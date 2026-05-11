Кто захватит лидерство в финальной серии Кубка Гагарина?

В понедельник, 11 мая, ярославский «Локомотив» примет на своем льду казанский «Ак Барс» в рамках первого матча финальной серии Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

36' Г-ООООООООО-Л! «Локомотив» — 3:0! Байрон Фрэз («Локомотив»)!

36' Еще одно удаление в матче, на этот раз у гостей: Александр Барабанов («Ак Барс») получил 2 минуты за задержку соперника клюшкой.

35' Александр Хмелевский («Ак Барс») взял игру на себя и бросил с правого круга вбрасывания, но на пути шайбы встал Георгий Иванов («Локомотив»).

34' Тимур Билялов («Ак Барс») был вынужден зафиксировать шайбу в ловушке после броска Максима Шалунова («Локомотив»), а ведь казанский клуб играет в большинстве.

33' Никита Кирьянов («Локомотив») вставил клюшку в коньки Алексею Пустозёрову («Ак Барс») и получил 2 минуты за подножку.

31' Михаил Фисенко («Ак Барс») бросил с лета в угол, но там надежно сыграл щитками Даниил Исаев («Локомотив»).

30' Рихард Паник («Локомотив») поторопился с броском верхом, а ведь ближний угол был открыт и мог отправлять шайбу туда.

29' Даниил Мисюль («Локомотив») едва не поймал Тимура Билялова («Ак Барс») на противоходе но немного не попал в створ.

28' Максим Шалунов («Локомотив») отлично затянул время в чужой зоне, убив около 30 секунд меньшинства. Хозяева в полном составе.

27' Нэйтан Тодд («Ак Барс») ошибся с передачей в зоне соперника и Андрей Сергеев («Локомотив»)спокойно отбросил шайбу, дав возможность партнерам смениться.

26' Удаление у хозяев: Артур Каюмов («Локомотив») получил 2 минуты штрафа за подножку.

25' Александр Хмелевский («Ак Барс») бросил в касания от правого борта, но шайба до голкипера не долетела, ее заблокировали защитники.

24' Классный проход Ильи Николаева («Локомотив») и бросок с кистей в дальний угол — шайба пролетела рядом со штангой.

23' Егор Сурин («Локомотив») классно бросил с правого круга вбрасывания, но немного не попал в створ ворот.

22' Г-ООООООООО-Л! «Локомотив» — 2:0! Денис Алексеев! Максим Берёзкин выкатил на ворота соперника и отдал великолепную передачу на дальнюю штангу, а Денис Алексеев буквально вогнал шайбу в сетку!

22' Г-ООООООООО-Л! «Локомотив» — 1:0! Александр Радулов! Егор Сурин мощно бросил от синей линии, а на пятаке поборолся и удачно подставил клюшку Александр Радулов!

21' Стартовал второй период в нашем матче. Посмотрим, что он нам принесет.

20' Звучит сирена на первый перерыв! Стартовые нули на табло! Отдыхаем...

19' Никита Лямкин («Ак Барс») мощно бросил кистевым от синей линии — шайба в ловушке Даниила Исаева («Локомотив»).

18' Максим Берёзкин («Локомотив») бросил от борта, но не попал в створ ворот и никого из партнеров не было на добивании.

17' Андрей Сергеев («Локомотив») выкатил по центру ворот и бросил, но шайба прилетела прямо в голкипера.

16' Никита Лямкин («Ак Барс») неудачно выбросил шайбу из своей зоны — это проброс. Вбрасывание у ворот гостей.

15' Даниил Исаев («Локомотив») совершил невероятный сейв после мощного броска Степана Фальковского с лета. («Ак Барс»).

14' Александр Хмелевский («Ак Барс») подключился к атаке вторым темпом, выкатил на ворота и бросил низом — успел щитки свести Даниил Исаев («Локомотив»).

13' Максим Берёзкин («Локомотив») со средней дистанции кистевым бросил в девятку, но шайба пролетела в считанных сантиметрах от каркаса ворот.

12' Дмитрий Яшкин («Ак Барс») обокрал соперника на чужой синей линии, убежал в атаку, но передачу отдал неточную.

11' Классный бросок Егора Сурина («Локомотив») в ближний угол щитками отбил Тимур Билялов («Ак Барс»).

