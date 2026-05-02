прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 1.85

В первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Колорадо» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 4 мая. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Колорадо — Миннесота с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Колорадо»

Путь к плей-офф: Со 121 баллом в 82 регулярных матчах «Колорадо» завоевал Президентский Кубок. На 8 турнирных пунктов денверцы в общей таблице опередили 2-ю «Каролину».

Последние матчи: Серию против «Лос-Анджелеса» в 1/8 финала «Колорадо» упаковал в четыре матча, начав с двух скромных результатов в домашних стенах (2:1, 2:1, от).

В ходе выезда в Калифорнию коллективу Джареда Беднара удалось достичь локальной вершины в плане результативности, за счет чего у «Кингз» не осталось шансов (2:4, 1:5).

Не сыграют: Джош Мансон.

Состояние команды: К четвертьфиналу «Колорадо» походит в максимальном уверенном и структурно стабильном состоянии. Играючи с запасом, «Эвеланш» спокойно разобрались с «Лос-Анджелесом» в 1/8.

Только в одной встрече с «Кингз» из четырех команда Джареда Беднара пропустила больше одного гола, а в двух последних — вколачивала в ворота калифорнийцев не менее 4 шайб.

«Миннесота»

Путь к плей-офф: Общую стадию чемпионата «Миннесота» завершила на 3-м месте в таблице Западной конференции. В 83 играх коллектив из Сент-Пола заработал 104 очка.

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Стэнли «Миннесота» закусалась с «Далласом». В домашних стенах «Уайлд» добились яркой победы (1:6) и потерпели поражение (2:4).

В Техасе команда Джона Хайнса уступила в овертайме (3:4, от), но таким же путем выправила ситуацию (3:2, от). В двух последних встречах инициатива полностью оказалась за «Миннесотой» (4:2, 5:2).

Не сыграют: Йонас Бродин.

Состояние команды: За счет лидеров верхних звеньев и глубины в нижних «Миннесота» продемонстрировала хорошую реализацию и темп в серии против «Далласа».

Нередко «Уайлд» действуют импульсивно, раскрывая игру и тем самым нивелируя некоторые структурные проблемы. В трех матчах против «Старз» из шести команда Джона Хайнса забивала 4 гола или более.

Статистика для ставок

«Колорадо» не проигрывает в 7 матчах кряду

«Колорадо» пропустил больше 1 гола только в одной встрече из 7 последних

«Миннесота» потерпела 4 поражения в 6 последних гостевых матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.40, победа «Миннесоты» — в 3.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

Прогноз: Одно из центральных противостояний четвертьфинала подразумевает битву забавных топов, которые в очных матчах сфокусируются на агрессивных наступательных действиях, временами теряя контроль в защите.

Прогноз: «Миннесота» продемонстрировала готовность вести борьбу с сильнейшими соперниками Запада. Команда находится в отличной форме и наверняка даст бой в Денвере.

