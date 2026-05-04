В понедельник, 4 мая, омский «Авангард» примет ярославский «Локомотив» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Статистика после первого периода

20' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось хоккеистам «Авангарда» найти возможность забить гол.

19' Бросок Маклауда в быстрой атаке «Авангарда», щитком отразил шайбу вратарь гостей Исаев.

18' Раскатившись из своей зоны игроки «Локо» приступили к позиционная атаке.

17' Много борьбы на площадке, не намерены команды уступать ни сантиметра оппоненту.

16' Зацепившись за владение шайбой, игроки «Авангарда» игру от своих ворот отодвинули.

15' Инициатива у «Локомотива».

14' Бросок Иванова из круга вбрасывания зоны атаки «Локо», шайба выше ворот «Авангарда» пролетела.

13' Позиционная атака «Локомотива».

12' После видео просмотра, определено: удаление у «Авангарда» нет. Своей же клюшкой ударил себя защитник «Локомотива» Мартин Гернат.

12' Отложенный штраф у «Авангарда», вратарь «Локомотива» поменялся на дополнительного полевого игрока.

11' Гоол! 1:0. Василий Пономарёв оказавшись первым на добивании после первоначального броска Шарипзянова от синей линии зоны атки «Авангарда», поразил верхний угол ворот Исаева.

10' Игорь Мартынов атаковал ворота «Локо» выкатившись из-за ворот, справился с угрозой вратарь гостей Исаев.

09' Поочередно команды проводят атаки.

08' В высоком темпе развивается игра.

07' Убегали игроки «Локо» 2 в 1, но передача Кирьянова оказалась неудобной для партнера.

07' В полном составе играет «Локомотив».

06' Удаётся игрокам «Локомотива» в меньшинстве вывести шайбу из своей зоны.

05' Эндрю Потуральски не попал по открытым воротам «Локомотива» после отскока шайбы от борта, шайба попав в штангу пролетела мимо.

05' Удаление у «Локомотива», на 2 минуты за нарушение экипировки удален Никита Кирьянов.

04' Отложенный штраф у «Локомотива», вратарь «Авангарда» заменился на дополнительного полевого игрока.

03' Полунин выкатывался из-за ворот «Авангарда», но защитник хозяев Чистяков помешал ему обострить ситуацию.

02' Артём Блажиевский чистым силовым приёмом сразил нападающего «Локо» Егора Сурина.

01' Бросок Наиля Якупова с входа в зону атаки «Авангарда», среагировал вратарь гостей Даниил Исаев.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Авангарда».

До матча

16:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:20 Матч пройдет на «Джи-Драйв-Арене» в Омске, вмещающей 12 011 зрителей.

16:10 Главными судьями матча будут Виктор Бирин и Антон Гофман из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Авангарда»

«Авангард»: Мишуров, Серебряков; Войнов, Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Гуляев, Блажиевский; Маклауд, Фьоре, Окулов, Потуральски, Котляревский, Якупов, Мартынов, Прохоркин, Волков, Пономарёв, Рашевский.

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Николаев, Иванов, Паник, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрейз, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Полунин, Алексеев.

«Авангард»

Общую стадию регулярного чемпионата «Авангард» закончил на 2-м месте. С 99 очками в резерве, омичи отстали от 1-го «Металлурга» на 6 турнирных пунктов. Полуфинальный раунд против «Локомотива» «Авангард» начал с двух побед на площадке «Ярославля» (5,2, 3:1), после чего допустил неудачу в игре на домашнем льду (2:4). Следующую попытку в Омске коллектив Ги Буше реализовал должным образом (2:0), но потопить действующего чемпиона на его территории не сумел (0:4).

Накануне «Авангард» провел худший свой матч в рамках этого плей-офф. Впервые в Кубке Гагарина 2026 года омичи не смогли забить и устроились на разницу в -4. Перед шестой игрой в домашних стенах команда Ги Буше установила пять победных результатов в шести встречах. Кроме того, при своих трибунах «Авангард» не проигрывал в основное время в одиннадцати матчах из двенадцати последних. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Иван Игумнов.

«Локомотив»

В 68 матчах главного турнира «Локомотив» заработал 98 очков, с которыми закрепился на 3-м месте в таблице Западной конференции, на 10 баллов опередив 2-е «Динамо» Минск. После четырех кряду побед над «Салаватом Юлаевым» в 1/4 финала «Локомотив» потерпел два подряд поражения от «Авангарда» дома (2:5, 1:3). В третьем матче коллектив Боба Хартли добился победы (4:2), но проиграл в четвертом (0:2). Лишившись права на ошибку, ярославцы прибили «Авангард» в пятой игре (4:0).

На родной площадке «Локомотиву» удалось выжить благодаря системной выверенности и привычному контролю. Ярославцы превзошли гостей из Омска по броскам в створ и общему ходу игры. Очередной свой «сухарь» в нынешнем плей-офф выдал Даниил Исаев. Суммарно в кубковой стадии коллектив Боба Хартли обошелся без пропущенных шайб в пяти встречах из четырнадцати. У «Локомотива» потерь нет.

Личные встречи

В текущей серии команды сыграли 5 матчей. В первых 2-ух играх в Ярославле победил «Авангард» (2:5 и 1:3), в Омске соперники обменялись победами, сначала «Локомотив» взял верх со счетом 2:4, после чего «Авангард» 2:0, последняя игра состоялась 2-го мая в Ярославле, тогда победил «Локо» со счетом 4:0.

Команды сыграли 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ, оба раза победил «Авангард», в Омске 4:1, а в Ярославле 0:3. Ещё одна игра была сыграна в рамках предсезонного турнира Кубка Блинова, тогда победил «Авангард» со счетом 3:0.

