По информации журналистов, «Лада» испытывает серьезные финансовые трудности и рискует пропустить следующий сезон КХЛ. Подробности проблем тольяттинского клуба и их последствия для лиги — в материале LiveSport.Ru.

Денег нет, но вы держитесь

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов еще в начале апреля заявил, что все 22 участника нынешнего чемпионата подтвердили свое выступление в сезоне 2026/27. Однако сегодня что-то планировать даже на один год вперед чрезвычайно сложно. Прошлым летом в одночасье с хоккейной карты России исчез подмосковный «Витязь», а «Куньлунь» неожиданно трансформировался в «Шанхайских Драконов» и переехал из Мытищ в Санкт-Петербург.

На сей раз головную боль руководству КХЛ может вызвать «Лада». Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», боссы клуба приняли решение сняться с чемпионата из-за проблем с финансированием. Они вызваны неспособностью стратегического партнера тольяттинцев — холдинга «Полипласт», производящего химическую продукцию — в должной мере выполнять свои спонсорские обязанности.

Задолженность компании за прошлый год возросла почти вдвое, достигнув 245 млрд рублей. В этих условиях содержать непрофильные активы — непростительная роскошь. Поэтому информация о том, что «Полипласт» отозвал из КХЛ гарантийное письмо с финансированием «Лады» на следующий сезон, выглядит правдоподобной.

Тем более, каких-то обнадеживающих новостей после состоявшейся 12 мая встречи губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с председателем совета директоров «Полипласта» Александром Шамсутдиновым не поступало. Наоборот, пресс-служба «Лады» решила уйти в несознанку и заявила, что новость о возможном снятии клуба слышит впервые.

Областное министерство спорта, в свою очередь, выступило с более развернутым комментарием, чей посыл таков: власти бюджетное финансирование не сокращали и в возникших проблемах не виноваты.

В текущем году на поддержку ХК «Лада» предусмотрены значительные средства из бюджета. Данная поддержка будет продолжена и в последующие годы. Кроме того, правительством региона совместно с клубом продолжается активная работа по увеличению доли финансирования за счёт внебюджетных источников. Пресс-служба министерства спорта Самарской области

Симптомы на лицо

О том, что с «Ладой» не все в порядке, говорит целый ряд косвенных признаков. Чего только стоит отказ главного тренера Павла Десяткова от продления контракта с родным клубом, в котором в той или иной роли он пробыл больше 15 лет. Но согласиться на выплату компенсации (в случае отставки) только за три месяца, а не за весь срок соглашения, как это принято в лиге, он не мог. Возможно, по этой же причине слухи о назначении сначала Андрея Скабелку, а затем Павла Зубова так и остались слухами.

Да и в целом складывается ощущение, что работа клуба поставлена на паузу. После завершения сезона из «Лады» ушел спортивный директор Ильдар Мухометов. А Рафик Якубов, который в начале мая покинул аналогичный пост в московском «Динамо», якобы, перед переходом в тольяттинский клуб, пока официально остается нетрудоустроенным.

Неудивительно, что спортивный блок «Лады» без руководства не занимается тем, чем заняты другие клубы — формированием состава на следующий сезон. На данный момент на контрактах до лета 2027 года у «автозаводцев» находится всего 3 хоккеиста. И не то, что официальных новостей — даже слухов о возможных продлениях или подписаниях новичков нет.

Еще один характерный момент, на который стоит обратить внимание — «Лада» до сих пор не провела предусмотренную регламентом итоговую пресс-конференцию. Клуб напоминает о своем существовании поздравлениями подписчиков с праздниками, а также хоккеистов и сотрудников с днями рождения.

Если финансовые проблемы окажутся неразрешимыми, то наиболее вероятным видится переход «Лады» в ВХЛ. Правда, на днях лига утвердила состав участников на новый сезон. На разве эти формальности кого-то останавливали?

«Ладе» еще повезло, что она смогла этот сезон провести в КХЛ. Год назад ее суммарный долг составлял 500 млн рублей, но регион договорился с «Полипластом», который не только помог разобраться с прошлыми обязательствами, но и обещал плодотворное сотрудничество в ближайшие 5 лет. Но вот оно как все обернулось.

Как стать командой-«лифтом» в турнире без вылета

Потенциальный уход из КХЛ может стать для «Лады» уже третьим. Впервые тольяттинский клуб покинули лигу в 2010 году. Тогда «АвтоВАЗ» тяжело переживал экономический кризис, и денег на хоккей не хватало. Клуб накопил многомиллионные долги и предоставить гарантии о финансировании не смог. Даже заявиться в чемпионат ВХЛ тольяттинцам удалось с трудом.

Мириться с выступлением 2-кратного чемпиона России во второй по силе хоккейной лиге страны в Самарской области не собирались. Прежде всего, требовалось решить инфраструктурный вопрос — в августе 2013 г. открылась новая 6-тысячная «Лада-Арена».

Кроме того, правительство региона работало над формированием пула спонсоров клуба. В итоге тогдашний губернатор Николай Меркушкин подписал гарантийное письмо, и «Лада» вернулась в число участников КХЛ в сезоне 2014/15.