10' Нэйтан Тодд («Ак Барс») зарядил с дальней дистанции- шайба от игрока ярославского клуба покинула пределы площадки.

09' Илья Сафонов («Ак Барс») жестко сыграл у борта против Рихарда Паника («Локомотив»), однако все было в рамках правил.

08' Максим Шалунов («Локомотив») пытался прорваться от левого борта к воротам, но Михаил Фисенко («Ак Барс») встретил его силовым и отобрал шайбу.

07' Степан Фальковский («Ак Барс») имел невероятный момент, но Даниил Исаев («Локомотив») в падении выбил шайбу.

06' Даниил Мисюль («Локомотив») получил передачу из-за ворот и щелкнул низом в касание, но шайба попала в защитника Казани.

05' Александр Радулов («Локомотив») подправил шайбу на пятаке и Тимур Билялов («Ак Барс») спас свою команду, отбив шайбу блином!

04' Рушан Рафиков («Локомотив») заблокировал бросок Кирилла Семёнова («Ак Барс»), но организовать контратаку не удалось.

03' Даниил Исаев («Локомотив») выкатился из ворот и поймал в ловушку шайбу после броска Артёма Галимова («Ак Барс»).

02' Нарушение численного состава у хозяев и у «Ак Барса» будет первое большинство в этом матче.

02' Алексей Марченко («Ак Барс») поймал шайбу на правом борту и бросил от синей линии — Даниил Исаев («Локомотив») среагировал и отбил шайбу.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Локомотив» — «Ак Барс» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

14:28 Главные действующие лица появляются на льду «Арены-2000 Локомотив». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

14:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

14:15 Судейская бригада первого финального матча «Локомотив» — «Ак Барс»: главные судьи — Гофман Антон и Наумов Денис, линейные судьи — Шишло Дмитрий и Зайцев Валентин.

14:10 Сегодняшний матч пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив».

14:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого матча финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Локомотив»: Исаев Даниил, Сергеев Андрей, Рафиков Рушан, Берёзкин Максим, Шалунов Максим, Каюмов Артур, Гернат Мартин, Черепанов Никита, Сурин Егор, Иванов Георгий, Радулов Александр, Береглазов Алексей, Елесин Александр, Кирьянов Никита, Фрэз Байрон, Паник Рихард, Мисюль Даниил, Алексеев Денис, Николаев Илья, Полунин Александр.

«Ак Барс»: Билялов Тимур, Миллер Митчелл, Лямкин Никита, Галимов Артём, Сафонов Илья, Барабанов Александр, Карпухин Илья, Фальковский Степан, Тодд Нэйтан, Семёнов Кирилл, Хмелевский Александр, Марченко Алексей, Терехов Степан, Яшкин Дмитрий, Фисенко Михаил, Денисенко Григорий, Пустозёров Алексей, Кателевский Дмитрий, Дыняк Никита.

«Локомотив»

«Локомотив» великолепно провел регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги и занял первое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф ему противостоял московский «Спартак», который сумел взять всего лишь один матч в серии. Затем ярославский клуб уверенно разобрался в четырех матчах с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Полуфинальная серия Кубка Гагарина для «Локомотива» началась не очень удачно и после четырех проведенных матчей он уступал омскому «Авангарду» (1:3). В шестой игре серии за 3 секунды до завершения третьего периода «железнодорожники» летели в две шайбы и смогли выиграть тот матч в овертайме (3:2). В заключительной встрече серии «Локомотив» также в овертайме оказался сильнее (4:3).

«Ак Барс»

«Ак Барс» остался немного в тени «Металлурга» на Востоке КХЛ в рамках регулярного чемпионата, но также показал достойные результаты и финишировал на третьем месте в конференции. В первом раунде плей-офф была достаточно уверенная победа над челябинским «Трактором» с общим счетом серии (4:1).

В четвертьфинале «Ак Барс» не отдал ни одного матча второй команде Запада — минскому «Динамо» (4:0). В полуфинальной серии казанский клуб сражался с магнитогорским «Металлургом» и неожиданно легко прошел «стальных лис», отдав сопернику всего одну встречу — счет в серии 4:1.

Личные встречи

Между собой соперники в регулярном чемпионате пересекались не очень часто, так как представляют разные конференции. В прошлом календарном год они сыграли два матча и выиграли по одному: «Ак Барс» (1:0), «Локомотив» (3:1).

