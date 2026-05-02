Ночью за океаном завершились три матча плей-офф НХЛ
«Монреаль» — «Тампа» — 0:1 ОТ
Единственная шайба была заброшена в овертайме. Отличился нападающий Гейдж Гонсалвес.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 30 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
Счет в серии стал равный — 3-3. Седьмая встреча состоится в Тампе в понедельник, 4 мая. Начало игры — в 02:00 мск.
«Бостон» — «Баффало» — 1:4
«Баффало» выиграл серию со счетом 4-2.
Во втором раунде команда сыграет с победителем пары «Тампа» — «Монреаль» .
«Юта» — «Вегас» — 1:5
Российский форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев сделал ассист.
Голевую передачу на свой счет записал российский защитник «Юты» Михаил Сергачев.
«Вегас» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где сразится с «Анахаймом».