Возвращение «Лады» оказалось бесславным. За 4 года команда ни разу даже близко не подбиралась к зоне плей-офф. И все завершилось исключением клуба из чемпионата. В то время лига взяла курс на повышение спортивного уровня и коммерческого потенциала КХЛ, и такие команды, как «Лада», «Югра», «Металлург» (Новокузнецк), оказались лишними.

И если сибирские клубы до сих пор благополучно выступают в ВХЛ и даже не думают о возвращении в КХЛ, то «Лада» спустя 5 лет предприняла очередную попытку закрепиться в лучшей лиге континента. Стоит отметить, что она стала тем общением политика, которое оказалось выполненным.

Я сделаю все, чтобы в следующем сезоне [2023/24] тольяттинская «Лада» играла в КХЛ. Все, что зависит от меня, предприму для этого. Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области в 2018-2024 гг. Дмитрий Азаров губернатор Самарской области в 2018-2024 гг.

Еще в 2023 г. руководство «Лады» утверждало, что они имеют финансовые средства не на один, а на три сезона. Получается, не сорвали. Причем на первых порах тольяттинцам помог СКА, из системы которого в «Ладу» перешло девять хоккеистов. Это помогло в сезоне 2023/24 выйти в плей-офф, но в следующие два года это достижение команда не повторяла.

Очередной удар по лиге

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в 2017 году, когда лига расширилась до 29 клубов, утверждал, что оптимальное количество клубов в лиге — 24. До этой цифры удалось добраться оперативно — за 3 года. Но сейчас КХЛ сталкивается с противоположной проблемой — дефицитом команд.

Лигу серьёзно озадачили внеплановые уходы рижского «Динамо» и финского «Йокерита» в 2022 г., а также расформирование «Витязя» в 2025 г. Число участников уже сократилось до 22. Без «Лады» их будет 21. А еще ведь не совсем ясна судьба «Сочи».

Интересно, что в этой ситуации будет делать лига? Отменит деление на конференции и сделает сводную таблицу? Начнет плей-офф с четвертьфинала? Или все оставит как есть?

На самом деле КХЛ в современных экономических реалиях собственноручно лишает региональные клубы возможности участвовать в чемпионате. Напомним, в этом сезоне повысила «пол» зарплат с 450 до 475 млн рублей, в следующем сезоне он составит 525 млн рублей, а еще через сезон — 600 млн рублей. А это, по некоторым данным, в 5 раз больше, чем у самых обеспеченных клубов ВХЛ.

Тут речь стоит вести не о том, как привлечь в лигу новые клубы (а с учетом новых требований о минимальной вместительности арен на уровне 7,5-9 тыс. это сейчас почти нереально), а как бы сохранить имеющиеся. В зоне риска находятся «Сочи», «Амур», «Адмирал», которые неоднократно упоминались в новостях о задержках зарплат.

«Лада» напоследок может заработать

Очевидно, что в ближайшее межсезонье некоторые игроки «Лады» будут востребованы на рынке. Среди неограниченно свободных агентов наибольший интерес вызовут 31-летний вратарь Иван Бочаров, который в свое время поиграл за московское «Динамо» и «Локомотив», и защитник Колби Уильямс, который по ходу сезона перешел в «Ладу» из ЦСКА.

Тольяттинцы могут поправить финансовое состояние. Для этого им нужно последовать примеру «Витязя», который прошлым летом игроков на контракте и права на ограниченно свободных агентов обменивал на денежную компенсацию.

К первым относятся 3 нападающих. Из них наибольший спрос вызовет второй бомбардир команды — 26-летний центральный нападающий Андрей Чивилев (14+24 за 67 матчей). Некоторые клубы в свои шорт-листы, наверное, включат еще одного результативного форварда — Никиту Михайлова, набравший 62 очка за 2 последних сезона (117 матчей), а также Ивана Савчика, подходящего для игры в нижних звеньях.

Относительно ограниченно свободных агентов однозначно главным лотом будет Райли Савчук. Канадский центр проводил в КХЛ первый сезон и сразу стал лучшим бомбардиром команды (23+22 за 68 матчей). Недаром, по последним данным, 27-летним хоккеистом интересуются «Трактор», «Автомобилист» и московское «Динамо».

Скорее всего, нашлись бы желающие подписать еще одного канадца-дебютанта — защитника Алекса Коттона, который, исправно выходя в большинстве, заработал 4+21 и даже сумел завершить сезон с положительным показателем полезности (+4). Однако СМИ говорят, что он может продолжить карьеру в Швейцарии.

На протяжении трех сезонов лидером «Лады» был Андрей Алтыбармакян (37+48 за 178 матчей). Кажется, 27-летний нападающий вполне может потянуть ту же роль в командах, борющихся за плей-офф. Также в распоряжении тольяттинцев имеются активы в виде прав на воспитанника ЦСКА Николая Макарова и воспитанника «Локомотива» Ивана Романова. Но если в Тольятти чудесным образом найдет деньги, то эти хоккеисты и самим понадобятся.