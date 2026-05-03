«Авангард» снимет все вопросы на домашнем льду?

прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 2.19

В шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 4 мая. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — Локомотив с коэффициентом для ставки за 2.19.

«Авангард»

Путь к плей-офф: Общую стадию регулярного чемпионата «Авангард» закончил на 2-м месте. С 99 очками в резерве, омичи отстали от 1-го «Металлурга» на 6 турнирных пунктов.

Последние матчи: Полуфинальный раунд против «Локомотива» «Авангард» начал с двух побед на площадке «Ярославля» (5,2, 3:1), после чего допустил неудачу в игре на домашнем льду (2:4).

Следующую попытку в Омске коллектив Ги Буше реализовал должным образом (2:0), но потопить действующего чемпиона на его территории не сумел (0:4).

Не сыграют: Иван Игумнов.

Состояние команды: Накануне «Авангард» провел худший свой матч в рамках этого плей-офф. Впервые в Кубке Гагарина 2026 года омичи не смогли забить и устроились на разницу в -4.

Перед шестой игрой в домашних стенах команда Ги Буше установила пять победных результатов в шести встречах. Кроме того, при своих трибунах «Авангард» не проигрывал в основное время в одиннадцати матчах из двенадцати последних.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В 68 матчах главного турнира «Локомотив» заработал 98 очков, с которыми закрепился на 3-м месте в таблице Западной конференции, на 10 баллов опередив 2-е «Динамо» Минск.

Последние матчи: После четырех кряду побед над «Салаватом Юлаевым» в 1/4 финала «Локомотив» потерпел два подряд поражения от «Авангарда» дома (2:5, 1:3).

В третьем матче коллектив Боба Хартли добился победы (4:2), но проиграл в четвертом (0:2). Лишившись права на ошибку, ярославцы прибили «Авангард» в пятой игре (4:0).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: На родной площадке «Локомотиву» удалось выжить благодаря системной выверенности и привычному контролю. Ярославцы превзошли гостей из Омска по броскам в створ и общему ходу игры.

Очередной свой «сухарь» в нынешнем плей-офф выдал Даниил Исаев. Суммарно в кубковой стадии коллектив Боба Хартли обошелся без пропущенных шайб в пяти встречах из четырнадцати.

Статистика для ставок

«Авангард» победил в 8 домашних матчах из 10 последних

«Авангард» обыграл «Локомотив» в 3 домашних матчах из 4 последних

«Локомотив» не забивал больше 1 гола в 4 матчах из 5 последних на льду «Авангарда»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 4.03, победа «Локомотива» — в 3.06.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 4.5 — за 1.77.

Прогноз: Перед «Авангардом» замаячил финал, к которому команда Буше, несмотря на провал в Ярославле, двигалась уверенными темпами. На домашнем льду омичи имеют отличную возможность решить все вопросы.

Прогноз: Ввиду высокой цены ошибки встреча на площадке «Авангарда» окажется достаточно скромной с точки зрения реализации.

