиты мирового хоккея — нехваткой скорости и глубины состава. Поражения от Чехии (1:4) и Швеции (2:6) показали, насколько тяжело датчанам выдерживать давление топ-сборных на протяжении всех 60 минут. Особенно заметны проблемы при сменах темпа: соперники регулярно растягивают оборону «викингов» быстрыми переводами шайбы и создают моменты вторым темпом.

Личные встречи

Противостояние Канады и Дании давно перестало быть односторонним. За последние три чемпионата мира датчане дважды обыгрывали «кленовых листьев», включая сенсационный четвертьфинал ЧМ-2025 со счётом 2:1. Однако между этими поражениями Канада уверенно разгромила Данию на мировом первенстве 2024 года — 5:1. Интересно, что в пяти последних очных матчах канадцы забросили 20 шайб, а датчане — только семь. При этом Дания лишь однажды за последние семь встреч сумела забить североамериканцам больше двух голов.

